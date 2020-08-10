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Василий Уткин высказался о скандальном судействе в матче «Спартака»

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказал мнение о скандальном матче 1-го тура российской Премьер-лиги "Спартак" — "Сочи" (2:2).В источнике
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Metaratings

Уткин прокомментировал запись переговоров Казарцева и Еськова в матче «Спартак» – «Сочи»

Metaratingsвчера в 16:20
Спорт день за днем

Василий Уткин: «Зенит» не умеет пользоваться трофеями. Ломает. Взрослый человек Еськов не умеет пользоваться телевизором

Спорт день за днемвчера в 16:26
RT на русском

Уткин высмеял арбитров встречи «Спартак» — «Сочи» за их объяснения о назначенном пенальти

RT на русскомвчера в 16:20
ODDS.ru

Уткин: это ж еще счастье, что Еськов в авиадиспетчеры не пошел

ODDS.ru01:14
Евро-футбол.ру

Уткин – о пенальти в ворота «Спартака»: «Не все могут разобраться с помощью видео в произошедшем моменте»

Евро-футбол.рувчера в 16:03
BetOn

Василий Уткин высказался о скандальном судействе в матче «Спартака»

BetOnвчера в 15:59

Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает полнейший бредом идею официального Киева придать крымскотатарскому народу статус коренного.
Российская газетавчера в 06:39
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.
REGNUM23:41
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Тайфун «Мекхала» обрушился на побережье Китая

Как сообщало ИА REGNUM, «Мекхала», который является уже шестым за год тайфуном в Китае, усилился до уровня мощного тропического шторма с эпицентром в 390 км к югу от города Сямэнь в провинции Фуцзянь на востоке Китая.
REGNUM22:46

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

В ведомстве уточнили, что для профилактики распространения коронавируса, «работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников», даже если изначально это не предусматривалось трудовым договором, передает «РИА Новости».
Известия23:36
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