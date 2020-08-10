Василий Уткин высказался о скандальном судействе в матче «Спартака»
Известный спортивный журналист Василий Уткин высказал мнение о скандальном матче 1-го тура российской Премьер-лиги "Спартак" — "Сочи" (2:2).В источнике
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