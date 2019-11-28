Футбол
Наша версияУткин высмеял футболку Дзюбы с его собственным портретом
Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на появление нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на поле в футболке с его собственным портретом, назвав это «милым упоением собой». Накануне санкт-петербургский «Зенит» провел матч против «Лиона» в рамках Лиги чемпионов.
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А вы часто видите человека в футболке, на которой изображен он же?.. Месси надевал? Не помню. Криштиану? Не помню. Аршавин?.. Вроде нет. Какое милое упоение собой. Уподоблю плавкам с изображением пениса.
— Василий Уткин, российский журналистРамблер 07:05
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