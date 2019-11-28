Футбол

Наша версияНаша версияУткин высмеял футболку Дзюбы с его собственным портретом

Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на появление нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на поле в футболке с его собственным портретом, назвав это «милым упоением собой». Накануне санкт-петербургский «Зенит» провел матч против «Лиона» в рамках Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Комментировать
Василий Уткин
А вы часто видите человека в футболке, на которой изображен он же?.. Месси надевал? Не помню. Криштиану? Не помню. Аршавин?.. Вроде нет. Какое милое упоение собой. Уподоблю плавкам с изображением пениса.
— Василий Уткин, российский журналистРамблер 07:05

Подробнее о событии

«Какое милое упоение собой». Уткин высмеял футболку Дзюбы

Bookmaker-ratings.ruвчера в 23:58

Уткин высмеял Дзюбу за его футболку с изображением самого себя

АБН01:35

Уткин саркастически пошутил над новой футболкой Дзюбы

Спорт день за днем02:20

Уткин высмеял Дзюбу после матча с «Лионом»

МР7.ру04:50

Уткин поиздевался над надевшим футболку с собственным изображением Дзюбой

Lenta.ru05:42

Уткин посмеялся над футболкой Дзюбы с собственным портретом

ProstoProSport02:35

Уткин высмеял футболку Дзюбы с его собственным портретом

Наша версия07:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:47, Ашберн
Шоу-бизнес

Экс-супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

OAnews 26 ноября в 12:55
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Здоровье

Саратовским больницам и поликлиникам не хватает почти 2000 врачей

По словам Натальи Мазиной, за 2018 и 2019 годы в медучреждениях Саратовской области увеличился удельный вес молодых специалистов (врачей – на 12,5%, средних медработников - на 11%).
Взгляд-инфо 02:12
Экономика

Reuters: Венесуэла пытается расплачиваться с поставщиками в юанях

Власти Венесуэлы и нефтяная госкомпания PDVSA предложили нескольким поставщикам и подрядчикам платить им в юанях, сообщает Reuters.
Ведомости 08:16
Политика

Макрон ответил на послание Путина о неразмещении ракет в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на послание российского лидера Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе и выразил готовность к диалогу на этот счет.
ТАСС 07:11
Общество

Адвокат: суд увеличил сумму компенсации Глушаковой до 42 млн рублей

РИА Новости 07:05
Политика

НАТО одобрило новую формулу расчёта взносов в бюджет альянса

НАТО согласовало новую формулу расчёта взносов в общий бюджет альянса, при которой США сократят свою долю, а Германия — увеличит.
RT на русском 07:37
Общество

Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
РИА Новости 06:17
Политика

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
ТАСС 07:24
Политика

В «Нафтогазе» рассказали об обещании «Газпрома» перекрыть газ Украине

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle заявил, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости 08:35
Политика

Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку

Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подала в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:58
Армия и оружие

Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания

25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Вести.Ru 03:35
Общество

В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
РБК 07:59
Авто

В России вводят ГОСТ для классических автомобилей

Автоновости дня вчера в 11:25
Здоровье

Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии

Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
РИА Новости 08:38
Общество

На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»

Российская газета 04:56
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $2,6 млрд

Международные резервы России по состоянию на 22 ноября составили $542,7 млрд, увеличившись за неделю на $2,6 млрд, или на 0,5%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
REGNUM 08:12
Космос

На МКС вырастили костный фрагмент скелета

Российским исследователям впервые удалось вырастить в космосе фрагменты костной структуры.
Южный Федеральный 25 ноября в 01:13
Общество

МВД проверит три спектакля «Театр.doc» на «антироссийскую пропаганду»

Председатель думского комитета по культуре и главный редактор газеты «Культура» Елена Ямпольская инициировала проверку трех спектаклей «Театра.doc» на «антироссийскую пропаганду».
Афиша Daily 07:30
Авто

Составлен рейтинг новых внедорожников в РФ ценой до 1 млн рублей

Напомним, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).
Автоновости дня 04:34
Гаджеты

Три десятка смартфонов Samsung получат обновление Android 10

Почти три десятка смартфонов Samsung получат официальное обновление Android 10 в виде финальной версии оболочки One UI 2.0.
UfacityNews.ru вчера в 15:04
Музыка

Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом

Вечерний курьер 08:40
Общество

Кемеровский мэр объяснил покупку елки за 18 миллионов рублей

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу областного центра Илью Середюка, решение поставить новую елку было принято потому, что старая, с трехлетним гарантийным сроком, уже морально устарела.
Российская газета 04:50
Общество

Назван гонорар Софии Ротару за выступления в России

Эстрадная певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать около 3,8 миллиона рублей.
ТК Звезда вчера в 22:44
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

REGNUM 26 ноября в 10:35
Происшествия

Браконьер застрелил егеря и ранил его напарника на Урале

Известия 07:56
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Общество

Судно с радиоактивными отходами прибыло в залив Петербурга

Сухогруз «Михаил Дудин», перевозящий на борту радиоактивные отходы из Германии, прибыл в залив Санкт-Петербурга.
Петербургский дневник 26 ноября в 05:38
Общество

СК: На ФСБ работала преступная частная военная компания

Следственный комитет России признал деятельность частной военной компании "Единые народные общинные товарищества".
Pravda.Ru 08:14
Происшествия

Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области

Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 07:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное