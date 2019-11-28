А вы часто видите человека в футболке, на которой изображен он же?.. Месси надевал? Не помню. Криштиану? Не помню. Аршавин?.. Вроде нет. Какое милое упоение собой. Уподоблю плавкам с изображением пениса.

Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на появление нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на поле в футболке с его собственным портретом, назвав это «милым упоением собой». Накануне санкт-петербургский «Зенит» провел матч против «Лиона» в рамках Лиги чемпионов.

Спорт день за днем

Уткин высмеял футболку Дзюбы с его собственным портретом

Спорт день за днем

Здоровье Саратовским больницам и поликлиникам не хватает почти 2000 врачей По словам Натальи Мазиной, за 2018 и 2019 годы в медучреждениях Саратовской области увеличился удельный вес молодых специалистов (врачей – на 12,5%, средних медработников - на 11%).

Политика Макрон ответил на послание Путина о неразмещении ракет в Европе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на послание российского лидера Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе и выразил готовность к диалогу на этот счет.

Общество Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.

Политика Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подала в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции «На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).

Здоровье Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $2,6 млрд Международные резервы России по состоянию на 22 ноября составили $542,7 млрд, увеличившись за неделю на $2,6 млрд, или на 0,5%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Гаджеты Три десятка смартфонов Samsung получат обновление Android 10 Почти три десятка смартфонов Samsung получат официальное обновление Android 10 в виде финальной версии оболочки One UI 2.0.

Общество Кемеровский мэр объяснил покупку елки за 18 миллионов рублей Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу областного центра Илью Середюка, решение поставить новую елку было принято потому, что старая, с трехлетним гарантийным сроком, уже морально устарела.

Общество Назван гонорар Софии Ротару за выступления в России Эстрадная певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать около 3,8 миллиона рублей.