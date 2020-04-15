Общество
Millionaire.ruВасилий Уткин вызвал на словесную дуэль Владимира Соловьева
Два телеведущих – Василий Уткин и Владимир Соловьев – уже давно не ладят друг с другом. Они периодически обмениваются оскорблениями на просторах интернета. И вот теперь дело дошло до того, что спортивный комментатор вызвал политического обозревателя на словесную дуэль по правилам Versus Battle.
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Транспорт
Московские такси принимают пропуска пассажиров на веру
Департамент транспорта передал логины и пароли для перевозчиков, по которым водители смогут проверять цифровые пропуска пассажиров через приложение «Помощник Москвы», говорит представитель «Яндекс.Такси».
Ведомости 08:10
Общество
Первый испытатель рассказал об эффекте вакцины от COVID-19
Впервые экспериментальную вакцину от коронавируса ввели здоровому человеку - американке Дженнифер Халлер, которая поделилась своими впечатлениями об эффекте препарата, пишут "Известия".
Molnet.ru 03:40
Политика
Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
RT на русском 07:19
Политика
Путин назвал принятые из-за коронавируса в Москве меры оправданными
Президент России Владимир Путин назвал оправданными меры, принятые в Москве в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 13 апреля в 09:22
Политика
Путин обсудил коронавирус с президентом Таджикистана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
РБК 05:43
Общество
Петербургский парламент одобрил арендные льготы для малого бизнеса
Петербургское Заксобрание в третьем чтении одобрило льготы на аренду недвижимости и земельных участков для малого и среднего бизнеса.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 08:04
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Политика
СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ
Общение господина Шайтанова с представителями российских спецслужб подтверждено аудио- и видеоматериалами, заявляют в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 11:09
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Общество
Сергей Шнуров заявил, что болен коронавирусом
Пандемия нового коронавируса не обошла стороной и российского музыканта, актера и предпринимателя Сергея Шнурова, фронтмена группировки "Ленинград".
Российская газета 08:18
Политика
Постпред России при ООН раскритиковал решение США по ВОЗ
Американский президент Дональд Трамп 14 апреля заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ из-за того, что организация якобы не предоставила своевременную информацию о пандемии коронавируса.
News.ru 07:37
Общество
Академик РАН: коронавирус в России остановится в середине июня
Академик РАН, пульмонолог, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин рассказал, когда можно ждать замедления распространения коронавируса в России.
Вестник Кавказа 05:43
Здоровье
Российский священник рассказал о травле европейцев в Китае
Российский священник рассказал о травле европейцев в китайском Шэньчжэне (провинция Гуандун).
Lenta.ru 07:04
Армия и оружие
В Сети появилось видео единственного выстрела из атомной пушки
Речь идет о гигантской пушке, получившей название Atomic Annie.
ГЛАС.RU 07:15
Происшествия
СК завершил дело о крушении Superjet в «Шереметьево»
Расследование дела о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» в мае 2019 года завершено, говорится в сообщении Следственного комитета.
BFM.ru 07:25
Шоу-бизнес
Как Гарри и Лиза Галкины поздравили маму Аллу с днем рождения
Ко дню рождения мамы Гарри и Лиза подготовились основательно.
Woman.ru 07:21
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Политика
Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Экономика
МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году
«Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе.
Известия вчера в 09:22
Общество
На поддержку потерявших работу москвичей выделено 7 млрд рублей
Правительство Москвы выделило 7 млрд рублей на поддержку жителей города, которые потеряли работу из-за эпидемии коронавируса.
Известия 08:13
Экономика
Депутат облдумы предложил ввести в Ивановской области режим ЧС
В ходе заседания депутат от «Справедливой России» Сергей Шестухин внес предложение ввести на территории Ивановской области режим ЧС в связи с ситуацией по распространению коронавируса.
IvanovoNews 04:36
Общество
Власти рассказали о штрафах за нарушение новых ограничений в Кузбассе
14 апреля губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв подписал распоряжение о новых ограничительных мерах в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета Кемерова вчера в 22:47
Киберспорт
Gambit уступила Cyber Legacy на ESL One Los Angeles
Cyber.sports.ru вчера в 08:43