Общество

Millionaire.ruMillionaire.ruВасилий Уткин вызвал на словесную дуэль Владимира Соловьева

Два телеведущих – Василий Уткин и Владимир Соловьев – уже давно не ладят друг с другом. Они периодически обмениваются оскорблениями на просторах интернета. И вот теперь дело дошло до того, что спортивный комментатор вызвал политического обозревателя на словесную дуэль по правилам Versus Battle.
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Василий Уткин — Владимир Соловьев: букмекеры оценили вероятность баттла между журналистами

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Речь идет о гигантской пушке, получившей название Atomic Annie.
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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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