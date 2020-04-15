Два телеведущих – Василий Уткин и Владимир Соловьев – уже давно не ладят друг с другом. Они периодически обмениваются оскорблениями на просторах интернета. И вот теперь дело дошло до того, что спортивный комментатор вызвал политического обозревателя на словесную дуэль по правилам Versus Battle.

Транспорт Московские такси принимают пропуска пассажиров на веру Департамент транспорта передал логины и пароли для перевозчиков, по которым водители смогут проверять цифровые пропуска пассажиров через приложение «Помощник Москвы», говорит представитель «Яндекс.Такси». 1

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Общество Петербургский парламент одобрил арендные льготы для малого бизнеса Петербургское Заксобрание в третьем чтении одобрило льготы на аренду недвижимости и земельных участков для малого и среднего бизнеса. 29

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Экономика Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. 486

Политика Путин перед заседанием правительства выступит с обращением Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 2,6K

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