Общество
Газета.RuУткин вызвал Соловьева на баттл и заявил о желании унизить его
Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный баттл.
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Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Вести.Ru 08:47
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Общество
Собянин подписал третий пакет мер поддержки московского бизнеса
Подписан третий пакет мер поддержки московского бизнеса в связи с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 09:52
Кино
В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
В декабре 2019 года в сети появилась информация, что студия приступит к работе над сиквелом, действие которого будет происходить спустя 20 лет после победы Гарри Поттера над Волан-де-Мортом.
RT на русском 07:23
Политика
Путин попросил правительство постоянно оценивать ситуацию в экономике
Правительство вместе с регионами и деловыми объединениями должно оценить эффективность принимаемых мер в условиях кризиса на фоне пандемии коронавируса, заявил в среду, 15 апреля, президент России Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства.
Известия 09:40
Общество
Путин предложил направить 23 млрд на поддержку авиаотрасли
Президент России Владимир Путин предложил направить более 23 млрд рублей на поддержку авиационной отрасли, пострадавшей от коронавируса.
Мойка78 09:38
Политика
На Украине допустили нанесение ракетного удара по России
Известия вчера в 19:39
Общество
Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан
Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:20
Политика
В Крыму ФСБ задержала украинских разведчиков-террористов
Украинские разведчики, которые планировали организовать террористические акты на территории РФ, задержаны в Крыму сотрудниками ФСБ.
REGNUM 08:47
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии народной артистки
Исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин рассказал о состоянии здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 05:34
Экономика
Банки РФ начали поднимать размер первоначального взноса по ипотеке
Ряд российских банков подняли размер первоначального взноса по ипотеке, при этом другие игроки не собираются менять условия ипотечного кредитования, свидетельствуют материалы кредитных организаций и опрос, проведенный РИА Новости.
РИА Новости 06:47
Общество
В ВОЗ предсказали рост числа зараженных в РФ на этой неделе
На этой неделе в России ожидается дальнейшее увеличение числа больных коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 08:13
Общество
Власти рассказали о штрафах за нарушение новых ограничений в Кузбассе
14 апреля губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв подписал распоряжение о новых ограничительных мерах в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета Кемерова вчера в 22:47
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия вчера в 18:22
Политика
Выступление Путина перед совещанием с правительством. Трансляция
Президент России Владимир Путин в среду, 15 апреля, выступает с обращением перед совещанием с членами правительства.
Известия 09:12
Политика
В США обвинили Россию в кризисе американского здравоохранения
Недавно Госдепартамент обвинил Россию в том, что созданы тысячи аккаунтов, которые штампуют дезинформацию, что пандемию спровоцировали американские вирусологи.
Вести.Ru вчера в 17:39
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Общество
Браслеты для слежки за заражёнными закупает Мурманская область
Мурманск, 15 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Две тысячи трекер-браслетов закупит Мурманская область для отслеживания передвижений зараженных коронавирусом.
REGNUM 07:24
Общество
Шнуров прояснил слова о заражении коронавирусом
Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров прояснил слова о найденном у него коронавирусе. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
Lenta.ru 09:11
Экономика
Путин признал неэффективность программы кредитов на зарплату
Титов заявил о массовом отказе банков выдавать кредит на зарплату По словам главы государства, правительство предложило программу беспроцентных кредитов на зарплату, но эта мера работает неэффективно.
SM News 09:28
Спорт
Ефимова: «О переезде в США не пожалела ни разу»
Российская спортсменка призналась, что так и ни разу не пожалела о принятом решении.
Sport.ru 07:15
Политика
Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
Российские ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве, который должен состояться 9 мая.
RT на русском 07:19
Общество
В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан
Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 15:43
Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372
На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook.
Rambler News Service вчера в 02:59
Здоровье
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Авто
Toyota, Renault и Volkswagen возобновляют производство в Европе
Toyota, Renault, Hyundai, Volkswagen и Volvo входят в число тех, кто возобновил или готовится возобновить производство на объектах, закрытых в прошлом месяце.
Вести.Ru 08:41
Хоккей
Билл Питерс стал главным тренером «Автомобилиста»
Бывший тренер сборной Канады по хоккею Билл Питерс возглавил екатеринбургский "Автомобилист".
РИА Новости 07:20
Общество
В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков
В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11
Культура
В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54