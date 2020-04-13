с чего всё началось

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным". В своем Twitter 48-летний Уткин упомянул итальянское гражданство Соловьева и сравнил его с приматом.

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. 40

Единоборства Тайсон считает, что не сумел бы победить Мохаммеда Али Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон высказал мнение, что не сумел бы взять верх над легендарным Мохаммедом Али.

Шоу-бизнес Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем. 669

Энергетика ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана. 557

Происшествия В Твери возбудили уголовное дело за фейк о коронавирусе "Возбуждено уголовное дело по сообщению, опубликованному в СМИ, по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)", - говорится в сообщении. 1

Здоровье В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 951

Общество Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом Заслуженный артист России Стас Михайлов, который ранее перенес двустороннее воспаление легких, сообщил, что его результаты на коронавирус дали положительный результат. 7

Общество Система пропусков в Москве и области заработает в среду Цифровые пропуска для поездок на любом транспорте в Москве вводятся с 15 апреля, пешком можно передвигаться пока без пропусков, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. 3,9K

Общество МВД назвало самые криминальные регионы в России Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений. 120

Здоровье Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. 25

Футбол ФИФА может ввести третье трансферное окно Международная федерация футбола (ФИФА) оценивает возможность введения третьего трансферного окна в связи с пандемией коронавируса. 1

Общество Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 1K

Общество Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19. 385

Экономика Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5% Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 1,3K

Политика Путин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды, в том числе путем частичного субсидирования стоимости такой доставки в период пандемии коронавируса. 29

Общество Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". 1K

Экономика ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов ЦБ рекомендовал коммерческим банкам лишать премий сотрудников, которые при оформлении услуг вводят клиентов в заблуждение, говорится в письме, опубликованном на сайте регулятора. 22

Экономика Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить. 845

Общество Киево-Печерскую лавру закрывают на карантин Власти закрывают Киево-Печерскую лавру на карантин, поскольку число зараженных коронавирусом насельников превысило 90. 2

Общество Власти Москвы рассказали, как оформить цифровой пропуск по СМС Около 90% сообщений, поступивших к настоящему моменту на короткий номер 7377, предназначенный для оформления цифровых пропусков в столице, содержат некорректный текст.