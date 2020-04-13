Общество
Газета.RuУткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным". В своем Twitter 48-летний Уткин упомянул итальянское гражданство Соловьева и сравнил его с приматом.
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с чего всё началось
«Мне не будет интересно мнение педерастической обезьяны Соловьева, сбежавшей от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживающей в России», — отметил Уткин.Lenta.ru03:29
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Уткин и Соловьёв схлестнулись в соцсетях из-за критики правительства
Национальная служба новостей05:31
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Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Единоборства
Тайсон считает, что не сумел бы победить Мохаммеда Али
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон высказал мнение, что не сумел бы взять верх над легендарным Мохаммедом Али.
RT на русском вчера в 06:24
Шоу-бизнес
Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
Общество
Александра Васильева доставили в Коммунарку
WomanHit.ru 02:34
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Происшествия
В Твери возбудили уголовное дело за фейк о коронавирусе
"Возбуждено уголовное дело по сообщению, опубликованному в СМИ, по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:11
Кино
Джеймс Ганн рассказал, когда выйдет «Отряд самоубийц 2»
Американский режиссёр Джеймс Ганн заверил поклонников фильма «Отряд самоубийц», что дату премьеры второй части картины пока что никто не переносит.
News.ru 07:18
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Политика
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Ранее Пушков писал в Twitter, что ситуация с распространением коронавируса подтвердила уход гегемонии США в прошлое.
Газета.Ru 07:21
Общество
Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом
Заслуженный артист России Стас Михайлов, который ранее перенес двустороннее воспаление легких, сообщил, что его результаты на коронавирус дали положительный результат.
РБК 07:10
Общество
Система пропусков в Москве и области заработает в среду
Цифровые пропуска для поездок на любом транспорте в Москве вводятся с 15 апреля, пешком можно передвигаться пока без пропусков, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Вести.Ru 11 апреля в 13:35
Общество
МВД назвало самые криминальные регионы в России
Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.
REGNUM 01:42
Здоровье
Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус
Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Ведомости 06:09
Шоу-бизнес
Ольга Бузова жалеет о том, что ввязалась в баттлы в социальных сетях
Певица и телеведущая Ольга Бузова начинает жалеть о том, что ввязалась в серию баттлов в социальных сетях.
OvideO.ru вчера в 09:11
Футбол
ФИФА может ввести третье трансферное окно
Международная федерация футбола (ФИФА) оценивает возможность введения третьего трансферного окна в связи с пандемией коронавируса.
Нева Спорт 07:13
Общество
Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса
Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 07:17
Общество
Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19.
Коммерсантъ 02:49
Экономика
Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 10:58
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды, в том числе путем частичного субсидирования стоимости такой доставки в период пандемии коронавируса.
ТАСС 06:51
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов
ЦБ рекомендовал коммерческим банкам лишать премий сотрудников, которые при оформлении услуг вводят клиентов в заблуждение, говорится в письме, опубликованном на сайте регулятора.
Ведомости 06:50
Экономика
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс 05:49
Общество
Киево-Печерскую лавру закрывают на карантин
Власти закрывают Киево-Печерскую лавру на карантин, поскольку число зараженных коронавирусом насельников превысило 90.
ФедералПресс 06:43
Общество
Главы МЧС и Росгвардии смогут составлять протоколы за невыполнение правил поведения при ЧС
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
ТАСС 06:59
Общество
Власти Москвы рассказали, как оформить цифровой пропуск по СМС
Около 90% сообщений, поступивших к настоящему моменту на короткий номер 7377, предназначенный для оформления цифровых пропусков в столице, содержат некорректный текст.
ТАСС 07:01
Общество
Голикова рассказала о возможности продления режима самоизоляции
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила на вопрос о возможности продления ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции после 30 апреля.
ФАН вчера в 07:16
Происшествия
В Архангельске скончалась первая пациентка с диагнозом COVID-19
В Архангельской областной больнице скончалась пациентка с предварительно подтвержденным диагнозом COVID-19.
Российская газета 06:42
Шоу-бизнес
На снимке Тины Канделаки разглядели фотошоп живота и «поплывший» из-за него фон
Подписчики телеведущей и медиаменеджера Тины Канделаки разглядели фотошоп живота и «поплывший» фон на ее снимке.
Lenta.ru 07:19