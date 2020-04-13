Общество
Газета.RuУткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным". В своем Twitter 48-летний Уткин упомянул итальянское гражданство Соловьева и сравнил его с приматом.
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с чего всё началось
«Мне не будет интересно мнение педерастической обезьяны Соловьева, сбежавшей от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживающей в России», — отметил Уткин.Lenta.ru03:29
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Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 08:08
Кино
Джеймс Ганн уточнил судьбу «Стражей Галактики 3»
Kinonews.ru 08:01
Происшествия
В Томской области выявили ещё четыре случая заражения коронавирусом
Ещё четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Томской области, сообщили ИА REGNUM 13 апреля в региональной администрации.
REGNUM 06:54
Общество
Голикова отметила тенденцию устойчивого роста заболевших коронавирусом
В России наблюдается тенденция устойчивого роста числа зараженных коронавирусом на уровне 16-18%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:40
Общество
Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
Политика
Путин потребовал устранить нехватку медицинских средств защиты
Сотрудники скорой помощи, больниц и поликлиник должны получать все установленные доплаты за особые условия работы и должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Life.ru 08:40
Здоровье
Российские медики круглосуточно принимают больных в Италии
Российские медики совместно со своими итальянскими коллегами в круглосуточном режиме ведут приём больных с коронавирусом в Бергамо.
MedikForum.ru вчера в 18:53
Общество
Новый тест Джонсона на коронавирус дал отрицательный результат
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после выписки из больницы сдал новый тест на коронавирус, он дал отрицательный результат.
Российская газета 08:55
Общество
Голикова призналась, что к 9 мая справиться с коронавирусом не удастся
Вице-премьер Т. Голикова, выступая в эфире телеканала «Россия», заявила, что перелома ситуации с коронавирусом к 9-мая ожидать не стоит, в связи с чем можно ожидать продления срока ограничительных мер для населения.
Хорошие новости вчера в 15:53
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности.
РИА Новости 11 апреля в 13:15
Футбол
Президент «Урала»: «Прежде всего, сейчас нужно помочь клубам РПЛ и ФНЛ»
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что РФС намерен обратиться в правительство с предложением, как помочь футболу в связи кризисом из-за коронавируса.
Спорт-Экспресс 08:23
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
Экономика
Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru 07:47
Гаджеты
Apple хочет изменить дизайн новых смартфонов
Корпорация Apple намерена внести изменения в дизайн своих смартфонов. Новые модели планируется представить осенью.
Piter.tv 07:12
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Футбол
«Зенит» хочет приобрести защитника «Ювентуса» Ругани
Soccer.ru 07:40
Общество
Кабмин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц
Правительство определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
РБК 08:51
Шоу-бизнес
Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
Шоу-бизнес
Ванну с лапшой Доширак приняла Ольга Бузова
Ольга Бузова, попала под нелепость Гусейна Гасанова, тот заставил её принять ванну с лапшой, именуемой в простонародье "бич пакетной".
КМВ Новости 06:57
Наука
Ученые-медики вывели модель подсчета точного количества заболевших COVID-19
Модель, прогнозирующую точное число заболевших COVID-19, разработали ученые из медицинского колледжа Дорджии, сообщается в статье, опубликованной 12 апреля в журнале Infection Control and Hospital Epidemiology.
ИА Красная Весна 08:48
Общество
Голикова рассказала о быстром развитии коронавируса у ряда больных
"Болезнь развивается очень быстро в некоторых случаях, не во всех, конечно, они из легких больных превращаются в больных тяжелых и попадают в лечебные учреждения и могут попадать сразу и в реанимацию, и на аппарат искусственной вентиляции легких", — рассказала Голикова.
Pravda.Ru 07:03
Здоровье
Лукашенко: в Белоруссии не умер ни один человек от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет умерших от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:47
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
Происшествия
ABC: в результате торнадо на юге США погибли 18 человек
По меньшей мере 18 человек стали жертвами торнадо и сильного ветра на юге США. Об этом в понедельник сообщил телеканал ABC.
ТАСС 08:36
Общество
Сроки сдачи ЕГЭ могут скорректировать
Сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), начало которого запланировано на 8 июня, могут быть скорректированы, сообщил в понедельник министр просвещения Сергей Кравцов в ходе селекторного совещания партии "Единая Россия" по организации обучения в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:53
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
РИА Новости 08:25
Общество
Песков прокомментировал рост преступности в стране
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
Гаджеты
OnePlus 8 Pro позирует вместе с новыми наушниками и чехлами
Инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass), который регулярно снабжает общественность достоверной информацией о новинках ИТ-индустрии, опубликовал новые изображения смартфона OnePlus 8 Pro с его аксессуарами.
iXBT.com 00:43