с чего всё началось

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным". В своем Twitter 48-летний Уткин упомянул итальянское гражданство Соловьева и сравнил его с приматом.

Политика Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. 107

Общество Голикова отметила тенденцию устойчивого роста заболевших коронавирусом В России наблюдается тенденция устойчивого роста числа зараженных коронавирусом на уровне 16-18%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 2

Общество Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета". 182

Политика Путин потребовал устранить нехватку медицинских средств защиты Сотрудники скорой помощи, больниц и поликлиник должны получать все установленные доплаты за особые условия работы и должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. 8

Здоровье Российские медики круглосуточно принимают больных в Италии Российские медики совместно со своими итальянскими коллегами в круглосуточном режиме ведут приём больных с коронавирусом в Бергамо. 100

Общество Голикова призналась, что к 9 мая справиться с коронавирусом не удастся Вице-премьер Т. Голикова, выступая в эфире телеканала «Россия», заявила, что перелома ситуации с коронавирусом к 9-мая ожидать не стоит, в связи с чем можно ожидать продления срока ограничительных мер для населения. 182

Общество Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности. 4K

Футбол Президент «Урала»: «Прежде всего, сейчас нужно помочь клубам РПЛ и ФНЛ» Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что РФС намерен обратиться в правительство с предложением, как помочь футболу в связи кризисом из-за коронавируса.

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,1K

Экономика Кудрин предупредил банки о скором кризисе Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19. 5

Гаджеты Apple хочет изменить дизайн новых смартфонов Корпорация Apple намерена внести изменения в дизайн своих смартфонов. Новые модели планируется представить осенью.

Здоровье В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 1K

Шоу-бизнес Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем. 677

Общество Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной. 315

Шоу-бизнес Ванну с лапшой Доширак приняла Ольга Бузова Ольга Бузова, попала под нелепость Гусейна Гасанова, тот заставил её принять ванну с лапшой, именуемой в простонародье "бич пакетной". 38

Наука Ученые-медики вывели модель подсчета точного количества заболевших COVID-19 Модель, прогнозирующую точное число заболевших COVID-19, разработали ученые из медицинского колледжа Дорджии, сообщается в статье, опубликованной 12 апреля в журнале Infection Control and Hospital Epidemiology.

Общество Голикова рассказала о быстром развитии коронавируса у ряда больных "Болезнь развивается очень быстро в некоторых случаях, не во всех, конечно, они из легких больных превращаются в больных тяжелых и попадают в лечебные учреждения и могут попадать сразу и в реанимацию, и на аппарат искусственной вентиляции легких", — рассказала Голикова. 7

Политика МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина. 823

Происшествия ABC: в результате торнадо на юге США погибли 18 человек По меньшей мере 18 человек стали жертвами торнадо и сильного ветра на юге США. Об этом в понедельник сообщил телеканал ABC.

Общество Сроки сдачи ЕГЭ могут скорректировать Сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), начало которого запланировано на 8 июня, могут быть скорректированы, сообщил в понедельник министр просвещения Сергей Кравцов в ходе селекторного совещания партии "Единая Россия" по организации обучения в период пандемии коронавируса. 4

Общество Песков прокомментировал рост преступности в стране Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,5K