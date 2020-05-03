Общество

Газета.RuГазета.RuУткин жестко высказался о Волгограде

Очевидно, что после возобновления сезона, где бы сине-голубые ни продолжили свои выступления, будь то РПЛ или ФНЛ (что вряд ли), фамилию Уткина опять будут склонять в Волгограде на все лады. Ну а прямо сейчас комментатору ответила депутат Госдумы по Волгоградской области Ирина Гусева.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Депутат ответила на слова Уткина о «Роторе» и Волгограде

RT на русском06:46

Оскорбившему Волгоград Уткину напомнили о сломанном «хребте фашиста»

РИА Новости08:20

В Госдуме ответили назвавшему Волгоград «городом гопников» Уткину

РБК08:20

Депутат Гусева обвинила Уткина в отсутствии патриотизма и напомнила историю ВОВ

НовостиВолгограда.ру09:26

Депутат Госдумы от Волгоградской области ответила Василию Уткину, назвавшему Волгоград городом гопников

Подъём05:26

Команда из города гопников: Василий Уткин вновь оскорбил «Ротор» и его болельщиков

V1.ru02:10

Василий Уткин: «Ротор» — команда из города гопников. Я её игнорирую

Чемпионатвчера в 14:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:54, Ашберн
Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая у Вечного огня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что 9 мая планируется очередное обращение Владимира Путина к россиянам.
Газета.Ru вчера в 13:04
4,4K
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая Регина Тодоренко попыталась отбелить свою репутацию, выпустив фильм о домашнем насилии.
News.ru 14:14
14
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru вчера в 03:50
421
Общество

У пациентов и работников психбольницы в Петербурге выявили коронавирус

В Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко.
RT на русском 09:12
92
Общество

В РФ допустили введение «паспорта иммунитета» к коронавирусу

В России есть вся информация о зараженных коронавирусной инфекцией, поэтому «паспорта иммунитета» можно внедрить за короткий срок, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Рамблер 14:39
26
Игры

The Elder Scrolls Online получит русскую локализацию в конце мая

Cyber.sports.ru 04:42
7
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
9,7K
Здоровье

В России потребление алкоголя за время самоизоляции выросло на 2-3%

Потребление алкоголя в России выросла на 2-3% за время самоизоляции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:59
4
Общество

Спрогнозирован срок возобновления рейсов по миру

Официальный представитель компании «Аэрофлот» Юлия Спивакова спрогнозировала срок возобновления полетов по миру.
Lenta.ru 14:44
5
Здоровье

Врач рассказал о ранних симптомах коронавируса

Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев назвал ранние симптомы заражения новой коронавирусной инфекцией.
Известия 13:17
193
Экономика

ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
РБК 02:00
9
Армия и оружие

В Польше возмутились подготовкой танкистов на симуляторах

Политическая Экспертиза 13:27
Религия

Патриарх Кирилл наказал священника за нарушение указа по коронавирусу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил протоиерея Владимира Чувикина от управления Патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы за нарушение порядка богослужений в Страстную седмицу и Пасху.
РИА Новости 10:59
52
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
3,6K
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
2,7K
Происшествия

В Арзамасе задержали двух подозреваемых в жестоком избиении мужчины

Двое подозреваемых в жестоком избиении мужчины задержаны в Арзамасе, третий соучастник объявлен в розыск, сообщает управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости 08:12
78
Политика

Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом

У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
591
Политика

Глава Северной Осетии на допустит празднества окончания Второй мировой

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит празднования в республике 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Московский Комсомолец вчера в 12:03
7
Наука

Грудное вскармливание снижает риск диабета после родов

Учёные из Корейского института передовых технологий обнаружили, что гормон пролактин не только увеличивает количество грудного молока у женщин, но и способствует появлению в поджелудочной железе клеток, отвечающих за выработку инсулина.
UfaTime.ru 01 мая в 12:12
Общество

Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных

«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости.
RT на русском 13:59
170
Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
630
Политика

Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы

Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
2,2K
Происшествия

В Петербурге пьяный мужчина напал на приехавших к его матери медиков

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина напал на медицинских работников, которые оказывали помощь его матери, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД России По данным ведомства, инцидент произошел в доме 26 по улице Шпалерной.
РБК 06:11
62
Наука

Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D

Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
1,5K
Кино

Cтала известна дата выхода нового фильма франшизы «Трансформеры»

Студия Paramount Pictures определилась с датой премьеры нового фильма франшизы "Трансформеры".
Газета.Ru 12:40
24
Происшествия

Глава Казахстана поручил помочь семьям, пострадавшим от наводнения

Нур-Султан, 2 мая 2020, 10:06 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оказать помощь семьям, эвакуированным в Туркестанской области из-за наводнения.
REGNUM вчера в 03:06
16
Происшествия

Житель Одесской области попал под суд за флаг СССР

В день всех трудящихся мужчина вывесил на крыше собственного дома флаг СССР. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции Украины.
Телеканал 360° 12:01
2
Общество

Роспотребнадзор допускает ужесточение режима самоизоляции

Новый Калининград Роспотребнадзор не исключает, что после майских праздников режим самоизоляции в регионах страны будет ужесточен.
Новый Калининград.Ru 08:55
2,4K
Армия и оружие

В США Россию подозревают в создании противоспутникового оружия

РЕН ТВ 11:18
5
Общество

Мантуров оценил запасы масок на складах в Москве

«В Москве на сегодняшнее утро на складах «Дельруса», который уполномочен к централизованной закупке, 15,5 млн в остатке», — сказал Мантуров.
РБК 13:53
412
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное