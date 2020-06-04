Стоимость тяжелых ударных беспилотников С-70 «Охотник» составит около 1 млрд рублей. По мнению экспертов, после запуска массового производства цену удастся снизить на 40–50% по сравнению с опытными экземплярами.

с чего всё началось

Ранее в ходе испытаний перспективный российский истребитель Су-57 отработал совместные действия с ведомым беспилотником С-70 «Охотник». Новость об этом вызвала беспокойство в американской прессе. Первый полет С-70 «Охотник» состоялся 3 августа 2019 года.

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