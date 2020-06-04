Общество
Lenta.ruУточнена цена российского новейшего беспилотника «Охотник»
Ранее в ходе испытаний перспективный российский истребитель Су-57 отработал совместные действия с ведомым беспилотником С-70 «Охотник». Новость об этом вызвала беспокойство в американской прессе. Первый полет С-70 «Охотник» состоялся 3 августа 2019 года.
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Стоимость тяжелых ударных беспилотников С-70 «Охотник» составит около 1 млрд рублей. По мнению экспертов, после запуска массового производства цену удастся снизить на 40–50% по сравнению с опытными экземплярами.Известия14:00
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Происшествия
В Вашингтоне подступы к Белому дому перегородили военной техникой
Военная техника заблокировала протестующих возле Белого дома в Вашингтоне.
РБК 20:13
Происшествия
Утопившей своих детей на Камчатке матери вынесли приговор
В сентябре прошлого года жительницу Вилючинска и 27-летнюю мать задержали на Камчатке по обвинению в том, что она утопила двоих своих малолетних детей в бухте Крашенинникова.
Газета.Ru 20:37
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Политика
Более 200 депутатов России подписали обращение к гражданам с призывом не поддерживать конституционные поправки Владимира Путина
16 марта 2020 года КС РФ признал предложенную президентом процедуру изменений основного закона с проведением плебисцита, а также сами поправки, в том числе про обнуление президентских сроков для Путина, соответствующими Конституции.
Фонтанка.Ру 08:18
Политика
Агитация голосовать за поправки в Конституцию споткнулась о Лебедева
Дизайнер Артемий Лебедев объявил, что оказался в просветительском ролике RT о важности внесения поправок в Конституцию путем обмана.
Infox.ru 06:16
Политика
Лукашенко отправил правительство в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
Спорт
Дубов обыграл Накамуру во втором матче финала онлайн-турнира
Российский гроссмейстер Даниил Дубов победил американца Хикару Накамуру во 2-м матче финала онлайн-турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge.
Матч ТВ вчера в 13:24
Экономика
В мире появилась новая экономическая «горячая точка»
«Правительство Ливана не питает иллюзий, что предстоящие месяцы будут простыми хоть для кого-нибудь», — сказал Чэлхуб, занимающий должность советника премьер-министра Хассана Диаба по финансовым вопросам.
Lenta.ru 20:01
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
Культура
Иван Дорн выпустил клип в стиле видеоигры на песню Wasted
В среду, 3 июня, стало известно о том, что Иван Дорн выпустил клип в стиле видеоигры на песню Wasted .
Piter.tv 06:10
Общество
Кадыров опроверг слухи об установке вышек 5G в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи об установке вышек 5G в регионе и их негативном влиянии на здоровье.
ТАСС 13:37
Экономика
Названы три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 18:23
Путешествия
Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.
Gazeta.SPb 14:50
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило две тысячи
Число выявленных инфицированных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи человек, всего выздоровели 840 человек, из них 25 за последние сутки, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:03
Авто
Audi в России начала продажи нового универсала Audi A6 Avant
Российские дилеры Audi начали прием заказов на новый универсал Audi A6 Avant, а также на новые модификации седана Audi A6 45 TDI quattro и лифтбека Audi A7 Sportback 45 TDI quattro.
Автоновости дня 05:29
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки в Крыму
Суд в Крыму арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве шестилетней девочки и надругательстве над ней.
RT на русском 11:38
Космос
В кораблях Маска нашли российские детали
Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали.
Lenta.ru 18:50
Футбол
В Хорватии Широкова считают главным алкоголиком современного футбола
По мнению издания, Широков пристрастился к алкоголю в достаточно раннем возрасте и был одним из главных пьяниц среди футболистов.
BetOn 06:43
Футбол
Касильяс назвал лучших футболистов в истории «Реала»
Криштиану Роналду выступал за «королевский» клуб в течение девяти лет.
ГЛАС.RU 21:10
Игры
Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro
Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в честь 60-летия.
NewInform 04:14
Кино
Актеры «Властелина колец» воссоединились на YouTube
Москва 24 вчера в 03:50
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru 15:39
Политика
Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма
Как сообщили в ведомстве, делегация Украины намерена встретиться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер.
RuNews24.ru вчера в 01:43
Киберспорт
Папич о YouTube: «Не факт, что через год тут не будет второй Twitch»
В интервью Марии Marple Ермолиной он отметил, что через месяц всё равно получит бан на этой платформе, даже если его текущая блокировка будет снята.
CyberSport.ru вчера в 06:32
Футбол
Мяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы
39-летний футболист, нападающий, заслуженный мастер спорт России Роман Павлюченко стал победителем конкурса на лучший гол сборной России по футболу на европейских чемпионатах.
SM News вчера в 07:45