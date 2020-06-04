Общество

Lenta.ruLenta.ruУточнена цена российского новейшего беспилотника «Охотник»

Ранее в ходе испытаний перспективный российский истребитель Су-57 отработал совместные действия с ведомым беспилотником С-70 «Охотник». Новость об этом вызвала беспокойство в американской прессе. Первый полет С-70 «Охотник» состоялся 3 августа 2019 года.
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с чего всё началось

Названа стоимость тяжелых ударных беспилотников С-70 «Охотник»

Стоимость тяжелых ударных беспилотников С-70 «Охотник» составит около 1 млрд рублей. По мнению экспертов, после запуска массового производства цену удастся снизить на 40–50% по сравнению с опытными экземплярами.
Известия14:00

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Источники назвали стоимость серийных образцов «Охотника»

Евразия Daily21:09

СМИ уточнили стоимость российского новейшего БПЛА «Охотник»

Московский Комсомолец20:16

Уточнена цена российского новейшего беспилотника «Охотник»

Lenta.ru19:35

Названа стоимость восхитивших Запад и Китай российских С-70 «Охотник»

РЕН ТВ17:17

«Охотник» на миллиард: стала известна цена самого мощного дрона России

Известия17:01

Тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» оценили примерно в 1 млрд рублей

Ридус14:47
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 21:18, Ашберн
Происшествия

В Вашингтоне подступы к Белому дому перегородили военной техникой

Военная техника заблокировала протестующих возле Белого дома в Вашингтоне.
РБК 20:13
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Происшествия

Утопившей своих детей на Камчатке матери вынесли приговор

В сентябре прошлого года жительницу Вилючинска и 27-летнюю мать задержали на Камчатке по обвинению в том, что она утопила двоих своих малолетних детей в бухте Крашенинникова.
Газета.Ru 20:37
Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
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Кино

HBO опубликовал новый трейлер сериала «Страна Лавкрафта»

REGNUM 15:44
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
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Политика

Более 200 депутатов России подписали обращение к гражданам с призывом не поддерживать конституционные поправки Владимира Путина

16 марта 2020 года КС РФ признал предложенную президентом процедуру изменений основного закона с проведением плебисцита, а также сами поправки, в том числе про обнуление президентских сроков для Путина, соответствующими Конституции.
Фонтанка.Ру 08:18
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Политика

Агитация голосовать за поправки в Конституцию споткнулась о Лебедева

Дизайнер Артемий Лебедев объявил, что оказался в просветительском ролике RT о важности внесения поправок в Конституцию путем обмана.
Infox.ru 06:16
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Политика

Лукашенко отправил правительство в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
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Спорт

Дубов обыграл Накамуру во втором матче финала онлайн-турнира

Российский гроссмейстер Даниил Дубов победил американца Хикару Накамуру во 2-м матче финала онлайн-турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge.
Матч ТВ вчера в 13:24
Экономика

В мире появилась новая экономическая «горячая точка»

«Правительство Ливана не питает иллюзий, что предстоящие месяцы будут простыми хоть для кого-нибудь», — сказал Чэлхуб, занимающий должность советника премьер-министра Хассана Диаба по финансовым вопросам.
Lenta.ru 20:01
Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
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Культура

Иван Дорн выпустил клип в стиле видеоигры на песню Wasted

В среду, 3 июня, стало известно о том, что Иван Дорн выпустил клип в стиле видеоигры на песню Wasted .
Piter.tv 06:10
Происшествия

Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

Газета.Ru 10:36
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Общество

Кадыров опроверг слухи об установке вышек 5G в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи об установке вышек 5G в регионе и их негативном влиянии на здоровье.
ТАСС 13:37
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Экономика

Названы три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 18:23
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Путешествия

Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.
Gazeta.SPb 14:50
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Общество

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило две тысячи

Число выявленных инфицированных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи человек, всего выздоровели 840 человек, из них 25 за последние сутки, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:03
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Авто

Audi в России начала продажи нового универсала Audi A6 Avant

Российские дилеры Audi начали прием заказов на новый универсал Audi A6 Avant, а также на новые модификации седана Audi A6 45 TDI quattro и лифтбека Audi A7 Sportback 45 TDI quattro.
Автоновости дня 05:29
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Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки в Крыму

Суд в Крыму арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве шестилетней девочки и надругательстве над ней.
RT на русском 11:38
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Космос

В кораблях Маска нашли российские детали

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали.
Lenta.ru 18:50
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Футбол

В Хорватии Широкова считают главным алкоголиком современного футбола

По мнению издания, Широков пристрастился к алкоголю в достаточно раннем возрасте и был одним из главных пьяниц среди футболистов.
BetOn 06:43
Футбол

Касильяс назвал лучших футболистов в истории «Реала»

Криштиану Роналду выступал за «королевский» клуб в течение девяти лет.
ГЛАС.RU 21:10
Игры

Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro

Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в честь 60-летия.
NewInform 04:14
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Кино

Актеры «Властелина колец» воссоединились на YouTube

Москва 24 вчера в 03:50
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Политика

США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru 15:39
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Политика

Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма

Как сообщили в ведомстве, делегация Украины намерена встретиться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер.
RuNews24.ru вчера в 01:43
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Киберспорт

Папич о YouTube: «Не факт, что через год тут не будет второй Twitch»

В интервью Марии Marple Ермолиной он отметил, что через месяц всё равно получит бан на этой платформе, даже если его текущая блокировка будет снята.
CyberSport.ru вчера в 06:32
Футбол

Мяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы

39-летний футболист, нападающий, заслуженный мастер спорт России Роман Павлюченко стал победителем конкурса на лучший гол сборной России по футболу на европейских чемпионатах.
SM News вчера в 07:45
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