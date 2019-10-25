Армия и оружие

Государственные ВестиГосударственные ВестиСША отправят 500 военных в Сирию

В новой концепции сказано, что Вашингтон скорректирует цели. Главной задачей будет охрана нефтяных месторождений. Ранее сообщалось, что Белый дом хочет отправить на северо-восток Сирии до 30 танков Abrams.
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США могут отправить 500 военных в Сирию

Вести.Финанс01:38

Главные новости к утру 25 октября

Коммерсантъ00:05

Уточнены планы по военному присутствию США в Сирии

Lenta.ruвчера в 23:43

Вашингтон направляет военных на северо-восток САР для защиты нефтегазовых месторождений

NewInformвчера в 21:00

США направят дополнительные войска на северо-восток Сирии

РИА Новостивчера в 21:01

WSJ: США намерены оставить в Сирии 500 военных и направить туда танки для их поддержки

ТАССвчера в 19:48

США направили дополнительные силы в нефтеносные районы Сирии

Взгляд.рувчера в 18:58
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 04:41, Вашингтон
Экономика

Белоруссия рассчитывает получить китайский кредит на $500 млн

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск рассчитывает получить до конца года кредит из Китая на сумму $500 млн.
RT на русском 04:33
Армия и оружие

В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии

В рамках политики США на Ближнем Востоке, как отмечается, особенно важную роль играют военные базы, находящиеся в Германии: с их помощью осуществляется координация развёртывания американских сил вокруг Ирана и транспортировка войск, а также продолжается «точечная ликвидация» в Пакистане и Афганистане.
RT на русском 01:54
Авто

В России изменят способ расчета транспортного налога

Счетная палата РФ признала несовершенной методику расчета транспортного налога для роскошных автомобилей, стоимость которых превышает 3 млн рублей.
SpeedMe вчера в 07:52
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В составе хозяев голы забили Диего Росси и Адама Диоманде, а дубль оформил Карлос Вела.
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В Крыму возбудили уголовное дело после избиения журналиста

Уголовное дело возбудили в Симферополе по факту избиения журналиста телеканала "Крым 24" Николая Уварова в ходе конфликта с мотоциклистом, двигавшимся по пешеходной зоне.
ТАСС 04:22
Политика

В реготделении «Единой России» сменился секретарь

Как сообщили «Первоисточнику» в пресс-службе регионального отделения, на посту и.о.секретаря утвержден губернатор Кировской области Игорь Васильев.
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Происшествия

Подозреваемый по делу о массовом убийстве под Ростовом арестован

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Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

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Врачи назвали причины появления камней в почках

Российские медицинские специалисты проанализировали причины появления камней в почках среди пациентов и установили несколько причин возникновения болезни.
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Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Экономика

Белоруссия и Казахстан согласовали поставки нефти

Казахстан договорился о поставках нефти Белоруссии.
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Политика

Пушилин назвал Зеленского «Порошенко в худших проявлениях»

Президент Украины Владимир Зеленский повторяет своего предшественника на этом посту Петра Порошенко "в самых худших его проявлениях".
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Общество

Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине

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Происшествия

Названа причина нападения медведя на дрессировщика российского цирка

Lenta.ru 04:02
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Автоспорт

В Renault задумались подать апелляцию на дисквалификацию

После протеста со стороны Racing Point FIA решила аннулировать результаты гонщиков команды Renault на Гран При Японии.
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Происшествия

Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось

В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM 23 октября в 13:06
Политика

ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.
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Космос

Глава NASA сообщил дату высадки на Марс

Глава НАСА Джим Бриденстайн уверен, что при всесторонней поддержке других стран высадка на Марс вполне осуществима к 2035 году.
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Здоровье

Вспышка дифтерии с Западной Украины перекинулась в Киев

Напомним, что на Западной Украине зафиксирована чрезвычайная ситуация со вспышкой дифтерии.
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Происшествия

В Петербурге задержали разыскиваемого за наркотики американца

Правоохранительные органы задержали в санкт-петербургском аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду, которого на родине разыскивают за сбыт наркотиков в крупном размере.
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Две сбитые на тротуаре женщины скончались от травм в Саратове

В больнице Саратова скончались две женщины, которые получили травмы в ДТП 24 октября.
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Спорт

Исинбаева раскритиковала блогеров

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева назвала пустыми блогеров, которые оказывают влияние на молодых людей.
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Медведева высказалась о противопоставлении Загитовой

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Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
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Представлен УАЗ «Патриот» для ДПС

Была представлена новая версия внедорожника УАЗ «Патриот», предназначенная для ДПС.
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Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
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Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
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