Армия и оружие
Государственные ВестиСША отправят 500 военных в Сирию
В новой концепции сказано, что Вашингтон скорректирует цели. Главной задачей будет охрана нефтяных месторождений. Ранее сообщалось, что Белый дом хочет отправить на северо-восток Сирии до 30 танков Abrams.
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Вашингтон направляет военных на северо-восток САР для защиты нефтегазовых месторождений
NewInformвчера в 21:00
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