Накануне, 16 января, президент России Владимир Путин пообещал, что две первые, самые важные главы Конституции — «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина» — меняться не будут.

Общество В московском аэропорту Шереметьево открыли новый терминал В московском аэропорту Шереметьево состоялось открытие нового терминала С1 для обслуживания пассажиров международных воздушных линий.

Общество Первые курилки заработали в Шереметьево В аэропорту Шереметьево открылись первые помещения для курения, сообщил журналистам генеральный директор авиаузла Михаил Василенко.

Авто Tesla рассекретила дизайн нового электрокара Компания Tesla Motors на днях опубликовала любопытный дизайн-скетч, на котором изображена новая, неизвестная ранее модель марки.

Спорт ПКР уведомил CAS о намерении вступить в спор между WADA и РУСАДА Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о намерении вступить в спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.

Экономика Россия увеличила вложения в американские госбумаги На 796 миллионов долларов Москва увеличила вложения с октября по ноябрь 2019 года в US Treasuries — казначейские обязательства Минфина США.

Политика «Ведомости»: Мишустин звонил людям под видом обычного сотрудника ФНС Премьер-министр России Михаил Мишустин во время работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) мог позвонить людям с налоговыми проблемами под видом обычного сотрудника.

Политика Лавров: Польша навязывает Западу свою версию итогов Второй мировой Лавров назвал "какой-то мелочностью" инициативы по демонтажу памятников советским воинам вне мест захоронений по формальным основаниям, если учитывать, что эти монументы были поставлены в память о людях, которые отдали жизни за освобождение Европы от нацизма.

Политика Путин назначил Мишустина премьер-министром Президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сказано на сайте Кремля.