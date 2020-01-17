Политика
Lenta.ruУточнены рамки поправок в российскую Конституцию
Накануне, 16 января, президент России Владимир Путин пообещал, что две первые, самые важные главы Конституции — «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина» — меняться не будут.
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Футбол
Моуринью получит 2 млн фунтов, если «Тоттенхэм» выйдет в ЛЧ
В клубе предложили португальскому специалисту 2 млн фунтов за выполнение этой задачи, так как для «Тоттенхэма» важно сохранить свой статус участника турнира.
Общество
В московском аэропорту Шереметьево открыли новый терминал
В московском аэропорту Шереметьево состоялось открытие нового терминала С1 для обслуживания пассажиров международных воздушных линий.
Политика
Лавров ответил на вопрос о возможном назначении в новое правительство
Ранее Лаврову уже приходилось отвечать на вопрос о возможной должности в будущем правительстве.
Общество
Первые курилки заработали в Шереметьево
В аэропорту Шереметьево открылись первые помещения для курения, сообщил журналистам генеральный директор авиаузла Михаил Василенко.
Авто
Tesla рассекретила дизайн нового электрокара
Компания Tesla Motors на днях опубликовала любопытный дизайн-скетч, на котором изображена новая, неизвестная ранее модель марки.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Спорт
ПКР уведомил CAS о намерении вступить в спор между WADA и РУСАДА
Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о намерении вступить в спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.
Общество
У семьи Мишустина нашли земли ценой 1,5 млрд. В его декларации она не указана
Семья Михаила Мишустина, который 16 января 2020 г. был назначен новым премьер-министром, владеет 2,6 га земли и пятью домами в подмосковном посёлке «Коттон Вэй» на Николиной горе, пишут «Открытые медиа» на основе данных Росреестра.
Кино
Новый сериал по Стивену Кингу «Темная башня» отменен
Компания Amazon отменила съемки сериала "Темная башня" по произведениям Стивена Кинга после просмотра пилотного эпизода.
Экономика
Россия увеличила вложения в американские госбумаги
На 796 миллионов долларов Москва увеличила вложения с октября по ноябрь 2019 года в US Treasuries — казначейские обязательства Минфина США.
Технологии
Mail.ru обогнала владельцев Angry Birds по доходам от приложений
В рейтинге за 2019 год российская компания обогнала создателей Angry Birds, сообщил РБК.
Кино
Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»
Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.
Общество
Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей
Итоговое решение о новом порядке медосмотра для водителей примут в феврале.
Политика
«Ведомости»: Мишустин звонил людям под видом обычного сотрудника ФНС
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) мог позвонить людям с налоговыми проблемами под видом обычного сотрудника.
Политика
Лавров заявил о решающей победе в борьбе с терроризмом в Сирии
Исполняющий обязанности главы МИД сообщил, что за октябрь и ноябрь 2019 года ООН при поддержке сирийского правительства направила на северо-восток Сирии 420 траков.
Гаджеты
В Google Play нашли разряжающие смартфон приложения
Разработчик антивирусов Bitdefender назвал несколько приложений, которые разряжают батарею смартфона.
Политика
ВЦИОМ: послание Путина обнадежило большинство россиян
Треть россиян с интересом слушала все послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Политика
Лавров: Польша навязывает Западу свою версию итогов Второй мировой
Лавров назвал "какой-то мелочностью" инициативы по демонтажу памятников советским воинам вне мест захоронений по формальным основаниям, если учитывать, что эти монументы были поставлены в память о людях, которые отдали жизни за освобождение Европы от нацизма.
Политика
Путин назначил Мишустина премьер-министром
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сказано на сайте Кремля.
Гаджеты
Real Graphene запустила производство графеновых аккумуляторов
Недавно компания уже приступила к производству графеновых аккумуляторов, а некоторые производители уже начали их тестировать.
Политика
В «Единой России» озвучили претензии к работе четырех министерств
Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях партии к работе ряда министерств.
Политика
Зеленский получил заявление премьера Украины об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление премьер-министра страны Алексея Гончарука об отставке.
Политика
Путин образовал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию
Президент подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации".
Шоу-бизнес
Многодетная бывшая жена Романа Жукова может лишиться квартиры
Если все-таки банк отберет квартиру у семьи музыканта, то Елена с детьми переедет жить в свою однокомнатную квартиру.
Общество