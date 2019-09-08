Ранее СМИ Кипра сообщили о смерти трехлетнего ребенка из России. Уточнялось, что он утонул в бассейне виллы, принадлежащей родителям. Отец мальчика обнаружил его в воде без сознания, вытащил и сразу вызвал «скорую».

Утонувший на Кипре ребенок оказался не россиянином

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