Происшествия

ИзвестияИзвестияУтонувший на Кипре ребенок оказался не россиянином

Ранее СМИ Кипра сообщили о смерти трехлетнего ребенка из России. Уточнялось, что он утонул в бассейне виллы, принадлежащей родителям. Отец мальчика обнаружил его в воде без сознания, вытащил и сразу вызвал «скорую».
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В посольстве России уточнили пол и гражданство утонувшего на Кипре ребенка

ТАСС05:33

На Кипре трехлетняя россиянка утонула в бассейне, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 16:42

Утонувший на Кипре ребенок из России - трехлетний мальчик

Вести.Ru04:11

Посольство РФ уточнило пол и гражданство утонувшего на Кипре ребенка

Московский Комсомолец07:20

Утонувший на Кипре ребенок оказался гражданином Украины

Газета.Ru06:25

Утонувший на Кипре ребенок оказался не россиянином

Известия06:18

Утонувший на Кипре трехлетний ребенок оказался гражданином Украины

Взгляд.ру05:47
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Происшествия

На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
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Российская газета вчера в 23:00
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В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных

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Ядерные бомбы США оказались с дефектом

Ядерное оружие стоит на боевом дежурстве по 20-30 лет, но стресс-тесты выявили недолговечность компонентов бомбы и боеголовки, - рассказал заместитель главы NNSA Чарльз Вердон.
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Участники митинга пригнали стадо овец к парламенту Грузии

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