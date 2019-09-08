Происшествия
ИзвестияУтонувший на Кипре ребенок оказался не россиянином
Ранее СМИ Кипра сообщили о смерти трехлетнего ребенка из России. Уточнялось, что он утонул в бассейне виллы, принадлежащей родителям. Отец мальчика обнаружил его в воде без сознания, вытащил и сразу вызвал «скорую».
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 07:31, Вашингтон
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха
Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.
ИА Новороссия вчера в 15:46
Происшествия
В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы
Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Политика
Памфилова пригрозила «доской антипочёта» дезинформаторам о выборах
RT на русском 05:07
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 09:45
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 10:54
Авто
Hymer показала уникальный дом на колёсах будущего
Немецкая компания Hymer, известная как производитель лучших кемперов в мире, представила новую концептуальную модель VisionVenture на базе Mercedes-Benz Sprinter.
Автоновости дня 01:48
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников.
Lenta.ru 04:46
Политика
В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму.
RT на русском 07:13
Единоборства
Макгрегор потребовал организовать реванш с Нурмагомедовым в Москве
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор через свой микроблог попросил организовать второй бой с российским спортсменом.
Live24 02:40
Политика
Народное собрание Ингушетии избрало Калиматова главой региона
Депутаты Народного собрания Ингушетии избрали новым главой региона Махмуда-Али Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики.
RT на русском 05:28
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Финансы
Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару
Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари": Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым.
Российская газета вчера в 23:00
Армия и оружие
Дания отправит свои войска в Сирию
Вооруженные силы Дании направят свои войска в Сирию, чтобы помочь возглавляемой Соединенными Штатами коалиции осуществлять боевые действия, направленные против ИГИЛ*.
ТК Звезда 05:28
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Политика
Система электронного голосования в Москве остановлена из-за сбоя
В системе онлайн-голосования в Москве произошел второй сбой за день, ее работа приостановлена, сообщил ТАСС заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
Ведомости 05:39
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Эллу Памфилову
Вечерняя Москва вчера в 08:53
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Единоборства
Александр Емельяненко назвал слабую сторону Хабиба Нурмагомедова
Спортсмен выложил в своем личном аккаунте в Instagram видео, в котором назвал Хабиба «молодцом» и «чемпионом».
Вечерняя Москва 04:26
Политика
В Севастополе явка на выборах к полудню выросла до 12%
РИА Новости 06:44
Киберспорт
«Лаборатория Касперского» представила свою разработку для киберспорта
Компания представила свою новую разработку Anti-Cheat на киберспортивном мероприятии StarLadder Berlin Major 2019 по таким играм, как Dota 2, CS: GO и PUBG.
REGNUM вчера в 11:20
Политика
Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму
Коммерсантъ 07:10
Политика
Более 23% избирателей проголосовали в Забайкалье
Московский Комсомолец Чита 02:36
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе.
РИА Новости вчера в 12:14
Армия и оружие
Ядерные бомбы США оказались с дефектом
Ядерное оружие стоит на боевом дежурстве по 20-30 лет, но стресс-тесты выявили недолговечность компонентов бомбы и боеголовки, - рассказал заместитель главы NNSA Чарльз Вердон.
Российская газета 06:16
Шоу-бизнес
Вдова лидера Linkin Park Честера Беннингтона выходит замуж
Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, Талинда, объявила в своем Instagram о том, что выходит замуж спустя два года после гибели супруга.
Комсомольская правда 02:57
Политика
Участники митинга пригнали стадо овец к парламенту Грузии
Ореанда-Новости 06:54