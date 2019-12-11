Экономика

ФинмаркетФинмаркетУтренние прогнозы: нейтральный старт

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Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Учитывая нейтральный внешний фон, в среду ожидаем продолжения проторговки индексом Мосбиржи преимущественно верхней половины диапазона 2900-2950 пунктов".
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Утренние прогнозы: в четверг индекс Мосбиржи преодолеел преграду в 2960 пунктов

Финмаркет02:31

Запад помогает заработать

DP.RUвчера в 12:53
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Общество

В Москве прощаются с Юрием Лужковым

Коммерсантъ вчера в 23:30
Происшествия

В Москве СК задержал подозреваемого в убийстве студентки РУДН

РИА Новости 02:53
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На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар, пострадал один человек.
РБК 03:01
Экономика

Рыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск

Пять лет назад Николай Черненко решил открыть свое производство, которое сегодня стало в Нефтекамске одним из главных поставщиков копченой и вяленой рыбы, а также рыбных пресервов.
РИА Новости вчера в 07:17
Политика

Совфед поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан

Совет Федерации поддержал законопроект об уголовном наказании чиновников за оскорбление россиян, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР и автор документа Александр Старовойтов, передает газета «Известия».
РБК вчера в 21:04
Происшествия

В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске

РИА Новости вчера в 20:44
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина: «Дочь уже вышла замуж»

Недавно пара уже показала кольца. А на днях Любовь Толкалина «проговорилась» в Сети о том, что ее дочь вышла замуж.
StarHit.ru вчера в 21:00
Общество

Ученые выявили смертельную опасность дневного сна

Дневной и продолжительный ночной сон повышают риск развития инсульта.
Известия 00:00
Футбол

«Манчестер Сити» забил больше 500 голов при Гвардиоле

Советский спорт вчера в 14:56
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Политика

Киев хочет подготовить изменения в Минские соглашения

Киев к следующей встрече в нормандском формате подготовит изменения к Минским соглашениям, поскольку прописанный в них комплекс мероприятий не сработал.
Аргументы и Факты вчера в 17:06
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru вчера в 04:03
Авто

Объявили цены на кроссовер Skoda Karoq для России

Чешская компания Skoda представила в Санкт-Петербурге новый компактный кроссовер Skoda Karoq для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 08:14
Кино

Звезда «Люцифера» Том Эллис рассказал о своем секретном камео в «Кризисе на Бесконечных Землях»

Третий эпизод кроссовера телеканала The CW удивил фанатов DC неожиданным камео — среди героев оказался сам Люцифер Морнингстар.
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Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16

Общее число жертв трагедии выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
РБК 01:31
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru вчера в 04:39
Политика

Парламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре

Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами Казахстана и РФ от 10 декабря 1994 года, который предусматривает возвращение республике 11,6 тысячи гектаров земли, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:01
Здоровье

Родители томских школьников пытаются добиться запрета продажи снюса

Помимо запрета продажи снюса, комитет предложил департаменту образования, совместно с комиссией по безопасности, создать алгоритм действий для родителей: куда обращаться при выявлении случаев продажи или потребления снюса.
vtomske.ru 03:00
Политика

Доклад СПЧ о московских протестах не передали Путину

Доклад члена Совета по правам человека при президенте Николая Сванидзе о необходимости компромиссов для власти и общества, составленный по следам летних протестов в Москве, не передали Владимиру Путину в день заседания 10 декабря, как это предполагалось.
Интерфакс 02:59
Происшествия

В Приморье затонула подводная лодка

На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 02:38
Происшествия

Мост рухнул на Сахалине при проезде грузовика

Мост рухнул в Охинском районе Сахалинской области при проезде грузовика с продуктами питания.
Известия 01:00
Происшествия

В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела

РИА Новости вчера в 23:16
Политика

Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.
РИА Новости вчера в 20:30
Происшествия

Соколов захотел выплатить компенсацию семье убитой им аспирантки

Газета.Ru вчера в 11:50
Политика

МИД вызвал посла Германии из-за высылки российских дипломатов

Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр вызван в Министерство иностранных дел России, где ему огласят ответные меры на высылку из ФРГ российских дипломатов.
Lenta.ru 01:29
Здоровье

Собянин рассказал, каким будет новый стандарт онкопомощи в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о внедрении в столице нового стандарта онкологической помощи.
ТВ Центр вчера в 13:11
Финансы

Сделки с рублем за рубежом обогнали торговлю внутри России

Внебиржевые операции с рублем (в паре с любыми другими валютами) за пределами России выросли за минувшие три года на 84% и обогнали торговлю рублем на территории страны, следует из нового доклада Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS).
РБК 03:00
Политика

Глава меджлиса* увидел «руку Кремля» в Румынии

В аэропорту Бухареста более трех часов удерживали лидера запрещенной в России организации меджлис* Рефата Чубарова.
РИА Новости Крым 02:57
Армия и оружие

The National Interest назвал самые мощные флоты в мире

Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
РИА Новости вчера в 21:36
Как работают Яндекс.Новости?
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