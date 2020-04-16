Общество

РИАМОРИАМОУтренний час пик в московском метро прошел без очередей

«Час пик закончен, скопления пассажиров нигде не допущено, выборочные проверки продолжаются», - говорится в сообщении. Москвичам также напомнили о необходимости соблюдать домашний режим. В Москве уже второй день действует пропускной режим.
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Утренний час пик в метро Москвы прошел без очередей для проверки пропусков

Интерфакс02:18

Дептранс: Скопления пассажиров в утренний час пик на входах в метро не допущено

Агентство Москва01:40

В метро Москвы продолжаются выборочные проверки

Газета.Ru02:10

Станции метро работают без затруднений – Дептранс

Москва 2401:57

Выборочные проверки пропусков в метро продолжаются в Москве

ТАСС01:51

В московском метро продолжили выборочные проверки пропусков

РИА Новости01:50

Утренний час пик в московском метро прошел без очередей

РИАМО02:17
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