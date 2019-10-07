Финансы

ПРАЙМПРАЙМУтром российские фондовые индексы могут выйти в умеренный минус

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,4%. Инвесторы нервничают в преддверии возобновления торговых переговоров на этой неделе и признаков нежелания КНР идти на уступки США. Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,86% вслед за американскими биржами.
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Политика

Разведение сил в Донбассе сорвано из-за обстрелов

Вести.Ru 07:20
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк обратился к СМИ из-за слухов о ее смерти

19 сентября пиар-директор актрисы заверила, что Заворотнюк находится в сознании.
РБК 02:44
Происшествия

В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек

По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.
Интерфакс 06:22
Политика

Грета Тунберг переписала измененный после слов Путина Twitter-статус

16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter.
Российская газета 05:48
Политика

Американские пошлины сильнее всего ударят по Германии

Новым платежом будут облагаться отвёртки, плоскогубцы, кофе, объективы и сварочные устройства из Германии, передаёт Die Welt.
News.ru 07:18
Культура

Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина

Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57
Наука

Экзоскелет помог парализованному французу ходить

МедиаПоток 05 октября в 10:03
Политика

Сегодня Владимир Путин отмечает день рождения

Президент проводит время в кругу близких. Последние несколько лет глава государства предпочитает в день рождения встречаться с родными.
MagCity74 07:20
Кино

Сборы российских картин упали на 20%

Касса еще восьми голливудских картин превысила 1 млрд руб. У России же только один миллиардник – военная драма "Т-34" со сборами 2,3 млрд руб. Ближайший отечественный конкурент – комедия "Громкая связь" – собрал 547 млн руб. В результате доля отечественного кино в прокате снизилась с 31,2% за 9 месяцев 2018 г. до 22,3%.
Ведомости 04:51
Энергетика

Новак назвал справедливую цену на нефть

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что цена нефти в $50 за баррель является справедливой, а о $100 за баррель можно забыть, сообщает Reuters.
RT на русском 07:12
Экономика

Сбербанк упростил получение ипотеки

Сбербанк запустил на сайте DomClick.ru сервис, с помощью которого при оформлении заявки на ипотеку можно получить онлайн-выписку из Пенсионного фонда РФ (ПФР) для подтверждения занятости.
Коммерсантъ 04:21
Политика

На Украине объяснили невозможность мира с Россией

Реализацию договоренностей по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины не стоит расценивать как установление мира с Россией.
Lenta.ru 06:59
Политика

Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Армия и оружие

НАТО тестирует новые системы для борьбы с русскими подлодками

В НАТО начала внедрять дешевые беспилотные морские системы из-за опасений относительно высокой активности русских подлодок.
Газета.Ru 07:03
Экономика

МЭР спрогнозировал прирост населения России в 2024 году

По данным прогноза, в 2020-2023 годах увеличение численности населения России произойдет только за счет мигрантов, а с 2024 года - благодаря как естественному, так и миграционному приросту.
Газета.Ru 04:23
Политика

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело о похищении Саакашвили

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело о похищении и незаконном перемещении через государственную границу бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Телеканал 360° 07:22
Армия и оружие

В США сравнили число танков России и НАТО

Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Происшествия

В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей

Жительница Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство и убийстве своего малолетнего сына.
ТАСС 03:46
Общество

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

REGNUM 06:18
Футбол

Александр Соболев будет вызван в сборную России

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков в интервью Sport24 сообщил о том, что форвард Александр Соболев будет вызван в сборную России на ближайшие игры квалификации Евро-2020.
Metaratings вчера в 09:12
Происшествия

Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье

В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Культура

Победителем шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса

Победителем второго сезона шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко.
Мойка78 вчера в 16:30
Происшествия

В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь

Вести.Ru 07:09
Политика

Лавров прибыл в Багдад на переговоры

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что на переговорах министры планируют обсудить «ключевые аспекты ближневосточной повестки дня с упором на ситуацию в Ираке и Сирии, зоне Персидского залива, обстановку вокруг Ирана, а также на палестинских территориях».
РБК 06:35
Происшествия

Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье

РБК вчера в 22:45
Экономика

Беглов предложил поправки к законопроекту о городском бюджете

Губернатор города Александр Беглов предложил снизить налоги по доходам физических лиц, благодаря чему расходов станет меньше на 1 миллиард 300 миллионов рублей.
Политическая Экспертиза 07:05
Общество

В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
РБК 06:38
Общество

Кальвадос снова начнут производить на территории России

Единственное в России производство крепкого яблочного напитка кальвадос планируют возобновить на винзаводе «Прасковейское» в Ставропольском крае в 2020 году.
Политическая Экспертиза вчера в 21:29
Игры

Российский PS Store вернул страницу с Call of Duty: Modern Warfare

CyberSport.ru 04 октября в 14:04
Политика

Путин в курсе ситуации с журналисткой Прокопьевой, заявили в Кремле

По словам адвоката, после эфира радиопрограммы Прокопьевой в ноябре 2018 года, где журналистка говорила о теракте в России, оценив действия террориста, региональное СУ СК возбудило в отношении нее дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
РИА Новости 06:24
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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