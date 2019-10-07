Финансы
ПРАЙМУтром российские фондовые индексы могут выйти в умеренный минус
Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,4%. Инвесторы нервничают в преддверии возобновления торговых переговоров на этой неделе и признаков нежелания КНР идти на уступки США. Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,86% вслед за американскими биржами.
Читать в источнике
Оценить
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк обратился к СМИ из-за слухов о ее смерти
19 сентября пиар-директор актрисы заверила, что Заворотнюк находится в сознании.
РБК 02:44
Происшествия
В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек
По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.
Интерфакс 06:22
Политика
Грета Тунберг переписала измененный после слов Путина Twitter-статус
16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter.
Российская газета 05:48
Политика
Американские пошлины сильнее всего ударят по Германии
Новым платежом будут облагаться отвёртки, плоскогубцы, кофе, объективы и сварочные устройства из Германии, передаёт Die Welt.
News.ru 07:18
Культура
Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57
Наука
Экзоскелет помог парализованному французу ходить
МедиаПоток 05 октября в 10:03
Политика
Сегодня Владимир Путин отмечает день рождения
Президент проводит время в кругу близких. Последние несколько лет глава государства предпочитает в день рождения встречаться с родными.
MagCity74 07:20
Кино
Сборы российских картин упали на 20%
Касса еще восьми голливудских картин превысила 1 млрд руб. У России же только один миллиардник – военная драма "Т-34" со сборами 2,3 млрд руб. Ближайший отечественный конкурент – комедия "Громкая связь" – собрал 547 млн руб. В результате доля отечественного кино в прокате снизилась с 31,2% за 9 месяцев 2018 г. до 22,3%.
Ведомости 04:51
Энергетика
Новак назвал справедливую цену на нефть
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что цена нефти в $50 за баррель является справедливой, а о $100 за баррель можно забыть, сообщает Reuters.
RT на русском 07:12
Экономика
Сбербанк упростил получение ипотеки
Сбербанк запустил на сайте DomClick.ru сервис, с помощью которого при оформлении заявки на ипотеку можно получить онлайн-выписку из Пенсионного фонда РФ (ПФР) для подтверждения занятости.
Коммерсантъ 04:21
Политика
На Украине объяснили невозможность мира с Россией
Реализацию договоренностей по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины не стоит расценивать как установление мира с Россией.
Lenta.ru 06:59
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Армия и оружие
НАТО тестирует новые системы для борьбы с русскими подлодками
В НАТО начала внедрять дешевые беспилотные морские системы из-за опасений относительно высокой активности русских подлодок.
Газета.Ru 07:03
Экономика
МЭР спрогнозировал прирост населения России в 2024 году
По данным прогноза, в 2020-2023 годах увеличение численности населения России произойдет только за счет мигрантов, а с 2024 года - благодаря как естественному, так и миграционному приросту.
Газета.Ru 04:23
Политика
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело о похищении Саакашвили
Прокуратура Украины возбудила уголовное дело о похищении и незаконном перемещении через государственную границу бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Телеканал 360° 07:22
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Происшествия
В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей
Жительница Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство и убийстве своего малолетнего сына.
ТАСС 03:46
Футбол
Александр Соболев будет вызван в сборную России
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков в интервью Sport24 сообщил о том, что форвард Александр Соболев будет вызван в сборную России на ближайшие игры квалификации Евро-2020.
Metaratings вчера в 09:12
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Культура
Победителем шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса
Победителем второго сезона шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко.
Мойка78 вчера в 16:30
Политика
Лавров прибыл в Багдад на переговоры
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что на переговорах министры планируют обсудить «ключевые аспекты ближневосточной повестки дня с упором на ситуацию в Ираке и Сирии, зоне Персидского залива, обстановку вокруг Ирана, а также на палестинских территориях».
РБК 06:35
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
РБК вчера в 22:45
Экономика
Беглов предложил поправки к законопроекту о городском бюджете
Губернатор города Александр Беглов предложил снизить налоги по доходам физических лиц, благодаря чему расходов станет меньше на 1 миллиард 300 миллионов рублей.
Политическая Экспертиза 07:05
Общество
В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
РБК 06:38
Общество
Кальвадос снова начнут производить на территории России
Единственное в России производство крепкого яблочного напитка кальвадос планируют возобновить на винзаводе «Прасковейское» в Ставропольском крае в 2020 году.
Политическая Экспертиза вчера в 21:29
Игры
Российский PS Store вернул страницу с Call of Duty: Modern Warfare
CyberSport.ru 04 октября в 14:04
Политика
Путин в курсе ситуации с журналисткой Прокопьевой, заявили в Кремле
По словам адвоката, после эфира радиопрограммы Прокопьевой в ноябре 2018 года, где журналистка говорила о теракте в России, оценив действия террориста, региональное СУ СК возбудило в отношении нее дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
РИА Новости 06:24