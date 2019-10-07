Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,4%. Инвесторы нервничают в преддверии возобновления торговых переговоров на этой неделе и признаков нежелания КНР идти на уступки США. Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,86% вслед за американскими биржами.

Утром российские фондовые индексы могут выйти в умеренный минус

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Гаджеты Очередное обновление Windows 10 сломало кнопку «Пуск» Недавно Microsoft выпустила очередное обновление Windows 10 для решения указанных выше неполадок в работе операционной системе.

Общество Тепло вернется в Москву к выходным По прогнозам синоптика, в середине октября вернутся в регион и вовсе сентябрьские значения.

Финансы Крест смерти: эксперты предрекли серьезное падение курса рубля Эксперты уверены в том, что к подобной ситуации нужно относиться со всей серьезностью — она действительно может стать сигналом к серьезному падению курса в ближайшем будущем.

Футбол «Краснодар» победил «Спартак» со счетом 2:1 В рамках проходящего матча 12 тура Российской премьер-лиги завершился со счетом 2:1 в пользу «Краснодара».

Политика В Киеве назвали условие предоставления особого статуса Донбассу Закон об особом статусе Донбасса вступит в силу только после проведения на этой территории выборов по законодательству Украины и после признания ОБСЕ, заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Политика Лавров прибыл в Багдад на переговоры В Багдаде начались переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и его коллеги из Ирака Мухаммеда Али аль-Хакима, передает ТАСС.

Общество Опубликован рейтинг российских городов по уровню зарплаты Список из сотни российских городов, ранжированных по уровню среднемесячной заработной платы, опубликовало РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.

Космос Опубликованы фотографии обратной стороны Луны Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад, сообщает РИА Новости.

Происшествия Следствие объявило в розыск бизнесмена Павла Фукса Ранее в суде сообщили, что следствие просит арестовать его брата - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса, которому, по данным источника, вменяется мошенничество при строительстве дома на Мытной улице в Москве.

Экономика Инвесторы вложили $10 млрд в Новую Москву Инвесторы позитивно относятся к Новой Москве, заявил во время проходящей в Мюнхене выставки недвижимости Expo Real глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Шоу-бизнес Победительница 6 сезона шоу «Холостяк» Дарья Клюкина сыграла свадьбу Российская модель, участница пятого и победительница шестого шоу "Холостяк" Дарья Клюкина вышла замуж за топ-менеджера "Газпром-Медиа" Владимира Чопова.

Политика Росгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников Росгвардия опубликовала проект приказа главы службы Виктора Золотова, которым утверждается образец и описание нагрудного знака сотрудников национальной гвардии.

Политика Зеленский ослабил блокаду Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить процедуру пересечения линии соприкосновения в Донбассе и перемещения через нее товаров.

Происшествия Мосгорсуд оставил без изменения приговор Даниле Беглецу Мосгорсуд в понедельник оставил без изменения приговор участнику несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля Даниле Беглецу, получившему 2 года колонии за применение насилия к сотруднику полиции, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия Силовики заинтересовались «Пятерочкой» и «Перекрестком» По данным источника, силовики проверяют возможную причастность ретейлера к незаконному возмещению НДС.

Армия и оружие Трамп заявил, что для США пришло время выйти из «бесконечных войн» Американский лидер Дональд Трамп, говоря о ситуации в Сирии, заявил, что США пора «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.

Единоборства Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко 5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.

Армия и оружие В США разработали план по сдерживанию России в Черном море Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опровергает слухи о смерти актрисы Ранее женщина, которая представилась сотрудницей клиники, в которой находится на лечении Анастасия, обращалась в СМИ с предложениями фото и видеозаписей с Заворотнюк.