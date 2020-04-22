Финансы
ПРАЙМУтром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в минус
Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в минус, продолжая испытывать давление со стороны нефтяных площадок. Тем не менее близость технически важных отметок и некоторое улучшение настроений в Азии и по американским фьючерсам будут ограничивать падение в течение сессии.
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ИАЦ «Альпари»: Индекс РТС проторгуется 22 апреля в коридоре 1000-1020 пунктов
SIA.ru22 апреля в 02:59
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Комментарии
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ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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Причин, из-за которых можно было бы на майские праздники смягчить режим самоизоляции, пока нет, заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
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В регионе введут цифровые пропуска
Минкомсвязи получило заявки от 21 субъекта Российской Федерации на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков.
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Путин призвал «подставить плечо» автопрому
Президент России Владимир Путин считает важным обеспечить стабильную работу автомобильной промышленности и поддержать спрос на его продукцию.
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После выхода из комы Бабкина спросила о параде Победы
Надежда Бабкина, выйдя из комы, поинтересовалась, пройдет ли парад 9 мая. Об этом сообщил ее концертный директор.
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Общество
Стало известно, где в Башкирии больше всего болеют коронавирусом
Сегодня, 24 апреля, на ежедневном брифинге в Минздраве Башкирии рассказали, жители каких районов инфицированы коронавирусом больше всего.
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В США назвали истинную причину отказа Индии от Су-57
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В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
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В Оренбурге произошёл крупный пожар на машинно-ремонтной станции
Оренбург, 24 апреля 2020, 12:15 — REGNUM В Оренбурге 24 апреля крупный пожар произошел на машинно-ремонтной станции, расположенной на ул. Шрссейной.
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Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции после 30 апреля.
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Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
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Кабмин утвердил право МВД штрафовать нарушителей изоляции в Петербурге
Правительство утвердило соглашение между МВД и властями Санкт-Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
РБК 05:26
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Всех врачей и медсестер в Москве проверят на иммунитет к коронавирусу
В интервью Первому каналу Ракова добавила, что сейчас в борьбе с коронавирусом в Москве задействовано около 40% системы здравоохранения.
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Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
Происшествия
В Ярославской области обрушился мост через реку Устье
В Борисоглебском поселке Ярославской области рухнул пешеходный мост через реку Устье. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.
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Власти Свердловской области объяснили порядок введения пропусков
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РБК 06:32
Общество
В Совфеде допустили продление режима самоизоляции на май
В России с учетом ситуации по коронавирусу режим самоизоляции может быть продлен на май.
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Каждые два года компания АвтоВАЗ на Московском мотор-шоу представляла публике новые модели и концепты.
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Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru вчера в 08:38
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
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Автопроизводитель из Индии Bajaj прекратил на российском рынке продажи малолитражного хетчбэка Qute. Машина считается самой дешевой в мире.
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Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
Хоккей
Определились соперники сборной России по хоккею на ОИ-2022
Как сообщается на сайте организации, сборная России попала в группу B, где сыграет с Чехией и Швейцарией.
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Piter.tv вчера в 09:21
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Ростуризм предложил ввести в России многократные визы
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Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
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Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
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