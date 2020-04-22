Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в минус, продолжая испытывать давление со стороны нефтяных площадок. Тем не менее близость технически важных отметок и некоторое улучшение настроений в Азии и по американским фьючерсам будут ограничивать падение в течение сессии.

Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в минус

Финансы ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. 366

Общество В регионе введут цифровые пропуска Минкомсвязи получило заявки от 21 субъекта Российской Федерации на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков. 5,3K

Политика Путин призвал «подставить плечо» автопрому Президент России Владимир Путин считает важным обеспечить стабильную работу автомобильной промышленности и поддержать спрос на его продукцию.

Политика В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства. 193

Политика Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины. 225

Происшествия В Ярославской области обрушился мост через реку Устье В Борисоглебском поселке Ярославской области рухнул пешеходный мост через реку Устье. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет. 53

Общество Власти Свердловской области объяснили порядок введения пропусков Накануне замгубернатора региона Павел Креков объявил, что в Свердловской области на майских праздниках будет действовать пропускной режим, чтобы максимально обеспечить изоляцию граждан из-за коронавируса. 131

Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 2,6K

Авто Из России ушел самый дешевый автомобиль в мире Автопроизводитель из Индии Bajaj прекратил на российском рынке продажи малолитражного хетчбэка Qute. Машина считается самой дешевой в мире. 8

Хоккей Определились соперники сборной России по хоккею на ОИ-2022 Как сообщается на сайте организации, сборная России попала в группу B, где сыграет с Чехией и Швейцарией.

Культура Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям секреты В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром. 85