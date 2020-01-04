Экономика

Вести.RuВести.RuУтвержден план реализации Стратегии пространственного развития России

Стратегия пространственного развития России подписана премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте российского правительства. Документ предполагает несколько практических шагов, рассчитанных до 2025 года.
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Кабмин утвердил план реализации Стратегии пространственного развития до 2025 года

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Медведев утвердил план реализации Стратегии пространственного развития России

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Rambler News Service09:20

Медведев утвердил план реализации Стратегии пространственного развития до 2025 года

Парламентская газета07:25
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