Для получения «зарплатной» субсидии должны быть соблюдены следующие условия: - компания (ИП) должна быть включена в реестр субъектов МСП по состоянию на 01.03.2020; - отрасль, в которой ведет свою деятельность потенциальный получатель субсидии, отнесена к наиболее пострадавшим из-за эпидемии коронавируса.

Происшествия В Новосибирской области выявили 60 новых случаев коронавируса Шестьдесят новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 119

Культура 9 мая пройдет Всероссийская акция «Окна Победы» 9 мая во всех регионах России состоится акция «Окна Победы», в рамках которой всем желающим предлагается исполнить песню «День Победы» из своих окон и балконов.

Общество В США объявили о начале перебоев с продуктами Ранее руководство компании закрыло или сократило производство на нескольких предприятиях по всей территории США, включая завод по переработке свинины в Айове, где у нескольких рабочих был выявлен коронавирус.

Общество США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США. 216

Политика ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа. 410

Здоровье В США расширили список симптомов коронавируса Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание. 29

Общество Леониду Рошалю присвоили звание Героя Труда Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда известному российскому врачу Леониду Рошалю, сообщает Газета.ru. 23

Общество Найден потопленный в Великую Отечественную войну теплоход «Армения» Специалисты российского Минобороны и Русского географического общества (РГО) нашли на дне Черного моря знаменитую «Армению» — советский теплоход, потопленный немцами 7 ноября 1941 года. 200

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 1K

Космос Черная дыра стала прародителем нового типа планет Приливные силы черной дыры притянули к себе водородную оболочку, тем самым превратив звезду в белого карлика, окруженного газовой оболочкой. 1