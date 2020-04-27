Экономика
Главная книгаУтвержден порядок выплат зарплатных субсидий
Для получения «зарплатной» субсидии должны быть соблюдены следующие условия: - компания (ИП) должна быть включена в реестр субъектов МСП по состоянию на 01.03.2020; - отрасль, в которой ведет свою деятельность потенциальный получатель субсидии, отнесена к наиболее пострадавшим из-за эпидемии коронавируса.
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Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Rambler News Serviceвчера в 05:42
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Предполагается, что президент продлит режим нерабочих дней, установленный в стране до 30 апреля.
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Общество
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Шестьдесят новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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РИА Новости 26 апреля в 14:34
Общество
Умер гендиректор холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Генеральный директор холдинга "Металлоинвест" Андрей Варичев скончался на 52 году жизни, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:56
Происшествия
В Волгограде взорвался автомобиль: один человек пострадал
Вести.Ru вчера в 12:26
Авто
Changan начал продажи обновленного Changan CS75 FL в России
В России стартовали продажи обновленного кроссовера Changan CS75FL.
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Вильфанд спрогнозировал рекордно жаркий год
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Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
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Накануне.Ru 26 апреля в 20:43
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Москва 24 26 апреля в 14:02
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Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
Общество
В Москве за неделю число госпитализаций с пневмонией выросло на 70%
В Москве за неделю зафиксирован рост на 70% числа госпитализированных с пневмонией, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском вчера в 14:54
Общество
Леониду Рошалю присвоили звание Героя Труда
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда известному российскому врачу Леониду Рошалю, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 12:07
Общество
Найден потопленный в Великую Отечественную войну теплоход «Армения»
Специалисты российского Минобороны и Русского географического общества (РГО) нашли на дне Черного моря знаменитую «Армению» — советский теплоход, потопленный немцами 7 ноября 1941 года.
Naked Science вчера в 13:43
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
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Цены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года
По данным федерального портала "Мир квартир", в конце марта 2020 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке России составила 61,2 тыс. рублей, средняя цена предложения - 3,5 млн рублей.
ТАСС вчера в 02:50
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 26 апреля в 20:33
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Космос
Черная дыра стала прародителем нового типа планет
Приливные силы черной дыры притянули к себе водородную оболочку, тем самым превратив звезду в белого карлика, окруженного газовой оболочкой.
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Общество
Крабовая компания Ксении Собчак вошла в список системообразующих
Ранее с просьбой о включении рыбодобывающих компаний Сахалина в список системообразующих к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву обратилась мать Ксении Собчак, член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова.
Московский Комсомолец вчера в 17:45