Для получения «зарплатной» субсидии должны быть соблюдены следующие условия: - компания (ИП) должна быть включена в реестр субъектов МСП по состоянию на 01.03.2020; - отрасль, в которой ведет свою деятельность потенциальный получатель субсидии, отнесена к наиболее пострадавшим из-за эпидемии коронавируса.

Игры Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC. 3

Общество Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна. 1,7K

Общество Турецкие отели не откажутся от системы All inclusive Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр успокоил тем, что в гостиницах и отелях останется система All inclusive и шведский стол после коронавируса. 21

Энергетика Мировые цены на нефть демонстрируют рост Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля. 6

Политика Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая Во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин объявил, что режим самоизоляции будет продлён в стране до 11 мая. 2

Общество В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19 Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. 72

Политика Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2» Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США. 909

Политика Генерала ФСБ назвали предполагаемым главным фигурантом крушения MH17 Журналисты ссылаются на результаты исследования JIT, в котором говорится, что главным подозреваемым по крушению самолета может являться генерал ФСБ. 1,5K

Общество На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках. 67

Общество Жителям Прикамья разрешат уехать на майские праздники на дачи Жителям Пермского края разрешат уехать на майские празднии, с 1 по 11 мая, на дачи и садовые участки и возвращаться в места постоянной самоизоляции. 11

Общество Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. 654

Общество Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 610

Хоккей Зарипов подписал новый контракт с «Ак Барсом» Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов продлил контракт с клубом ещё на сезон. Условия соглашения пока не разглашаются.

Общество В Самарской области ввели масочный режим Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. 207

Авто Новый BMW X8 M станет 750-сильным гибридом В отчете утверждается, что X8 M будет иметь гибридную силовую установку, сочетающую в себе знакомый 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом BMW и электромотор, увеличивающий мощность на 200 лошадиных сил. 4

Происшествия В Костроме изъята крупная партия просроченных аппаратов ИВЛ Кострома, 29 апреля 2020, 17:58 — REGNUM Полицейские обнаружили около 1,5 тысячи «серых» аппаратов искусственной вентиляции легких в Костромской и Свердловской областях. 27