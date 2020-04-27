Экономика

Главная книгаГлавная книгаУтвержден порядок выплат зарплатных субсидий

Для получения «зарплатной» субсидии должны быть соблюдены следующие условия: - компания (ИП) должна быть включена в реестр субъектов МСП по состоянию на 01.03.2020; - отрасль, в которой ведет свою деятельность потенциальный получатель субсидии, отнесена к наиболее пострадавшим из-за эпидемии коронавируса.
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Утверждены правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики

Глас Народа27 апреля в 05:02

В России утвердили правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

Lenta.ru27 апреля в 07:16

Власти определились с правилами предоставления субсидий бизнесу

Аргументы и Факты27 апреля в 05:53

Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Rambler News Service27 апреля в 05:42

Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Вести.Ru27 апреля в 10:19

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

ТАСС27 апреля в 04:51

Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

РИА Новости27 апреля в 04:51
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Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
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Игры

Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC

Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
NewInform вчера в 08:22
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Армия и оружие

Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО

Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости 27 апреля в 14:18
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Общество

Меры поддержки граждан и бизнеса в Крыму продлят до конца мая

Установленные в Крыму социальные меры поддержки граждан и бизнеса будут продлены до конца мая.
ИА Крыминформ 03:53
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Общество

Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России

Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
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Общество

Турецкие отели не откажутся от системы All inclusive

Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр успокоил тем, что в гостиницах и отелях останется система All inclusive и шведский стол после коронавируса.
ФедералПресс 02:24
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Религия

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Кураева

Интерфакс 07:54
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Энергетика

Мировые цены на нефть демонстрируют рост

Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
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Здоровье

Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса

Среди наиболее перспективных препаратов Минздрав назвал противомалярийные средства.
Говорит Москва вчера в 09:41
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая

Во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин объявил, что режим самоизоляции будет продлён в стране до 11 мая.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:51
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Общество

В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19

Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
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Политика

Дмитрий Махонин анонсировал смягчение режима самоизоляции в Прикамье

Глава Прикамья анонсировал скорое смягчение режима самоизоляции.
Рифей-Пермь 09:38
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Экономика

Сбербанк назвал лидеров по сокращению расходов на зарплаты

Больше всего сократили расходы на зарплату предприятия среднего и малого бизнеса сферы досуга, отдыха и спорта.
Российская газета 11:44
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Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
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Политика

Генерала ФСБ назвали предполагаемым главным фигурантом крушения MH17

Журналисты ссылаются на результаты исследования JIT, в котором говорится, что главным подозреваемым по крушению самолета может являться генерал ФСБ.
RuNews24.ru вчера в 08:50
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Происшествия

Здание дворца Хофбург в Вене оцепили из-за угрозы взрыва

Полиция Вены проводит эвакуацию в императорском дворце Хофбург из-за поступивших сообщений о бомбе, говорится в сообщении столичной полиции в Twitter.
РИА Новости 10:19
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Кино

«Ужастики» по книгам Р. Л. Стайна станут сериалом

Sony Pictures TV запустила в разработку телеадаптацию серии книг Р. Л. Стайна «Ужастики».
Игромания.ру вчера в 11:27
Общество

На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
Российская газета 09:11
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Общество

Жителям Прикамья разрешат уехать на майские праздники на дачи

Жителям Пермского края разрешат уехать на майские празднии, с 1 по 11 мая, на дачи и садовые участки и возвращаться в места постоянной самоизоляции.
Рифей-Пермь 09:46
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Общество

Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом

Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Коммерсантъ 10:48
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Общество

Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков

Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
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Происшествия

Иркутских чиновников заподозрили в поджоге леса

Известия 08:38
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Хоккей

Зарипов подписал новый контракт с «Ак Барсом»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов продлил контракт с клубом ещё на сезон. Условия соглашения пока не разглашаются.
Metaratings 11:18
Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
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Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
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Авто

Новый BMW X8 M станет 750-сильным гибридом

В отчете утверждается, что X8 M будет иметь гибридную силовую установку, сочетающую в себе знакомый 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом BMW и электромотор, увеличивающий мощность на 200 лошадиных сил.
SpeedMe 27 апреля в 17:10
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Происшествия

В Костроме изъята крупная партия просроченных аппаратов ИВЛ

Кострома, 29 апреля 2020, 17:58 — REGNUM Полицейские обнаружили около 1,5 тысячи «серых» аппаратов искусственной вентиляции легких в Костромской и Свердловской областях.
REGNUM 10:58
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Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
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Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
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Здоровье

В Минздраве рассказали, когда коронавирус не надо лечить

Ранее сообщалось, в России разработана новая методика помощи тем, кого все же надо лечить от коронавируса.
Блокнот.ру 10:49
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