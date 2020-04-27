Экономика

Главная книгаГлавная книгаУтвержден порядок выплат зарплатных субсидий

Для получения «зарплатной» субсидии должны быть соблюдены следующие условия: - компания (ИП) должна быть включена в реестр субъектов МСП по состоянию на 01.03.2020; - отрасль, в которой ведет свою деятельность потенциальный получатель субсидии, отнесена к наиболее пострадавшим из-за эпидемии коронавируса.
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Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Вести.Ru27 апреля в 10:19

В России утвердили правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

Lenta.ru27 апреля в 07:16

Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Rambler News Service27 апреля в 05:42

Власти определились с правилами предоставления субсидий бизнесу

Аргументы и Факты27 апреля в 05:53

Утверждены правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики

Глас Народа27 апреля в 05:02

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

ТАСС27 апреля в 04:51

Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

РИА Новости27 апреля в 04:51
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В Самарской области ввели масочный режим

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РИА Новости 09:28
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Конфликт в редакции «Ведомостей» может привести или к тому, что газета станет подконтрольной властям, или к тому, что она обанкротится из‑за развала сделки по ее продаже.
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«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
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Коммерсантъ 13:13
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Глава Минздрава рассказал о «коварности» течения коронавируса

Течение заболевания коронавирусом может внезапно измениться, на фоне улучшения состояния пациента может начаться новая волна заболевания, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
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Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф до 5000 руб. за езду на машине без специального пропуска во время режима самоизоляции.
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Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
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В Подмосковье усилят патрулирование на майских праздниках

В Московской области на майских праздниках будет увеличено число патрулей для контроля соблюдения режима самоизоляции.
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Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу

Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы.
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Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в эфире новостного радио Franceinfo сообщил о случаях нового вирусного заболевания, впервые выявленного в Британии.
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Экономика

Более 300 млн человек могут лишиться работы к июлю из-за коронавируса

Около 305 млн рабочих мест с полной ставкой может быть потеряно во втором квартале из-за пандемии коронавируса, следует из третьего доклада (.pdf) Международной организации труда (МОТ) о ситуации в мире во время пандемии коронавируса.
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Роспотребнадзор опубликовал на своём сайте рекомендации для россиян в период майских праздников.
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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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