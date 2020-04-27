Для получения «зарплатной» субсидии должны быть соблюдены следующие условия: - компания (ИП) должна быть включена в реестр субъектов МСП по состоянию на 01.03.2020; - отрасль, в которой ведет свою деятельность потенциальный получатель субсидии, отнесена к наиболее пострадавшим из-за эпидемии коронавируса.

Происшествия В Акбулаке опасаются вспышки коронавируса среди врачей Уточняется, что Акбулаке есть пациент с диагнозом "коронавирус", однако он проходит лечение дома.

Общество В Самарской области ввели масочный режим Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. 327

Общество Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна. 1,7K

Общество Сайт Vademecum был заблокирован из-за статьи о коронавирусе Роскомнадзор потребовал от редакции удалить этот материал. По закону, у Vademecum были на это 24 часа, но вскоре доступ к сайту был закрыт. 20

Общество Снятие ограничений в Москве начнется со строителей Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов. 107

Политика В парламенте Сербии разразился скандал из-за российских военных Оппозиционный депутат и лидер «Новой партии» Зоран Живкович оскорбительно высказался в адрес российских военнослужащих, помогающих Сербии в борьбе с пандемией коронавируса. 8

Религия Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева из-за того, что тот оскорбил память покойного настоятеля Богоявленского Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина. 1,5K

Единоборства Дональд Серроне признался, что не хотел драться с МакГрегором Серроне признался, что иногда он выкладывается на боях, а иногда нет, но за два дня до боя с МакГрегором он понял, что не хочет драться. 2

Хоккей «Ак Барс» продлил контракт с двумя хоккеистами Нападающий Кирилл Петров и защитник Андрей Педан продлили контракты с казанским «Ак Барсом».

Общество В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19 Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. 74

Общество На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках. 70

Шоу-бизнес Звезда сериала «Родители» Мария Порошина стремительно похудела Фото: социальная сеть Инстаграм актрисы Марии Порошиной Напомним, что Мария воспитывает четырех дочерей и сына, которого она родила в прошлом году.

Экономика Более 300 млн человек могут лишиться работы к июлю из-за коронавируса Около 305 млн рабочих мест с полной ставкой может быть потеряно во втором квартале из-за пандемии коронавируса, следует из третьего доклада (.pdf) Международной организации труда (МОТ) о ситуации в мире во время пандемии коронавируса. 19

Общество Минобрнауки: Студенты вузов продолжат учиться дистанционно до 11 мая Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном формате до 11 мая.

Общество Путин назвал беспрецедентной ситуацию на глобальном энергорынке Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями, коронавирус также повлиял на экономику и ТЭК, заявил президент РФ Владимир Путин. 376

Здоровье В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом Здесь тенденции к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни",- сказал Брико в ходе онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН, которое проходило в пресс-центре МИА "Россия сегодня". 63

Авто В июне Kia привезет в Россию кроссовер XCeed В январе 2020 года компания Kia оформила на новинку Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), из которого мы знаем, что кроссовер предложат с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор: 1.4 T-GDI мощностью 140 л.с. (242 Нм) и 1.6 T-GDI мощностью 200 л.с. (265 Нм).

Кино Триквел фильма «Иллюзия обмана» увидит свет Скорее всего, в новой части фильма примет участие тот же актёрский состав: Морган Фримен, Айла Фишер, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Джесси Айзенберг.

Происшествия В Выборге сгорела семья с шестью детьми В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей. 251