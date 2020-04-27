Экономика

Главная книгаГлавная книгаУтвержден порядок выплат зарплатных субсидий

Для получения «зарплатной» субсидии должны быть соблюдены следующие условия: - компания (ИП) должна быть включена в реестр субъектов МСП по состоянию на 01.03.2020; - отрасль, в которой ведет свою деятельность потенциальный получатель субсидии, отнесена к наиболее пострадавшим из-за эпидемии коронавируса.
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Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Вести.Ru27 апреля в 10:19

В России утвердили правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

Lenta.ru27 апреля в 07:16

Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Rambler News Service27 апреля в 05:42

Власти определились с правилами предоставления субсидий бизнесу

Аргументы и Факты27 апреля в 05:53

Утверждены правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики

Глас Народа27 апреля в 05:02

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

ТАСС27 апреля в 04:51

Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

РИА Новости27 апреля в 04:51
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В Якутии за сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом

Якутск, 30 апреля 2020, 06:19 — REGNUM В Якутии за сутки зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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Цена июньского фьючерса нефти Brent достигла $23 за баррель

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Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

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На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»

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В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в России

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В России из-за двукратного спада в начале пандемии вновь начал расти спрос на кредиты.
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