Экономика
Главная книгаУтвержден порядок выплат зарплатных субсидий
Для получения «зарплатной» субсидии должны быть соблюдены следующие условия: - компания (ИП) должна быть включена в реестр субъектов МСП по состоянию на 01.03.2020; - отрасль, в которой ведет свою деятельность потенциальный получатель субсидии, отнесена к наиболее пострадавшим из-за эпидемии коронавируса.
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Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Вести.Ru27 апреля в 10:19
В России утвердили правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу
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Rambler News Service27 апреля в 05:42
Утверждены правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики
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Развитие и спад эпидемии коронавируса в России происходит более плавно, чем в Европе.
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Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
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