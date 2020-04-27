Экономика
МонаВистаКабмин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление правительства, регламентирующее правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Вести.Ru27 апреля в 10:19
В России утвердили правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу
Lenta.ru27 апреля в 07:16
Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
Rambler News Service27 апреля в 05:42
Утверждены правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики
Глас Народа27 апреля в 05:02
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Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
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Владимир Путин поручил подготовить рекомендации, критерии и параметры последовательных шагов поэтапного выхода из режима ограничений начиная с 12 мая.
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Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
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Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
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На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
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Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
Журналисты рассказали Пескову, что сингапурские ученые обозначили датой окончания вспышки коронавируса в России 19 августа.
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Kaluga24.tv вчера в 16:00
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СК задержал замглавы Крымской железной дороги
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Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
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