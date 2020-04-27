Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление правительства, регламентирующее правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Документ опубликован на портале правовой информации.

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, что планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было. 467

Политика Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2» Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США. 790

Общество Роспотребнадзор предложил ввести масочный режим в Саратовской области Управление Роспотребнадзора по Саратовской области на фоне распространения коронавирусной инфекции намерено направить в правительство региона предложение обязать жителей региона носить маски повсеместно, сообщила заместитель руководителя управления Надежда Матвеева. 92

Общество В Минздраве сравнили смертность от коронавируса в России и США В США умирают 88% пациентов с коронавирусом, находящихся на ИВЛ, в РФ таких около 50%, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Происшествия У главврача липецкой больницы подтвердили коронавирус Ранее областные власти сообщали, что в Липецкой городской больнице №4 "Липецк-Мед", Липецкой областной клинической больнице и в Долгоруковской районной больнице имели место случаи, когда медработники "не соблюдали необходимые противоэпидемические правила при работе с пациентами, инфицированными коронавирусом". 1

Политика Путин поручил подготовить план по выходу из самоизоляции Владимир Путин поручил подготовить рекомендации, критерии и параметры последовательных шагов поэтапного выхода из режима ограничений начиная с 12 мая. 88

Общество На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках. 20

Общество В Калужской области введен масочный режим Ввести обязательный масочный режим 20 апреля на заседании областного правительства предложила главный санитарный врач Калужской области Светлана Рожкова. 217

Происшествия СК задержал замглавы Крымской железной дороги Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. 4

Здоровье В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286. 589

Энергетика Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая. 81

Финансы Что будет с рублем после заседания ФРС США Сегодня решение по базовой ставке озвучит Федеральная резервная система (ФРС) США, а в четверг - Европейский центробанк (ЕЦБ).

Происшествия СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина Бывший первый вице-губернатор Курганской области Сергей Пугин задержан за злоупотребления на 195 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ. 2

Политика Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата» Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие. 9