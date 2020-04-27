Экономика
Главная книгаУтвержден порядок выплат зарплатных субсидий
Для получения «зарплатной» субсидии должны быть соблюдены следующие условия: - компания (ИП) должна быть включена в реестр субъектов МСП по состоянию на 01.03.2020; - отрасль, в которой ведет свою деятельность потенциальный получатель субсидии, отнесена к наиболее пострадавшим из-за эпидемии коронавируса.
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Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
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