Общество
Lenta.ruУтвержден рост тарифов ЖКХ в России
В 2020 году жилищно-коммунальные услуги в среднем по России подорожают на четыре процента. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год.
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с чего всё началось
В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).Известиявчера в 16:17
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