Общество

Lenta.ruLenta.ruУтвержден рост тарифов ЖКХ в России

В 2020 году жилищно-коммунальные услуги в среднем по России подорожают на четыре процента. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год.
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с чего всё началось

Тарифное удержание: цены на услуги ЖКХ в 2020 году повысятся на 4%

В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известиявчера в 16:17

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В ФАС рассказали о новом повышении тарифов ЖКХ в 2020 году

Газета.Ru08:59

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

Известиявчера в 18:20

В ФАС оценили рост тарифов на коммуналку в России в 2020 году

РБК01:55

В ФАС рассказали о росте тарифов ЖКХ в 2020 году

РИА Новостивчера в 22:07

Тарифы ЖКХ вырастут в 2020 году в среднем на 4%

Коммерсантъвчера в 21:20

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году вырастут в среднем на 4%

Интерфакс02:11

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

Lenta.ruвчера в 17:14
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Происшествия

В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус

Вести.Ru 11:42
Политика

Украинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 02:07
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Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
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Умерла худрук «Современника» Галина Волчек

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек умерла на 87-м году жизни, сообщили в театре.
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Lenta.ru вчера в 09:33
Шоу-бизнес

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Газета.Ru 11:56
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Назван самый эффективный способ продлить жизнь

Нейробиолог Марк Маттсон (Mark Mattson) из Университета Джона Хопкинса в США назвал прерывистое голодание одним из самых эффективных способов улучшить здоровье и продлить жизнь.
Lenta.ru 01:06
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Россия уступила Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира

Российская газета 11:59
Происшествия

В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ

В Санкт-Петербурге водолазы нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова.
РИА Новости 11:10
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У сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики может быть друг

AstroNews.ru 23 декабря в 12:49
Кино

Россиянам впервые покажут «Иронию судьбы» в новом формате

Телеканал "Россия" покажет отреставрированную версию фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с легким паром !".
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Общество

Кудрин рассказал, какое решение Путина спасло экономику России

Решение президент РФ Владимира Путина создать резервные фонды помогло российской экономики во время кризисов, заявил экс-министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Экономика

Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
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Здоровье

Названы болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Российский врач-Гастроэнтеролог Алексей Паромонов назвал людей, которым по состоянию здоровья, вообще нельзя употреблять алкоголь.
Evo-rus.com 03:59
Происшествия

Журналистку «Новой газеты» отпустили после допроса

Следователь СК отпустил после допроса специального корреспондента «Новой газеты» Юлию Полухину (Мартовалиеву).
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«Арсенал» не смог победить «Борнмут» в первом матче при Микеле Артете

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Армия и оружие

Советский танк выдержал попадание противотанковой ракеты

Советский танк Т-62, который до сих пор состоит на вооружении в Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты боевиков.
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Федор Емельяненко считает брата Александра «мертвым»

Легенда российских смешанных единоборств назвал Александра "мертвым" для него человеком, а также посоветовал ему извиниться перед теми, кого он "изнасиловал".
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Происшествия

Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Lenta.ru 07:00
Армия и оружие

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Украинские боевики собрали елку высотой почти два метра, потратив около двадцати минут.
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Общество

Срок подготовки актов о предустановке российского ПО просят увеличить

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что намерена подготовить подзаконный акт об обязательной предустановке отечественного ПО на компьютеры, smart-TV и смартфоны в январе.
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Общество

Rambler Group подала иск к «Матч ТВ»

Rambler Group подала иск о прекращении распространения фрагментов видео матчей Английской футбольной премьер-лиги на "Матч ТВ".
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Происшествия

В Самаре арестовали подозреваемых в избиении полицейских в кафе

Как сообщает СУ СК по Самарской области, в сентябре этого года шестеро сотрудников полиции вместе с женами и маленькими детьми отдыхали в одном из кафе в Красноглинском районе.
Самарская газета 11:03
Происшествия

Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео

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Происшествия

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 05:00
Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о новых точках разведения сил в Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что новые точки разведения сил и средств в Донбассе обсуждаются в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Интерфакс 09:15
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Политика

Путин обсудил с премьером Италии итоги саммита «нормандской четвёрки»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку в Сирии и кризис в Ливии.
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Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

Основатель фонда, блогер Алексей Навальный задержан, рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Известия 05:13
Политика

Путин усомнился в ощущении у россиян перемен к лучшему

Президент усомнился в том, что россияне чувствуют, что нацпроекты поменяют их жизнь к лучшему.
Живая Кубань вчера в 09:46
Как работают Яндекс.Новости?
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