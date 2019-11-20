Футбол

Газета.RuГазета.RuУтвержден состав корзин жеребьевки Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин для жеребьевки чемпионата Европы 2020 года. Состав корзин был определен по рейтингу национальных команды по итогам отборочного этапа.
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Госдума разрешила Садовничему остаться во главе МГУ после 80-летия

Госдума приняла поправку к законодательству о снятии возрастных ограничений для нахождения в должности ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
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Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
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Вышел второй трейлер экранизации мюзикла «Кошки»

Кинокомпания Universal Pictures выпустила второй трейлер киноадаптации мюзикла «Кошки». Фильм выйдет в российский прокат 2 января 2020 года.
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ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
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Полиция допросила Лолиту из-за хакерского взлома почты ее мужа

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Армия и оружие

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Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.
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Суд рассмотрит уголовное дело в отношении четырех жительниц Республики Алтай, обвиняемых в похищении и пытках своей знакомой по предварительному сговору.
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Один из голов красивым ударом издали забил игрок «Ростова» Алексей Ионов.
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