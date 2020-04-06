Коронавирус
Российская газетаУтвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
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Политика
Песков заявил о необходимости готовиться к мировому кризису
Возникший из-за пандемии коронавируса глобальный экономический кризис "еще заявит о себе", сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Здоровье
Прополис назвали эффективным средством защиты от коронавируса
Кардиолог Владимир Хорошев сообщил о том, что есть действенный, эффективный и недорогой способ защиты организма от инфекций.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов, поскольку у него сохраняются симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, объяснила ТАСС представитель канцелярии главы правительства.
Общество
Стало известно, сколько коронавирус сохраняется на поверхностях
Сколько COVID-19 остается на различных поверхностях решили выяснить эксперты Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на специализированный журнал The Lancet.
Общество
В Петербурге часть предприятий сегодня начнет работу
В Санкт-Петербурге назвали предприятия, которые будут работать весь апрель, сообщает «Петербургский дневник».
Общество
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
Гаджеты
В России создан нейросетевой вычислитель на флешке
Нейросеть — на флешке Как выяснил CNews, отечественный научно-технический центр (НТЦ) «Модуль» создал первый в нашей стране компактный нейросетевой вычислитель в форм-факторе USB Flash drive, который ориентирован не только на корпоративное, но и личное использование.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", - говорится в сообщении.
Хоккей
Скабелка не договорился о новом контракте с «Барысом» и покинет клуб
Хоккейный клуб «Барыс» и главный тренер команды Андрей Скабелка не смогли прийти к соглашению о продлении контракта, информирует официальный сайт команды.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц - 100 тысяч рублей.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Экономика
Силуанов: «тучные времена» в экономике прошли
Антон Силуанов, министр финансов России, считает, что мировую экономику ждут тяжелые времена.
Общество
Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.
Общество
У 20 граждан КНР, прибывших из Москвы, выявлен коронавирус
У прибывших в город Суйфэньхэ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян из Москвы 20 граждан КНР выявлен коронавирус COVID-19, сообщает центральное телевидение Китая со ссылками на данные Хэйлунцзяна.
Энергетика
Названо новое препятствие в сделке между Россией и Саудовской Аравией
Новым препятствием для заключения сделки между Россией и Саудовской Аравией по регулированию ситуации на нефтяном рынке стали противоречия в параметрах сокращения добычи, сообщает Bloomberg.
Происшествия
В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом
В Иркутской области зафиксирован первый случай смерти пациента, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
Политика
В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Общество
Представитель ВОЗ назвала «явный симптом» коронавируса
Как заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия 1", первым явным симптомом при заражении человека коронавирусом COVID-19 является высокая температура.
Происшествия
Подозреваемого в стрельбе в Тюменской области задержали в Тобольске
Сотрудники правоохранительных органов Тюменской области задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе по своим родственникам.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали
Культура
Нелли Уварова: «Сниматься меня больше не зовут, я неудобная актриса»
Волевой характер Уваровой проявлялся еще в детстве. Актриса призналась, что ей пришлось пройти через разные трудности.
Единоборства
Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не выступит на турнире UFC 249
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249, в котором он должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном.
Шоу-бизнес
«Единственная красавица Кардашьян» сфотографировала себя в трусах на самоизоляции
Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, сделала откровенные кадры во время самоизоляции.
Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Торги на Московской бирже 6 апреля открылись падением курса рубля. По состоянию на 10:01 курс евро вырос на 0,68%, до 83,2 руб.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Здоровье
Вирусолог назвал наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей
Категорию людей, наиболее уязвимую для коронавирусной инфекции, назвал в эфире канала «Россия 1» главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев.
Общество
Роспотребнадзор выявил основной способ передачи коронавируса
Коронавирусная инфекция главным образом передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Армия и оружие
Т-55 и Т-72 возглавили пятерку самых модернизируемых танков мира
На первое и второе места в рейтинге американское издание поставило разработанные в Советском Союзе танки Т-55 и Т-72.
Экономика
РБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний
Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса на фоне карантинных мер и ситуации на сырьевых рынках, пишет РБК со ссылкой на документ Минпромторга.