Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

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