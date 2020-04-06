Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаУтвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
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Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Российская газета02:37

В России утвердили список наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики

RT на русском02:34

Власти включили химчистки и нянь в число пострадавших от вируса отраслей

РБК02:31

Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики

Газета.Ru02:33

Мишустин утвердил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики

Коммерсантъ02:25

Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

РИА Новости02:21

Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Комсомольская правда02:18
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Политика

Песков заявил о необходимости готовиться к мировому кризису

Возникший из-за пандемии коронавируса глобальный экономический кризис "еще заявит о себе", сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:01
Здоровье

Прополис назвали эффективным средством защиты от коронавируса

Кардиолог Владимир Хорошев сообщил о том, что есть действенный, эффективный и недорогой способ защиты организма от инфекций.
ФедералПресс 01:43
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Общество

Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов, поскольку у него сохраняются симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, объяснила ТАСС представитель канцелярии главы правительства.
Газета.Ru 02:32
Общество

Стало известно, сколько коронавирус сохраняется на поверхностях

Сколько COVID-19 остается на различных поверхностях решили выяснить эксперты Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на специализированный журнал The Lancet.
Вести Подмосковья 01:28
Общество

В Петербурге часть предприятий сегодня начнет работу

В Санкт-Петербурге назвали предприятия, которые будут работать весь апрель, сообщает «Петербургский дневник».
Санкт-Петербургские ведомости 02:35
Общество

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
Гаджеты

В России создан нейросетевой вычислитель на флешке

Нейросеть — на флешке Как выяснил CNews, отечественный научно-технический центр (НТЦ) «Модуль» создал первый в нашей стране компактный нейросетевой вычислитель в форм-факторе USB Flash drive, который ориентирован не только на корпоративное, но и личное использование.
CNews 03 апреля в 12:48
Общество

В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения

"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 01:54
Хоккей

Скабелка не договорился о новом контракте с «Барысом» и покинет клуб

Хоккейный клуб «Барыс» и главный тренер команды Андрей Скабелка не смогли прийти к соглашению о продлении контракта, информирует официальный сайт команды.
Чемпионат 03:12
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц - 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM вчера в 17:44
Экономика

Силуанов: «тучные времена» в экономике прошли

Антон Силуанов, министр финансов России, считает, что мировую экономику ждут тяжелые времена.
ГЛАС.RU 02:31
Общество

Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса

Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.
Известия 00:00
Общество

У 20 граждан КНР, прибывших из Москвы, выявлен коронавирус

У прибывших в город Суйфэньхэ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян из Москвы 20 граждан КНР выявлен коронавирус COVID-19, сообщает центральное телевидение Китая со ссылками на данные Хэйлунцзяна.
Интерфакс вчера в 22:47
Энергетика

Названо новое препятствие в сделке между Россией и Саудовской Аравией

Новым препятствием для заключения сделки между Россией и Саудовской Аравией по регулированию ситуации на нефтяном рынке стали противоречия в параметрах сокращения добычи, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru 03:18
Происшествия

В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом

В Иркутской области зафиксирован первый случай смерти пациента, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
RT на русском 03:12
Политика

В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Российская газета вчера в 20:39
Общество

Представитель ВОЗ назвала «явный симптом» коронавируса

Как заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия 1", первым явным симптомом при заражении человека коронавирусом COVID-19 является высокая температура.
Piter.tv вчера в 13:10
Происшествия

Подозреваемого в стрельбе в Тюменской области задержали в Тобольске

Сотрудники правоохранительных органов Тюменской области задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе по своим родственникам.
РБК 03:13
Происшествия

Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали

RT на русском вчера в 15:53
Культура

Нелли Уварова: «Сниматься меня больше не зовут, я неудобная актриса»

Волевой характер Уваровой проявлялся еще в детстве. Актриса призналась, что ей пришлось пройти через разные трудности.
StarHit.ru вчера в 22:00
Единоборства

Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не выступит на турнире UFC 249

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 249, в котором он должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном.
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«Единственная красавица Кардашьян» сфотографировала себя в трусах на самоизоляции

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, сделала откровенные кадры во время самоизоляции.
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Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Торги на Московской бирже 6 апреля открылись падением курса рубля. По состоянию на 10:01 курс евро вырос на 0,68%, до 83,2 руб.
Коммерсантъ 03:03
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com вчера в 10:02
Здоровье

Вирусолог назвал наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей

Категорию людей, наиболее уязвимую для коронавирусной инфекции, назвал в эфире канала «Россия 1» главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев.
Наша версия 03:07
Общество

Роспотребнадзор выявил основной способ передачи коронавируса

Коронавирусная инфекция главным образом передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ToDay News Ufa вчера в 10:15
Армия и оружие

Т-55 и Т-72 возглавили пятерку самых модернизируемых танков мира

На первое и второе места в рейтинге американское издание поставило разработанные в Советском Союзе танки Т-55 и Т-72.
Российская газета вчера в 12:21
Экономика

РБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний

Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса на фоне карантинных мер и ситуации на сырьевых рынках, пишет РБК со ссылкой на документ Минпромторга.
РИА Новости 03:20
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