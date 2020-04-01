Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСобянин утвердил второй пакет мер поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса COVID-19. Они должны помочь при получении кредитов и субсидий. Поддержку получат гостиницы, франчайзинг, экспортеры и др.
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с чего всё началось

Утвержден второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса

Постановление о внесении изменений в порядки оказания мер поддержки принято на заседании Президиума Правительства Москвы. Оно расширит доступ субъектов малых и средних предприятий (МСП) к получению кредитов и субсидий.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:01

Подробнее о событии

Утверждены новые меры антикризисной поддержки бизнеса

Москва 2404:47

Собянин утвердил второй пакет мер поддержки малых и средних предприятий Москвы

Вести.Ru04:12

Утвержден второй пакет антикризисной поддержки бизнеса

Газета.Ru03:42

Собянин утвердил второй пакет мер поддержки бизнеса

Коммерсантъ03:55

Банки смогут снизить ставку для МСП до 8% годовых по новой программе

ТАСС04:47

В Москве утвержден второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса

РЕН ТВ04:07

Утвержден второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:01
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 04:59, Ашберн
Общество

В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции

Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Блокнот Ростов-на-Дону 30 марта в 17:17
Игры

Играть в The Elder Scrolls Online бесплатно можно будет неделю или две

Bethesda и ZeniMax Online проводят очередную акцию бесплатного доступа к онлайновой ролевой игре The Elder Scrolls Online.
Игромания.ру вчера в 10:11
Общество

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть 29 детей

Как сообщили в оперативном штабе Москвы, среди новых заболевших почти половина (117) — это люди моложе 45 лет.
ТВ Центр 04:26
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Общество

Министр здравоохранения Омской области Вьюшков ушел в отставку

Как сообщил Городу55 источник в областном правительстве, министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков ушел в отставку.
Город55.ру 01:12
Общество

В порядке исключения: кто в Краснодаре получит спецпропуска в карантин

Власти Краснодара составили перечень сфер деятельности предприятий, сотрудники которых могут получить спецпропуска на время действия карантина.
Деловая газета. Юг 02:18
Общество

В России за сутки выявили 440 больных коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:17
Происшествия

В Красноярске убили семью из трех человек

Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
ТАСС 02:42
Общество

Власти обяжут россиян заполнять на карантине журнал о самочувствии

«Граждане, находящиеся на карантине, будут обязаны по запросу от [портала] госуслуг самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома», — заявил глава правительства на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).
РБК 04:50
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
РИА Новости 00:06
Общество

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
ТАСС вчера в 17:51
Общество

Пресс-секретарь Сергея Собянина рассказала о состоянии его здоровья

Мэр Москвы Сергей Собянин чувствует себя хорошо. Об этом 31 марта сообщила его пресс-секретарь Гульнара Пенькова.
Вечерняя Москва вчера в 10:25
Общество

В Крыму вводят карантин по коронавирусу

Симферополь, 1 апреля 2020, 10:25 — REGNUM Карантин по коронавирусу вводят в Крыму со 2 апреля.
REGNUM 03:25
Здоровье

В России на коронавирус проверят всех старше 65 с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач РФ Анна Попова получила губернаторам обеспечить всем лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами инфекции, обязательное тестирование на коронавирус.
АиФ Тюмень 03:07
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в Москве с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 16, всего в стране отмечено около 2,5 тысяч случаев заражения.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Общество

В Петербурге утром уровень самоизоляции составил 4,6 балла

В Петербурге утром, 1 апреля, уровень самоизоляции достиг 4,6 балла.
Телеканал Санкт-Петербург 03:40
Общество

Пиковый спрос на продукты в России пройден

Пиковый спрос на продовольственные продукты в магазинах уже пройден, сообщили в пресс-службе вице-премьера России Виктории Абрамченко.
Газета.Ru 02:15
Авто

Екатеринбургское ГИБДД разъяснило правило пользования автомобилем во время самоизоляции

В распоряжении Свердловского губернатора отсутствует четко прописанный запрет на использование личного автомобиля, но некоторые ограничения всё же есть.
Car.ru вчера в 04:37
Общество

Еще 11 человек заболели коронавирусной инфекцией в Саратовской области

«На сегодня один из пациентов выписан, официально подтверждена коронавирусная инфекция у еще 11 пациентов, то есть в целом заболели 15 человек», - сказал Стрелюхин.
Московский Комсомолец 04:16
Космос

Два спутника Galileo отправят на орбиту ракетой «Союз» вместо Ariane 6

Два навигационных спутника Galileo запустят на российской ракете-носителе «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Коммерсантъ 30 марта в 23:57
Футбол

«Аякс» расторг контракт с Нури, который вышел из комы

Амстердам, 31 марта 2020, 11:47 — REGNUM Амстердамский «Аякс» расторг контракт с полузащитником Абдельхаком Нури, который более двух лет находился в коме.
REGNUM вчера в 04:47
Политика

Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

BFM.ru вчера в 21:44
Общество

В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 500 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Москва 24 вчера в 05:00
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

Приложение для зараженных коронавирусом исчезло из Google Play

«Страница не найдена», — говорится в Google Play. В поиске магазина также нельзя найти приложение под названием «Социальный мониторинг».
РБК 04:42
Хоккей

Жена Малкина рассказала о травле мужа из-за американского паспорта

Жена Евгения Малкина, российского форварда клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз", рассказала о травле мужа из-за его американского гражданства.
Российская газета 04:44
Авто

Новый Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях

Национальный институт промышленной собственности Бразилии опубликовал патентные изображения кроссовера Nissan X-Trail четвёртого поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 15:17
Общество

В Москве введут QR-коды для выхода из дома в период изоляции

1. Власти Москвы подтвердили, что для контроля за режимом изоляции введут QR-коды В Москве будут использовать специальные QR-коды для контроля за соблюдением жителями города режима изоляции.
Lenta.ru 04:38
Хоккей

Афиногенов, Индрашис и Апальков могут покинуть «Динамо»

По информации «СЭ», московское «Динамо» планирует не продлевать контракты с целой группой хоккеистов.
Спорт-Экспресс 01:55
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