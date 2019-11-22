с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил так называемую "антитабачную" концепцию до 2035 года, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Утверждена антитабачная концепция до 2035 года

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