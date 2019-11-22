Общество
Общественное телевидение РоссииУтверждена антитабачная концепция до 2035 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил так называемую "антитабачную" концепцию до 2035 года, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции на период до 2035 года.Российская газета05:56
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Футбол
Чалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Наука
Жидкие кристаллы помогают видеть мир четырёхмерным
Исследователи предложили новый подход к созданию подобной камеры, основанный на массиве небольших линз, в которых в качестве преломляющей среды выступают жидкие кристаллы, пишет портал «N+1».
Финансы
Ставки по рублевым вкладам в банках достигли десятилетнего минимума
В российских банках средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла десятилетнего минимума — 6,03%.
Здоровье
Врачи назвали три стадии появления алкогольной зависимости
Врач-нарколог Василий Шуров в интервью «Радио Sputnik» объяснил, когда любовь к выпивке перерастает в болезнь, и назвал три основные стадии алкогольной зависимости.
Армия и оружие
В ЛНР заявили об увеличении числа националистов у Золотого в Донбассе
Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий рассказал, что украинские националисты увеличивают группировку на участке разведения сил у Золотого в Донбассе.
Общество
Китайский журналист объяснил, почему россиянки «быстро стареют»
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
Футбол
Агент Зинченко оценил Алексея Миранчука в 30 миллионов евро
Футбольный агент Алан Прудников, который представляет интересы украинского полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, оценил перспективы Алексея Миранчука уехать в европейский клуб.
Общество
Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения
Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева.
Политика
Вучич обратился к России с вопросом о шпионе ГРУ
Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на появившееся видео, на котором, по версии СМИ, сотрудник российского ГРУ передает деньги сербскому военному.
Политика
Глава МИД ФРГ не поддержал вывод ядерного оружия США из Германии
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступил против идеи вывода американского ядерного оружия с территории Германии в одностороннем порядке.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Авто
Стало известно, когда кроссовер Exeed от Chery появится в России
Наука
Эпоха генетической модификации людей начнется через два года
Эпоха ГМО-детей уже начнется через два года, сообщил эксперт, этом информирует CNN.
Общество
Минздрав отсрочил новые правила для медосмотра водителей
Минздрав отсрочил введение новых правил медосмотра для водителей.
Футбол
Зидан прокомментировал празднование Бэйла с флагом
Учитывая всё, что сделал Бэйл за время в «Реале», болельщики должны быть с ним.
Футбол
Украинская ассоциация футбола обратилась в следственные органы в связи с делом Григория Суркиса
Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила обращения в ГБР, ГПУ и МВД.
Политика
США анонсировали начало поставок СПГ на Украину
Как сообщал глава компании «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) Дейл Перри в августе, польская компания PGNiG собиралась к концу этого года начать поставки на Украину природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу на газовозах из США.
Космос
У России появится новая группировка геодезических спутников
Финансы
Спрос российских банков на евро достиг годового максимума
В сентябре 2019 года спрос российских банков на евро достиг рекордных за последний год показателей и опередил спрос на доллар более чем в два раза, следует из данных Банка России (ЦБ).
Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Происшествия
Опубликовано видео момента тарана автобусом рынка в Калининграде
Появилось видео момента, как пассажирский автобус врезался в центральный рынок в Калининграде.
Общество
В СМИ появились кадры расправы российских наемников над сирийцем
По данным издания, двухминутный видеоклип с издевательствами говорящих на русском языке людей в военной форме над трупом некоего араба появился в Сети еще 30 июня 2017 года.
Политика
Представитель Зеленского исключил вариант возвращения Крыма силой
Кориневич сообщил, что площадкой для решения вопроса о возвращении Крыма должна стать рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, входящая в комиссию по вопросам правовой реформы при президенте Украины.
Футбол
Российский футболист Садаев пропал в Турции
Общество
Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня
Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
Общество
Гороскоп на 23 ноября. Звезды дарят энергию и активность
Звезды дарят вам энергию и активность. Вероятность заболеваний очень мала, но есть риск травматизма.