Политика

КоммерсантъКоммерсантъУтверждена новая структура аппарата правительства

В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство. Аппаратом правительства руководит вице-премьер Дмитрий Григоренко.
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с чего всё началось
В аппарате правительства России утвердили штатную численность и распределили обязанности между заместителями руководителя, сообщается
 на сайте кабмина.
РБК15:49

Подробнее о событии

Аппарат российского правительства до сих пор не смог сформировать штатное расписание и распределить обязанности

Эхо Москвывчера в 13:02

Утверждена новая структура аппарата правительства России

Lenta.ru14:28

В правительстве утвердили структуру и численность аппарата

РБК15:49

Кабмин утвердил новую структуру аппарата правительства РФ. В списке — больше полутора тысяч человек

URA.Ru15:49

Утверждена новая структура аппарата правительства России

Газета.Ru14:42

Утверждена штатная численность аппарата правительства

РИА Новости14:44

Утверждена новая структура аппарата правительства РФ

Интерфакс14:24
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Политика

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В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
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Скрытый экспорт из России сократился на 13%

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Музыка

Стало известно, с каким треком Little Big выступит на «Евровидении»

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Армия и оружие

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Приглашения поучаствовать в наблюдении за учениями НАТО в Польше Defender Europe 2020 получат Россия и другие страны ОБСЕ.
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Общество

Китаю прогнозируют вторую волну эпидемии коронавируса

По причине быстрого распространения COVID-19 после 20 января власти КНР ввели беспрецедентные и эффективные меры по сдерживанию эпидемии.
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За сутки в мире коронавирусом заразился 2 241 человек, в том числе 143 человека — в Китае.
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