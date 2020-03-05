Политика
КоммерсантъУтверждена новая структура аппарата правительства
В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство. Аппаратом правительства руководит вице-премьер Дмитрий Григоренко.
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с чего всё началось
В аппарате правительства России утвердили штатную численность и распределили обязанности между заместителями руководителя, сообщается на сайте кабмина.РБК15:49
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Политика
Путин и Эрдоган договорились по Идлибу
Как считает Путин, достигнутые с турецким президентом договоренности будут положительной основой для улучшения ситуации в Идлибе.
Общество
В Петербурге 700 студентов поместили под карантин из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге по предписанию Роспотребнадзора помещены под карантин более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова.
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Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Здоровье
Минобороны организовало группы вирусологов для борьбы с коронавирусом
Минобороны России организовало группы военных вирусологов и врачей-эпидемиологов для оперативного реагирования на возможные вспышки нового коронавируса.
Хоккей
«Капитан Россия» Алексей Яшин назвал три главных победы в своей карьере
Чемпион мира-1993, легендарный российский форвард Алексей Яшин назвал три самых запоминающихся победы в своей карьере.
Космос
Покинувшему Солнечную систему Voyager 2 не ответят
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Армия и оружие
Реакция СМИ Турции на ситуацию вокруг Идлиба
Саммит президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 5 марта станет решающей вехой не только с точки зрения ситуации в Идлибе, но и для турецко-российских отношений, убежден автор Yeni Akit.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Хоккей
Кучеров забил третий гол в ворота «Монреаля»
Третью шайбу в матче забросил российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Этот год стал для него 32-м в текущем сезоне.
Происшествия
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
В Москве ввели особый режим из-за коронавируса
В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Общество
Скрытый экспорт из России сократился на 13%
По сравнению с 2018 годом показатель сократился на 13%, сообщает РБК. Скрытый экспорт в общей структуре составил 13%.
Общество
Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
Музыка
Стало известно, с каким треком Little Big выступит на «Евровидении»
Армия и оружие
Польша пригласит наблюдателей из РФ на учения НАТО Defender Europe
Приглашения поучаствовать в наблюдении за учениями НАТО в Польше Defender Europe 2020 получат Россия и другие страны ОБСЕ.
Общество
Китаю прогнозируют вторую волну эпидемии коронавируса
По причине быстрого распространения COVID-19 после 20 января власти КНР ввели беспрецедентные и эффективные меры по сдерживанию эпидемии.
Кино
Pornhub выпустил документальный фильм без порно
Происшествия
Четверо россиян находятся на карантинном лайнере у берегов Калифорнии
На круизном лайнере Grand Princess, на борту которого пассажиров проверяют на наличие нового коронавируса, находятся четверо россиян.
Футбол
В АПЛ отказались от рукопожатий перед матчами из-за коронавируса
Руководство английской Премьер-лиги приняло решение запретить рукопожатия футболистов перед началом матчей, сообщает официальный сайт турнира.
Общество
По данным ВОЗ, за сутки новым коронавирусом заразился 2241 человек
За сутки в мире коронавирусом заразился 2 241 человек, в том числе 143 человека — в Китае.
Авто
Состоялся выход гиперкара Bugatti Chiron Pur Sport
Старт производства новой версии состоится ко второй половине 2020 года.
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта
Британский суд обязал бизнесмена Олега Тинькова сдать российский и кипрский паспорта.
Космос
Найден способ достичь скорости света
Политика
Путин рассказал о консолидирующей задаче обновленной Конституции
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы в пятницу, 6 марта, заявил, что обновленная Конституция должна объединять россиян, независимо от национальности и вероисповедания.
Энергетика
Новак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения
Министр энергетики России Александр Новак принял решение покинуть заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения.
Политика
Турция отправила спецназ, чтобы помешать выдворению из Греции беженцев
Турция отправила к границе с Грецией тысячу бойцов спецназа полиции, чтобы воспрепятствовать выдворению незаконных мигрантов - беженцев с турецкой стороны.