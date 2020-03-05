Политика
ИнтерфаксУтверждена новая структура аппарата правительства РФ
В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
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Общество
В Москве ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
Футбол
«Химки» вышли в полуфинал Кубка России по футболу
В четвертьфинале Кубка России по футболу подмосковные "Химки" разгромили московское "Торпедо" - 5:1. В полуфинале химчане сыграют с победителем перенесенного матча между "Шинником" и "Уралом".
Общество
Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии
Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд "отмирающих" в России профессий в связи с развитием новых технологий.
Энергетика
ОПЕК предлагает сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
По словам Зангане, на встрече участников договора ОПЕК+ было принято решение о дополнительном сокращении объемов добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартала 2020 года.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Кремле
Политика
Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США
Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.
Биатлон
Подделку подписей Родченкова признал МОК
Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что подписи под показаниями бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова были поддельными.
Технологии
В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость
Эксперты российской компании Positive Technologies нашли уязвимость в процессорах Intel.
Футбол
Тедеско дал оценку эпизоду с Гончаренко после матча «Спартак» – ЦСКА
Общество
Собянин рассказал, как получить больничный находящимся на карантине
Граждане, находящиеся на карантине из-за коронавируса, смогут получить больничный лист с курьером, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Происшествия
До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси
25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.
Политика
В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов
Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Общество
ПМЭФ отменили из-за коронавируса
Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Общество
На могиле Сталина Зюганов призвал Путина стать вождем
У Путина есть выбор - стать пятым Сталиным или продолжить разрушительную ельцинскую политику,- резюмировал Геннадий Зюганов По мнению политика, президенту России стоит пойти "по пути государственников-патриотов".
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Хоккей
Илья Воробьев — о поражении «Металлурга»: «Матч до ошибки. Мы ее совершили»
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Происшествия
В Турции потребовали оправдать обвиняемых по делу об убийстве Карлова
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве Андрея Карлова.
Политика
ЕС проведёт 6 марта срочное заседание, посвящённое России
Вопросы безопасности вынуждают ЕС озаботиться улучшением отношений с Россией, сообщил 5 марта журналистам верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Политика
Мишустин уволил Сторчака с поста замминистра финансов
Премьер Михаил Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов в связи с переходом на другую работу.
Культура
Матчи, концерты, премьеры. Что уже отменили из-за коронавируса
По всему миру власти отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса: модные показы, выставки, спортивные соревнования под угрозой — даже Олимпиада-2020.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Политика
Драка произошла в парламенте Турции при обсуждении сирийской проблемы
Общество
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета
Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Политика
Правительство Украины отправлено в отставку
Премьер-министра Украины Алексея Гончарука отправили в отставку, что означает отставку всего правительства.
Кино
Режиссер «Бэтмена» опубликовал фото нового «бэтмобиля»
Как сообщает ToDay News Ufa, режиссёр фильм Мэтт Ривз обнародовал фотографии нового транспортного средства супергероя.