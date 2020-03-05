Политика

ИнтерфаксИнтерфаксУтверждена новая структура аппарата правительства РФ

В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
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Аппарат российского правительства до сих пор не смог сформировать штатное расписание и распределить обязанности

Эхо Москвывчера в 13:02

Утверждена новая структура аппарата правительства России

Lenta.ru14:28

Утверждена новая структура аппарата правительства России

Газета.Ru14:42

Утверждена новая структура аппарата правительства РФ

Интерфакс14:24

Утверждена штатная численность аппарата правительства

РИА Новости14:44

В кабмине распределили обязанности между заместителями главы аппарата

ТАСС14:24

Утверждена новая структура аппарата правительства

Коммерсантъ14:53
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Общество

В Москве ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
РИА Новости 13:52
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК 09:42
Футбол

«Химки» вышли в полуфинал Кубка России по футболу

В четвертьфинале Кубка России по футболу подмосковные "Химки" разгромили московское "Торпедо" - 5:1. В полуфинале химчане сыграют с победителем перенесенного матча между "Шинником" и "Уралом".
Российская газета 14:08
Общество

Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии

Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд "отмирающих" в России профессий в связи с развитием новых технологий.
ТАСС 08:15
Энергетика

ОПЕК предлагает сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

По словам Зангане, на встрече участников договора ОПЕК+ было принято решение о дополнительном сокращении объемов добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартала 2020 года.
REGNUM 08:51
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 15:07
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Кремле

Слово и Дело 06:09
Политика

Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США

Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.
Ведомости 11:11
Биатлон

Подделку подписей Родченкова признал МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что подписи под показаниями бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова были поддельными.
Русская Планета 03 марта в 10:07
Технологии

В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость

Эксперты российской компании Positive Technologies нашли уязвимость в процессорах Intel.
Lenta.ru 08:08
Футбол

Тедеско дал оценку эпизоду с Гончаренко после матча «Спартак» – ЦСКА

Metaratings вчера в 15:09
Общество

Собянин рассказал, как получить больничный находящимся на карантине

Граждане, находящиеся на карантине из-за коронавируса, смогут получить больничный лист с курьером, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Москва 24 02:07
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Происшествия

До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси

25 человек погибли в результате серии торнадо, обрушившихся на американский штат Теннесси в ночь на вторник, сообщил губернатор штата Уильям Ли в ходе пресс-конференции.
Интерфакс 03 марта в 19:58
Политика

В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов

Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Lenta.ru 07:09
Общество

ПМЭФ отменили из-за коронавируса

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:33
Общество

На могиле Сталина Зюганов призвал Путина стать вождем

У Путина есть выбор - стать пятым Сталиным или продолжить разрушительную ельцинскую политику,- резюмировал Геннадий Зюганов По мнению политика, президенту России стоит пойти "по пути государственников-патриотов".
Южный Федеральный 10:06
Шоу-бизнес

Госпитализирована актриса Инна Макарова

Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
КМВ Новости вчера в 09:03
Хоккей

Илья Воробьев — о поражении «Металлурга»: «Матч до ошибки. Мы ее совершили»

Спорт-Экспресс 12:02
Общество

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Российская газета 05:31
Общество

Россиянам пообещали «малиновое» лето

Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
BFM.ru 06:52
Происшествия

В Турции потребовали оправдать обвиняемых по делу об убийстве Карлова

В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве Андрея Карлова.
Piter.tv 05:26
Политика

ЕС проведёт 6 марта срочное заседание, посвящённое России

Вопросы безопасности вынуждают ЕС озаботиться улучшением отношений с Россией, сообщил 5 марта журналистам верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM 15:05
Политика

Мишустин уволил Сторчака с поста замминистра финансов

Премьер Михаил Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов в связи с переходом на другую работу.
Forbes 08:47
Культура

Матчи, концерты, премьеры. Что уже отменили из-за коронавируса

По всему миру власти отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса: модные показы, выставки, спортивные соревнования под угрозой — даже Олимпиада-2020.
Телеканал 360° 14:22
Здоровье

В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Газета.Ru 03:26
Политика

Драка произошла в парламенте Турции при обсуждении сирийской проблемы

Эхо Москвы вчера в 13:31
Общество

Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета

Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Lenta.ru 10:16
Политика

Правительство Украины отправлено в отставку

Премьер-министра Украины Алексея Гончарука отправили в отставку, что означает отставку всего правительства.
Lenta.ru вчера в 09:51
Кино

Режиссер «Бэтмена» опубликовал фото нового «бэтмобиля»

Как сообщает ToDay News Ufa, режиссёр фильм Мэтт Ривз обнародовал фотографии нового транспортного средства супергероя.
ToDay News Ufa вчера в 16:45
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