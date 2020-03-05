с чего всё началось

В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Политика Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию Президент России Владимир Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию на встрече с главами фракций Госдумы.

Происшествия Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".

Космос Марсоход Curiosity снял самую детальную панораму Марса Ровер помог создать панораму Марса с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Изображение содержит 1,8 миллиарда пикселей.

Происшествия Калининградский таксист изнасиловал школьницу Региональный СК возбудил уголовное дело в адрес 23-летнего жителя Калининграда. Он обвиняется в изнасиловании 15-летней школьницы.

Авто Koenigsegg представил гиперкар Gemera Гибридная установка Gemera имеет 2-литровый двигатель с двойным турбонаддувом и 3 электромотора.

Биатлон Адвокат: документ с подписями Родченкова представлен без печати Международный олимпийский комитет (МОК) представил нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной без печати нотариуса, сказал адвокат спортсменок Алексей Панич.

Общество Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Британии Королевский траст национальной системы здравоохранения английского графства Беркшир подтвердил первую смерть от коронавируса в Великобритании.

Авто Genesis показал седан G80 нового поколения Корейский бренд премиальных автомобилей Genesis готовится вывести на рынок седан G80 следующего поколения.

Общество Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд "отмирающих" в России профессий в связи с развитием новых технологий.

Футбол Форвард «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). «Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета лиги наложить санкции на Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля.

Политика Путин и Эрдоган договорились по Идлибу Как считает Путин, достигнутые с турецким президентом договоренности будут положительной основой для улучшения ситуации в Идлибе.

Экономика Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).

Технологии В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость Эксперты отметили, что данная ошибка присутствует в большинстве чипсетов Intel, выпущенных за последние пять лет.

Происшествия «Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".