Политика

КоммерсантъКоммерсантъУтверждена новая структура аппарата правительства

В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство. Аппаратом правительства руководит вице-премьер Дмитрий Григоренко.
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с чего всё началось
В аппарате правительства России утвердили штатную численность и распределили обязанности между заместителями руководителя, сообщается
 на сайте кабмина.
РБК15:49

Подробнее о событии

Аппарат российского правительства до сих пор не смог сформировать штатное расписание и распределить обязанности

Эхо Москвывчера в 13:02

Утверждена новая структура аппарата правительства России

Lenta.ru14:28

В правительстве утвердили структуру и численность аппарата

РБК15:49

Кабмин утвердил новую структуру аппарата правительства РФ. В списке — больше полутора тысяч человек

URA.Ru15:49

Утверждена новая структура аппарата правительства России

Газета.Ru14:42

Утверждена новая структура аппарата правительства РФ

Интерфакс14:24

Утверждена штатная численность аппарата правительства

РИА Новости14:44
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Общество

Россиянам пообещали «малиновое» лето

Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
BFM.ru 06:52
Политика

Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.
RT на русском 18:16
Политика

Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
Газета.Ru 17:32
Политика

Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
РИА Новости 09:00
Экономика

ЦБ предупредит о банках, где не стоит открывать вклад

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал депутатам во втором чтении принять проект закона, который предусматривает раскрытие Банком России информации о вводимых запретах для банков на привлечение денежных средств физических лиц во вклады и (или) открытие и ведение банковских счетов физлиц в банках в день введения ограничения.
ИА Клерк.Ру 08:43
Армия и оружие

Турция сообщила о гибели еще одного турецкого военного в Идлибе

iReactor 03 марта в 15:36
Экономика

ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
РБК 03:49
Экономика

В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru 02:33
Армия и оружие

Реакция СМИ Турции на ситуацию вокруг Идлиба

Саммит президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 5 марта станет решающей вехой не только с точки зрения ситуации в Идлибе, но и для турецко-российских отношений, убежден автор Yeni Akit.
ИноСМИ вчера в 13:00
Происшествия

Grand Princess вернется в США после смерти пассажира от коронавируса

РИА Новости 05:23
Космос

Путь без возврата – цель как можно дальше: тур «Вояджера» в один конец

Можно делать ставки: сколько лет продержится "Вояджер", как далеко улетит и встретит ли инопланетян.
Радио Sputnik вчера в 19:00
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Общество

Олега Тинькова обвинили в США в сокрытии активов на миллиард долларов

Из опубликованного заявления следует, что Тиньков, которому инкриминируется налоговое мошенничество, что в США является очень серьёзным преступлением, «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства».
REGNUM 18:15
Игры

Capcom показала 13 минут геймплея ремейка Resident Evil 3

Live24 06:03
Экономика

Предприятиям ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей

Долги предприятий оборонно-промышленного комплекса России в размере 750 миллиардов рублей будут реструктурированы, а половина из этой суммы будет списана.
Компания 11:03
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК 09:42
Общество

Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета

Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Lenta.ru 10:16
Шоу-бизнес

Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума

В 2018 году пара объявила о помолке. У Орландо Блума уже есть сын от модели Миранды Керр. Для Перри ребенок будет первенцем.
Газета.Ru 03:28
Политика

В ООН оценили договорённость Путина и Эрдогана по Идлибу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что договорённость России и Турции на высшем уровне о прекращении огня в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии приведёт долгосрочному прекращению огня.
RT на русском 17:48
Футбол

«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка Англии

Ранее Моуринью заявил, что "Тоттенхэм" не заслужил поражение в Кубке Англии.
Газета.Ru 16:50
Кино

Тайка Вайтити снимет «Чарли и шоколадную фабрику» для Netflix

Основу первого сериала составят мир и персонажи книги "Чарли и шоколадная фабрика", а второе телешоу описывается как "полностью оригинальная" история об умпа-лумпах – маленьких человечках, которые работают на фабрике Вилли Вонки и очень любят петь.
ИА InterMedia 13:57
Общество

Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса

В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
RT на русском 13:07
Баскетбол

ЦСКА пробился в плей-офф Евролиги, разгромив «Панатинаикос»

Вести.Ru 17:25
Кино

В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная

В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
МИР 24 16:24
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о работе по защите военных от коронавируса

В Минобороны России в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции организована необходимая работа, имеющая своей целью обеспечение и сохранение санитарноэпидемиологического благополучия среди личного состава Вооруженных Сил.
ТК Звезда 16:01
Биатлон

Александр Тихонов прокомментировал обвинения в доносе на Логинова

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева.
МК-Спорт 05:23
Спорт

Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу

Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Газета.Ru 11:01
Политика

Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы

Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
RuNews24.ru 04:28
Общество

ПМЭФ отменили из-за коронавируса

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:33
Хоккей

СКА разгромил «Витязь» в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина

Форпост Северо-Запад 13:59
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