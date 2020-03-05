Политика

ИнтерфаксИнтерфаксУтверждена новая структура аппарата правительства РФ

В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
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с чего всё началось
В аппарате правительства России утвердили штатную численность и распределили обязанности между заместителями руководителя, сообщается
 на сайте кабмина.
РБК15:49

Подробнее о событии

Аппарат российского правительства до сих пор не смог сформировать штатное расписание и распределить обязанности

Эхо Москвывчера в 13:02

Утверждена новая структура аппарата правительства России

Lenta.ru14:28

В правительстве утвердили структуру и численность аппарата

РБК15:49

Кабмин утвердил новую структуру аппарата правительства РФ. В списке — больше полутора тысяч человек

URA.Ru15:49

Утверждена новая структура аппарата правительства России

Газета.Ru14:42

Утверждена штатная численность аппарата правительства

РИА Новости14:44

Утверждена новая структура аппарата правительства РФ

Интерфакс14:24
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АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross

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BMW представила электрокар BMW i4

Что касается интерьера BMW Concept i4 EV, то он довольно футуристичен.
Тарантас Ньюс 03 марта в 02:56
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Путин заявил Эрдогану о требующей прямого разговора ситуации в Сирии

Обострившаяся ситуация в сирийском Идлибе требует прямого разговора Москвы и Анкары.
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В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Новый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-2019 зафиксирован у гражданина Италии.
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Происшествия

В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК 19:06
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Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
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Асад рассказал, кто не подпадёт под амнистию в Сирии

Государство предоставляло амнистию при условии возвращения к нормальной жизни под властью государства и под властью закона, — рассказал Асад.
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Политика

Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.
RT на русском 18:16
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК 07:51
Армия и оружие

Ил-76 отработал бомбометание и стрельбу по земле в Твери

Под крылом Ил-76 могут быть размещены свободнопадающие бомбы калибром до 500 килограмм, однако сведений о боевом применении вооружения на этом самолете в открытых источниках нет.
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ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

"Было принято решение странам ОПЕК и не-ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. баррелей в сутки", - пояснил тогда Новак.
Газета.Ru 13:13
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Blue Origin показала головной обтекатель будущей ракеты New Glenn

Популярная механика 02:55
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка Англии

В четвертьфинале "Манчестер Юнайтед" сразится с "Норвичем", который обыграл "Тоттенхэм".
Газета.Ru 16:50
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Путин назвал востребованными поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
RT на русском 16:34
Экономика

В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru 02:33
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Вольф раскритиковал действия ФИА, которая пошла на сделку с «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал сделку ФИА и «Феррари» в отношении мотора сезона-2019.
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NASA опубликовало фото загадочного провала на поверхности Марса

Фото опубликовано на сайте национального космического ведомства США .Изображение было получено с аппарата Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 году.
Клопс 00:16
Спорт

Немецкому журналисту Зеппельту отказали в выдаче российской визы

Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт заявил, что ему не дали российскую визу.
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Футбол

На матче «Зенита» и «Ахмата» в Грозном случилась массовая драка

На матче "Зенита" и "Ахмата" в Грозном случилась массовая драка, - пишет Mash на Мойке.
Весьма вчера в 12:27
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости 16:31
Происшествия

В Омской области завели дело по факту смерти женщины в больнице

В Омской области завели уголовное дело по факту смерти женщины в больнице.
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Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Интерфакс 13:02
Общество

Минтруду предложили увеличить больничные пособия из-за коронавируса

В России могут увеличить больничное пособие для тех, кого отправили на карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
URA.Ru 18:38
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Открыты нейронные механизмы, порождающие желание мстить

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые из Китая смогли проанализировать нейронные процессы, побуждающие на жажду мести при конфликтных ситуациях.
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Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума

Кэти Перри, популярная американская певица, ждет первенца от Орландо Блума.
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Новейшие огнеметные системы «Тосочка» примут участие в параде Победы

В параде Победы впервые примут участие новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в Министерстве обороны РФ.
Российская газета вчера в 09:20
Происшествия

Севший в Омске пассажирский лайнер не был заминирован

Анонимные сообщения о минировании сегодня получили еще два пассажирских самолета, следовавшие рейсами Санкт-Петербург - Симферополь и Москва (Шереметьево)- Сыктывкар.
Российская газета 07:01
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Компания Realme презентовала смартфоны моделей 6 и 6 Pro

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