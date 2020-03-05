Политика
ИнтерфаксУтверждена новая структура аппарата правительства РФ
В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
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с чего всё началось
В аппарате правительства России утвердили штатную численность и распределили обязанности между заместителями руководителя, сообщается на сайте кабмина.РБК15:49
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Авто
АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross
Авто
BMW представила электрокар BMW i4
Что касается интерьера BMW Concept i4 EV, то он довольно футуристичен.
Политика
Путин заявил Эрдогану о требующей прямого разговора ситуации в Сирии
Обострившаяся ситуация в сирийском Идлибе требует прямого разговора Москвы и Анкары.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Новый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-2019 зафиксирован у гражданина Италии.
Происшествия
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Общество
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета
Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Армия и оружие
Асад рассказал, кто не подпадёт под амнистию в Сирии
Государство предоставляло амнистию при условии возвращения к нормальной жизни под властью государства и под властью закона, — рассказал Асад.
Политика
Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Армия и оружие
Ил-76 отработал бомбометание и стрельбу по земле в Твери
Под крылом Ил-76 могут быть размещены свободнопадающие бомбы калибром до 500 килограмм, однако сведений о боевом применении вооружения на этом самолете в открытых источниках нет.
Энергетика
ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
"Было принято решение странам ОПЕК и не-ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. баррелей в сутки", - пояснил тогда Новак.
Космос
Blue Origin показала головной обтекатель будущей ракеты New Glenn
Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка Англии
В четвертьфинале "Манчестер Юнайтед" сразится с "Норвичем", который обыграл "Тоттенхэм".
Политика
Путин назвал востребованными поправки в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
Экономика
В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Автоспорт
Вольф раскритиковал действия ФИА, которая пошла на сделку с «Феррари»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал сделку ФИА и «Феррари» в отношении мотора сезона-2019.
Космос
NASA опубликовало фото загадочного провала на поверхности Марса
Фото опубликовано на сайте национального космического ведомства США .Изображение было получено с аппарата Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 году.
Спорт
Немецкому журналисту Зеппельту отказали в выдаче российской визы
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт заявил, что ему не дали российскую визу.
Футбол
На матче «Зенита» и «Ахмата» в Грозном случилась массовая драка
На матче "Зенита" и "Ахмата" в Грозном случилась массовая драка, - пишет Mash на Мойке.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Происшествия
В Омской области завели дело по факту смерти женщины в больнице
В Омской области завели уголовное дело по факту смерти женщины в больнице.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Общество
Минтруду предложили увеличить больничные пособия из-за коронавируса
В России могут увеличить больничное пособие для тех, кого отправили на карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
Наука
Открыты нейронные механизмы, порождающие желание мстить
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые из Китая смогли проанализировать нейронные процессы, побуждающие на жажду мести при конфликтных ситуациях.
Шоу-бизнес
Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума
Кэти Перри, популярная американская певица, ждет первенца от Орландо Блума.
Армия и оружие
Новейшие огнеметные системы «Тосочка» примут участие в параде Победы
В параде Победы впервые примут участие новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в Министерстве обороны РФ.
Происшествия
Севший в Омске пассажирский лайнер не был заминирован
Анонимные сообщения о минировании сегодня получили еще два пассажирских самолета, следовавшие рейсами Санкт-Петербург - Симферополь и Москва (Шереметьево)- Сыктывкар.
Гаджеты