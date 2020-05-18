Экономика
Российская газетаКабмин утвердил отсрочку по налогам для арендодателей
Правительство утвердило для владельцев коммерческой недвижимости отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним, если они в свою очередь отложат платежи для организаций, арендующих у них помещения.
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с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.Коммерсантъвчера в 12:31
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RuNews24.ru вчера в 01:42
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Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, говорится в письме американского президента Дональда Трампа директору учреждения Тедросу Аданому Гебрейесусу.
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Первый канал показал сюжет о «праздновании новоселья» военных в Подмосковье; квартиры находятся в металлических контейнерах
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Премьер-министр России Михаил Мишустин выписан из больницы и во вторник приступил к работе в Доме правительства.
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RT на русском вчера в 10:27
Футбол
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Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин может по истечении арендного соглашения вернуться в петербургский "Зенит".
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На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
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В США успешно испытали вакцину от коронавируса на людях
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