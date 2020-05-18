с чего всё началось

Правительство утвердило для владельцев коммерческой недвижимости отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним, если они в свою очередь отложат платежи для организаций, арендующих у них помещения.

Кабмин утвердил отсрочку по налогам для арендодателей

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 861

Общество В Петербурге запретили все прощания с умершими Как следует из документа, все церемонии прощания с умершими должны быть исключены вне зависимости от диагноза покойного. 225

Политика Жириновский предложил ликвидировать Совфед Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в России Совета Федерации. 102

Политика Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.

Авто Mercedes-Benz анонсировал обновленные купе и кабриолет E-Class Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на портал 110km.ru, в этот день дебютируют рестайлинговые купе и кабриолет E-класса, которые должны получить ровно те же изменения, что и соседи по семейству. 1

Общество В Челябинске водители скорых требуют доплат за работу с коронавирусом Деньги начисляли в зависимости от даты перевозки первого больного с COVID-19, а не за факт работы с пациентами, но после выступления президента Владимира Путина и исключения формулировки «за фактически отработанное время» многим водителям начали поступать доплаты, добавляет издание. 2

Шоу-бизнес Самойлова и Джиган разведутся в июне Недавно Оксана Самойлова с супругом Джиганом и детьми вернулась из Майами в Москву после громкого скандала. 17

Политика Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, говорится в письме американского президента Дональда Трампа директору учреждения Тедросу Аданому Гебрейесусу. 380

Энергетика Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади. 1,3K

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет. 143

Политика Михаила Мишустина выписали из больницы Премьер-министр России Михаил Мишустин выписан из больницы и во вторник приступил к работе в Доме правительства. 9

Футбол «Зенит» хочет заключить новый контракт с Кокориным Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин может по истечении арендного соглашения вернуться в петербургский "Зенит".

Общество Студент Егор Жуков пожаловался в ЕСПЧ Студент НИУ ВШЭ Егор Жуков, которого приговорили к трем годам условно по делу об экстремизме, пожаловался в ЕСПЧ. 9

Происшествия В Кировской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка Поиски пропавшего в воскресенье четырехлетнего мальчика в Кировской области продолжались всю ночь, ребенка ищут в лесу и на многочисленных болотах, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт". 4

Здоровье Курский врач рассказал, как считают умерших от коронавируса Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов, ранее ставший героем одного из выпусков «Редакции» на YouTube, рассказал, почему число умерших расходится с официальной статистикой. 34

Общество Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте». 25

Здоровье Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило тысячу Всего на 19 мая в Алтайском крае у 1014 человек выявлен COVID-19, в числе инфицированных 129 детей. 5