Экономика
ИнтерфаксУтверждена отсрочка по налогам для арендодателей
Напомним, что Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий для арендаторов отсрочку по уплате аренды недвижимости 31 марта.
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с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.Коммерсантъвчера в 12:31
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Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru 17 мая в 08:48
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
Общество
Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет
Коммерсантъ 03:03
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
Общество
Совет Федерации порекомендует повысить возраст продажи алкоголя
Совет Федерации планирует порекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
Вести.Ru 06:13
Происшествия
Продавец магазина в Москве избил покупателя из-за кашля
РИА Новости 06:32
Общество
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции
Lenta.ru 01:18
Здоровье
Прививка БЦЖ не защищает от коронавируса, считают ученые
В связи с пандемией COVID-19 высказывались предположения, что в странах, где проводилась массовая вакцинация БЦЖ, уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и летальности существенно ниже благодаря неспецифическому защитному действию этой противотуберкулезной прививки.
РИА Новости 04:52
Киберспорт
«Гвинт» неожиданно вышел в Steam
CD Projekt RED совершенно неожиданно выпустила свою коллекционную карточную игру «Гвинт» в Steam.
Игромания.ру 05:02
Шоу-бизнес
Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт 04:20
Политика
Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра РФ
Президент Владимир Путин подписал указ о признании утратившим силу документа о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства.
Российская газета 05:11
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет.
RT на русском 05:22
Политика
Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.
Lenta.ru 05:22
Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве ребенка
Сотрудники полиции задержали в Коломне женщину, которая подозревается в убийстве своего девятимесячного сына.
ТАСС 05:44
Наука
Ученые нашли невосприимчивых к коронавирусу людей
Вашингтон, 19 мая 2020, 13:36 — REGNUM Перенесшие в 2003 году атипичную пневмонию люди могут оказаться невосприимчивы к новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 06:36
Экономика
Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса
Правительство утвердило правила новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и ряда социально ориентированных некоммерческих организаций.
Российская газета вчера в 06:40
Игры
Создатели Minecraft изменили название и логотип студии
Mockva.ru вчера в 20:43
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения Ксении Бородиной
Вика ответила на это следующее: "Уровень высказывания обусловлен уровнем развития, что тут добавить", - поставив смайлик, который пожимает плечами.
Paparazzi.ru 03:38
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Общество
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) вчера в 04:47
Здоровье
Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса
Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента.
Lenta.ru вчера в 17:10
Авто
Toyota представила новый кроссовер Toyota Venza
Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
Автоновости дня 01:11
Здоровье
Коронавирусом в Саратовской области заразились около 100 медиков
В Саратовской области около 100 медицинских работников, включая частные клиники, имеют подтвержденные случаи заболевания коронавирусом.
СаратовБизнесКонсалтинг 05:54
Общество
Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа
Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
Lenta.ru вчера в 05:08
Политика
В посольстве России предложили пресс-секретарю Госдепа подучить историю
Вашингтон, 19 мая 2020, 06:53 — REGNUM Подтянуть знания российской истории предложили главе пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус в российском посольстве в Вашингтоне.
REGNUM вчера в 23:53
Общество
В Челябинске водители скорых требуют доплат за работу с коронавирусом
Деньги начисляли в зависимости от даты перевозки первого больного с COVID-19, а не за факт работы с пациентами, но после выступления президента Владимира Путина и исключения формулировки «за фактически отработанное время» многим водителям начали поступать доплаты, добавляет издание.
Эхо Москвы в Челябинске 01:17
Игры
Новые подробности об «Assassin’s Creed Valhalla»
SM News 05:25