Экономика
ИнтерфаксУтверждена отсрочка по налогам для арендодателей
Напомним, что Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий для арендаторов отсрочку по уплате аренды недвижимости 31 марта.
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с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.Коммерсантъвчера в 12:31
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Общество
Сменилось руководство завода, производящего аппараты ИВЛ «Авента-М»
Новый временный гендиректор назначен на "Уральском приборостроительном заводе" (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", говорится в сообщении предприятия.
Интерфакс вчера в 09:10
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заболели около 100 медиков
В Саратовской области заражение коронавирусом подтверждено почти у 100 медиков.
АиФ Саратов 05:39
Общество
На Урале очаг COVID-19 выявлен в компании, которая развозит товары
Российская газета вчера в 10:51
Общество
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции
Lenta.ru 01:18
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
Армия и оружие
Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи
Lenta.ru вчера в 05:20
Политика
Гиркин признался, что по его приказу расстреливали украинцев
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что «лично отдавал приказы» казнить украинцев.
Росбалт 01:18
Политика
Поклонская предложила Киеву спросить у украинцев мнение про Крым
РИА Новости вчера в 22:44
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
Игры
Новые подробности об «Assassin’s Creed Valhalla»
SM News 05:25
Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
Культура
Новый выпуск программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» выйдет 22 мая
Да, телеканал «Россия24» всегда помогал нам донести наши мысли до самой широкой аудитории во всех регионах России.
БМ24 05:31
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru вчера в 09:11
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет.
RT на русском 05:22
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Общество
Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа
Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
Lenta.ru вчера в 05:08
Политика
Михаила Мишустина выписали из больницы
Премьер-министр России Михаил Мишустин выписан из больницы и во вторник приступил к работе в Доме правительства.
ТАСС 05:46
Фигурное катание
Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском вчера в 11:45
Музыка
Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире
Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru вчера в 09:45
Общество
Генпрокуратура РФ нашла новые фейки о коронавирусе и чипировании людей
Фейки о пандемии коронавирусе как способе поместить некие "чипы" в людей обнаружили в Интернете сотрудники Генпрокуратуры РФ Новые фейковые сообщения о природе пандемии коронавирусной инфекции обнаружили в Сети специалисты надзорного органа.
Народные новости 04:11
Общество
В Минпросвещения рассказали об организации детского отдыха
Около 33 тысяч организаций детского отдыха планируют начать свою работу в текущем году, до пандемии к летней кампании готовилось чуть более 45 тысяч, заявила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева.
РИА Новости 04:52
Общество
ФСБ потребовала согласовывать работу систем мониторинга граждан
Руководитель научно-технической службы ФСБ Эдуард Черновольцев направил письмо в Минкомсвязь, в котором напомнил, что системы мониторинга поведения граждан, применяемые в регионах в период пандемии, должны согласовываться со спецслужбами, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 01:44
Общество
В России размер ежемесячной накопительной пенсии может уменьшиться
В 2021 году размер ежемесячной накопительной пенсии может снизиться по сравнению с 2020-м.
Татар-информ вчера в 00:48
Авто
Седан Aurus Senat превратится в хардкорный внедорожник
Тюнеры из ателье Larte Design готовят новый проект на базе седана Aurus Senat, сообщает журнал «Автоброкер» со ссылкой источник, знакомый с планами компании.
SpeedMe вчера в 02:24
Энергетика
Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
Происшествия
Четырехлетний мальчик без вести пропал в Кировской области
Согласно информации, которая опубликована в группе ПСО "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте", четырехлетнего мальчика видели в последний раз вечером 17 мая на территории деревни Якино Лебяжского района.
NewInform вчера в 14:13
Экономика
ВВП России в апреле рухнул на треть
По сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%.
Вести.Ru 02:52
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня вчера в 02:50
Экономика
Жители России в апреле на треть сократили свои расходы
Москва, 19 мая 2020, 09:47 — REGNUM Жители России в апреле сократили свои расходы на 34% по сравнению с апрелем 2019 года, об этом говорится в пресс-релизе ВТБ.
REGNUM 02:47
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru вчера в 06:01