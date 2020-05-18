с чего всё началось

Напомним, что Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий для арендаторов отсрочку по уплате аренды недвижимости 31 марта.

Утверждена отсрочка по налогам для арендодателей

Общество Сменилось руководство завода, производящего аппараты ИВЛ «Авента-М» Новый временный гендиректор назначен на "Уральском приборостроительном заводе" (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", говорится в сообщении предприятия. 9

Здоровье В Саратовской области коронавирусом заболели около 100 медиков В Саратовской области заражение коронавирусом подтверждено почти у 100 медиков.

Экономика Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). 184

Политика Гиркин признался, что по его приказу расстреливали украинцев Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что «лично отдавал приказы» казнить украинцев.

Шоу-бизнес Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. 82

Происшествия СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью. 1K

Культура Новый выпуск программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» выйдет 22 мая Да, телеканал «Россия24» всегда помогал нам донести наши мысли до самой широкой аудитории во всех регионах России.

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет. 2

Общество Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС. 2,1K

Политика Михаила Мишустина выписали из больницы Премьер-министр России Михаил Мишустин выписан из больницы и во вторник приступил к работе в Доме правительства.

Общество Генпрокуратура РФ нашла новые фейки о коронавирусе и чипировании людей Фейки о пандемии коронавирусе как способе поместить некие "чипы" в людей обнаружили в Интернете сотрудники Генпрокуратуры РФ Новые фейковые сообщения о природе пандемии коронавирусной инфекции обнаружили в Сети специалисты надзорного органа. 1

Общество В Минпросвещения рассказали об организации детского отдыха Около 33 тысяч организаций детского отдыха планируют начать свою работу в текущем году, до пандемии к летней кампании готовилось чуть более 45 тысяч, заявила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева. 6

Общество ФСБ потребовала согласовывать работу систем мониторинга граждан Руководитель научно-технической службы ФСБ Эдуард Черновольцев направил письмо в Минкомсвязь, в котором напомнил, что системы мониторинга поведения граждан, применяемые в регионах в период пандемии, должны согласовываться со спецслужбами, сообщает «Коммерсантъ». 8

Авто Седан Aurus Senat превратится в хардкорный внедорожник Тюнеры из ателье Larte Design готовят новый проект на базе седана Aurus Senat, сообщает журнал «Автоброкер» со ссылкой источник, знакомый с планами компании. 115

Энергетика Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади. 1K

Происшествия Четырехлетний мальчик без вести пропал в Кировской области Согласно информации, которая опубликована в группе ПСО "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте", четырехлетнего мальчика видели в последний раз вечером 17 мая на территории деревни Якино Лебяжского района. 4

Авто АвтоВАЗ может выпустить новую модель Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 536

Экономика Жители России в апреле на треть сократили свои расходы Москва, 19 мая 2020, 09:47 — REGNUM Жители России в апреле сократили свои расходы на 34% по сравнению с апрелем 2019 года, об этом говорится в пресс-релизе ВТБ. 7