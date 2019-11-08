Опубликовано постановление Правительства РФ, устанавливающее предельные размеры базы для начисления взносов на ОПС и ВНиМ на следующий год.

Утверждена предельная база по взносам на 2020 год

Здоровье В Челябинской области обнаружили птичий грипп Реальную опасность птичий грипп представляет в основном для птицы, которая содержится в личных подсобных и мелких фермерских хозяйствах.

Общество Глушаков требует от бывшей жены баснословную сумму Стала известна сумма, которую полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков хочет взыскать со своей бывшей жены Дарьи через суд, передает "Чемпионат".

Футбол Головин может пропустить матч с Бельгией Игрок сборной России Александр Головин может не сыграть с Бельгией в рамках отборочного турнира Евро-2020.

Экономика Счетная палата сомневается, что цель по снижению бедности выполнима Рост реальных доходов населения РФ по итогам 2019 года, скорее всего, составит около 0,1%. Как заявила зампред Счетной палаты Галина Изотова, в этих условиях достижение цели по выведению из бедности 1% россиян выглядит малореалистичным.

Общество В Стамбуле найден мертвым организатор «Белых касок» Бртанский подданный Джеймс Ле Мезюрье, один из создателей организации «Белые каски», обнаружен мертвым в Стамбуле.

Происшествия Все материалы по делу Голунова оказались засекречены По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.

Происшествия Пропавшую неделю назад жительницу Екатеринбурга нашли в колонии Сегодня отделение по связям со СМИ городского управления МВД сообщило, что девушка пятого ноября была осуждена Верх-Исетским районным судом по статье 158 УК РФ "Кража" и приговорена к двум годам в колонии общего режима.

Общество Медведев напомнил о последствиях за нарушения реализации нацпроектов «Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьёзные последствия — вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», — цитирует ТАСС Медведева.

Общество Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.

Политика Песков прокомментировал данные FT о недвижимости Асада в «Москва-Сити» Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать статью Financial Times, в которой говорится, что родственники Асада в разное время купили не менее 19 апартаментов на территории «Москва-Сити», Песков сказал, что в Кремле об этом ничего не известно и «не должно быть известно».

Происшествия Кремль прокомментировал убийство аспирантки в Петербурге Президент России Владимир Путин в курсе убийства выпускницы и аспирантки СПбГУ, в котором обвиняют доцента вуза Олега Соколова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Песков заявил, что даты встречи «нормандской четверки» пока нет Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться разведения сил в Донбассе и только потом обсуждать подготовку встречи «нормандской четверки», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Футбол Роналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом» В матче 12-го тура чемпионата Италии с "Миланом" португалец был заменен уже на 55-й минуте, а во время своего ухода с поля открыто демонстрировал несогласие с решением наставника "бьянконери".

Общество Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь В 2020 году стоимость услуг сотовых операторов может повыситься минимум на 10 процентов.

Политика Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку Президент Боливии Эво Моралес заявил о своей отставке.

Политика Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.

Наука Электромобили приближают экологическую катастрофу Батареи электромобилей начинают превращаться в новую экологическую проблему.

Общество ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей Банк России предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Общество Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.

Общество Путин поздравил Пахмутову и отвернулся от Малахова: кадры из Большого Президент России Владимир Путин на сцене сообщил, что подписал указ о награждении Пахмутовой высшей наградой России-орденом Андрея Первозванного.

Общество Жену Зеленского сняли для обложки Vogue В декабрьском выпуске женского журнала Vogue появился первая леди вместе с мужем и детьми. Об этом сообщается на сайте Vogue UA.