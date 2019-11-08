Экономика
Главная книгаУтверждена предельная база по взносам на 2020 год
Опубликовано постановление Правительства РФ, устанавливающее предельные размеры базы для начисления взносов на ОПС и ВНиМ на следующий год.
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Кабмин установил предельную величину базы для исчисления страховых взносов
Российская газета08 ноября в 13:55
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:01, Вашингтон
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Глушаков требует от бывшей жены баснословную сумму
Стала известна сумма, которую полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков хочет взыскать со своей бывшей жены Дарьи через суд, передает "Чемпионат".
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Счетная палата сомневается, что цель по снижению бедности выполнима
Рост реальных доходов населения РФ по итогам 2019 года, скорее всего, составит около 0,1%. Как заявила зампред Счетной палаты Галина Изотова, в этих условиях достижение цели по выведению из бедности 1% россиян выглядит малореалистичным.
Евразия Daily 07:10
Общество
В Стамбуле найден мертвым организатор «Белых касок»
Бртанский подданный Джеймс Ле Мезюрье, один из создателей организации «Белые каски», обнаружен мертвым в Стамбуле.
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Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
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Пропавшую неделю назад жительницу Екатеринбурга нашли в колонии
Сегодня отделение по связям со СМИ городского управления МВД сообщило, что девушка пятого ноября была осуждена Верх-Исетским районным судом по статье 158 УК РФ "Кража" и приговорена к двум годам в колонии общего режима.
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Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
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Песков прокомментировал данные FT о недвижимости Асада в «Москва-Сити»
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать статью Financial Times, в которой говорится, что родственники Асада в разное время купили не менее 19 апартаментов на территории «Москва-Сити», Песков сказал, что в Кремле об этом ничего не известно и «не должно быть известно».
Известия 06:55
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Кремль прокомментировал убийство аспирантки в Петербурге
Президент России Владимир Путин в курсе убийства выпускницы и аспирантки СПбГУ, в котором обвиняют доцента вуза Олега Соколова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:33
Политика
Песков заявил, что даты встречи «нормандской четверки» пока нет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться разведения сил в Донбассе и только потом обсуждать подготовку встречи «нормандской четверки», передает корреспондент Федерального агентства новостей.
ФАН 06:53
Футбол
Роналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом»
В матче 12-го тура чемпионата Италии с "Миланом" португалец был заменен уже на 55-й минуте, а во время своего ухода с поля открыто демонстрировал несогласие с решением наставника "бьянконери".
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Общество
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В 2020 году стоимость услуг сотовых операторов может повыситься минимум на 10 процентов.
Российская газета вчера в 22:26
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Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес заявил о своей отставке.
ТК Звезда вчера в 16:37
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Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы
Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
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Батареи электромобилей начинают превращаться в новую экологическую проблему.
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ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей
Банк России предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
Газета.Ru 06:04
Авто
В России выросли продажи китайских автомобилей
Известия 03:44
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Общество
Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира
В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
REGNUM 01:31
Общество
Путин поздравил Пахмутову и отвернулся от Малахова: кадры из Большого
Президент России Владимир Путин на сцене сообщил, что подписал указ о награждении Пахмутовой высшей наградой России-орденом Андрея Первозванного.
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Росбалт 07:29
Армия и оружие
Новая винтовка на замену СВД пойдет в серию в ближайшие два года
В интервью РИА Новости главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что в ближайшие два года снайперская винтовка Чукавина пойдет в серийное производство.
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