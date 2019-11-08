Экономика
УпрощёнкаПравительство установило базу по взносам на 2020 год
Таблица предельной базы по взносам на 2020 годОфициальная информация с новыми лимитами Новая база В связи с проведенной индексацией предельные базы для расчета страховых взносов в 2020 году изменились: В ПФР — 1 292 000 рублей В ФСС — 912 000 рублей Размер лимита для расчета взносов на обязательное медицинское страхование в ФФОМС в 2020 году не установлен.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Кабмин установил предельную величину базы для исчисления страховых взносов
Российская газета08 ноября в 13:55
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:13, Ашберн
Происшествия
Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заплакал в суде.
РБК 08:12
Футбол
Три игрока «Зенита» вошли в символическую сборную 16-го тура РПЛ
Российская премьер-лига в официальном Twitter опубликовала символическую сборную 16-го тура первенства по версии InStat index.
Нева Спорт 07:33
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
Российская газета 09 ноября в 21:15
Экономика
В Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
РИА Новости 07:45
Шоу-бизнес
Кристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»
«Как мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус расплакалась, вспоминая секс-сцену в фильме «Текст».
StarHit.ru 03:00
Происшествия
Историк Соколов заявил в суде о нападении со стороны убитой аспирантки
Историк, профессор СПбГУ Олег Соколов заявил в суде, что убитая им 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко сама напала на него во время ссоры.
Газета.Ru 08:23
Армия и оружие
Жадность США в отношении нефти Сирии грозит развалом НАТО и ООН
Около 500 военных США останутся в Сирии «охранять» нефть.
ПолитРоссия 08:30
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru 06:10
Общество
В Гидрометцентре назвали срок наступления климатической зимы в России
По словам метеоролога, период предзимья длится с середины октября по середину декабря, когда наступает климатическая зима.
Экономика сегодня вчера в 13:16
Культура
В Ледовом дворце начался «Золотой граммофон»
Невские Новости вчера в 11:00
Футбол
Сборная России по футболу прибыла в Сочи
Кубань 24 01:31
Происшествия
В Петербурге завели дело после отравления сотрудников «Ленты»
Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после отравления сотрудников ООО "Лента", сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:31
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Политика
Президент Боливии записал обращение об отставке
Президент Боливии Эво Моралес выступил с заявлением об отставке. Запись видеообращения была опубликована в социальных сетях.
РЕН ТВ вчера в 16:08
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
Происшествия
На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Политика
Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о расставании с Плющенко
Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр вчера в 11:11
Политика
Путин приедет на саммит БРИКС и встретится с Си Цзиньпином
По словам Ушакова, Путин проведет на полях саммита 13 ноября переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.
Московский Комсомолец 08:19
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
Экономика
Счетная палата назвала нереалистичным план по снижению бедности
Рост реальных доходов населения РФ по итогам 2019 г. составит около 0,1% - в этих условиях достижение цели по выведению из бедности 1% россиян выглядит малореалистичным, заявила зампред Счетной палаты Галина Изотова.
Вести.Финанс 08:36
Политика
Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы
Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
REGNUM 07:27
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной тайно женился
Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.
Экспресс газета 02:15
Общество
Медведев напомнил о последствиях за нарушения реализации нацпроектов
«Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьёзные последствия — вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», — цитирует ТАСС Медведева.
RT на русском 06:38
Происшествия
Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»
На Макаровском мосту в центре Екатеринбурга горожане заметили сегодня свисающий с опор черный мешок - кто-то придал ему форму человеческого тела.
Российская газета 01:39