Недвижимость
vtomske.ruПравительство утвердило программу льготной ипотеки со ставкой 6,5%
Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5 %. Ранее запустить ее в стране предложил президент Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. В рамках программы россияне смогут взять ипотеку по ставке 6,5 % годовых.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин накануне подписал постановление, официально вводящее в действие программу субсидирования ставки по ипотеке на приобретение первичного жилья.Интерфакс - Россия24 апреля в 06:39
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Комментарии
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Продюсер призвала людей остановиться и начать жить дальше.
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Террористы ПНС Ливии выступили против ЛНА на нескольких направлениях
Аккаунт подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) «Защитники Абу Салим» в Twitter сообщает о беспорядочном обстреле жилых районов Каср бен Гашира боевиками ПНС Ливии.
ФАН 05:10
Общество
Шойгу поручил досрочно закончить учебный год в вузах Минобороны
Министр обороны Сергей Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в образовательных учреждениях Минобороны.
Lenta.ru 09:07
Общество
Сотрудники российских банков переедут жить на работу
Первый заместитель правления кредитной организации Константин Рыбаков рассказал, что "Зенит" приобрел нужные для проживания вещи и продукты, а сотрудники, которые согласились временно переехать в офисы, прошли инструктаж и сдали анализ на COVID-19.
РИА Новости 09:28
Общество
Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 10 тысяч
В Белоруссии за последние сутки число заражённых коронавирусом возросло на 873. Общее число заразившихся в республике превысило 10 тыс.
RT на русском 06:41
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Происшествия
В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
Еще один врач, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция, скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 08:08
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Культура
Анастасии Волочковой предложили сняться в эротике за $1,5 млн
За участие в съёмках танцовщице обещали $1,5 млн и поинтересовались, на что могут рассчитывать с её стороны за указанную сумму денег.
Актуальные Новости вчера в 07:27
Наука
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу
Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.
Известия 24 апреля в 20:25
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» сменил маршрут
Трубоукладчик "Академик Черский" указал курс на Находку, свидетельствуют данные порталов Marine Traffic и Vesselfinder.
РИА Новости 09:27
Общество
В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд
Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
Происшествия
Вертолет Ми-26 жестко сел на месторождении нефти на Ямале
Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Lenta.ru вчера в 02:20
Здоровье
В реанимацию попала глава Минздрава Ростовской области
Piter.tv вчера в 14:38
Здоровье
Умер заразившийся коронавирусом белгородский врач-онколог
Врач-онколог, заболевший COVID-19, скончался во время лечения двусторонней пневмонии в Белгородской области, сообщил губернатор региона Евгений Савченко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 07:33
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия вчера в 07:34
Здоровье
За сутки во Владимирской области выявлено 48 случаев коронавируса
Днем 26 апреля федеральный портал стопкоронавирус.рф сообщает о 49 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области.
Владимирские ведомости 05:40
Общество
Валентина Матвиенко призвала забыть о путешествиях до конца 2020 года
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Мир новостей 24 апреля в 09:44
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Федун: уже тысячу раз говорил, что чемпионат надо заканчивать
После 22 туров текущего сезона «Спартак» с 28 очками на счету занимает восьмое место в турнирной таблице.
ODDS.ru вчера в 14:22
Экономика
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 07:49
Экономика
Финансист Кинг оценил последствия обвала нефтяных цен для доллара
Доллар потеряет статус мировой резервной валюты, если Москва и Эр-Рияд будут продолжать ценовую войну в энергетической отрасли, передает мнение Кинга "ПолитРоссия".
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Общество
Сегодня православные отмечают Красную горку
Северпост 03:22
Единоборства
Глава UFC рассказал, когда Нурмагомедов проведет следующий бой
Президент UFC Дана Уайт в интервью ESPN сообщил, что возвращение в октагон чемпиона в легком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова должно состояться в сентябре или октябре.
Спорт-Экспресс 24 апреля в 15:17
Политика
На Украине заявили о незаконности назначения Саакашвили вице-премьером
Назначение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины по реформам станет нарушением закона из-за наличия у политика судимости.
Известия 02:52
Экономика
Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Правительство приостановило не только начисление пеней за неуплату услуг ЖКХ, но и по взносам за капитальный ремонт.
РБК 04:47
Здоровье
Число случаев коронавируса возросло до 406 в Хабаровском крае
Еще у 27 человек в Хабаровском крае выявили коронавирус. Теперь в регионе зарегистрировано 406 случаев COVID-19.
EastRussia 06:35