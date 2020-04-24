с чего всё началось

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5 %. Ранее запустить ее в стране предложил президент Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. В рамках программы россияне смогут взять ипотеку по ставке 6,5 % годовых.

Общество Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что России удастся избежать взрывного пика заражений коронавирусом, однако для этого важно продолжить соблюдать ограничения в майские праздники. 97

Армия и оружие Террористы ПНС Ливии выступили против ЛНА на нескольких направлениях Аккаунт подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) «Защитники Абу Салим» в Twitter сообщает о беспорядочном обстреле жилых районов Каср бен Гашира боевиками ПНС Ливии.

Общество Шойгу поручил досрочно закончить учебный год в вузах Минобороны Министр обороны Сергей Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в образовательных учреждениях Минобороны.

Общество Сотрудники российских банков переедут жить на работу Первый заместитель правления кредитной организации Константин Рыбаков рассказал, что "Зенит" приобрел нужные для проживания вещи и продукты, а сотрудники, которые согласились временно переехать в офисы, прошли инструктаж и сдали анализ на COVID-19. 857

Общество Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 10 тысяч В Белоруссии за последние сутки число заражённых коронавирусом возросло на 873. Общее число заразившихся в республике превысило 10 тыс. 22

Общество Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. 1,5K

Происшествия В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом Еще один врач, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция, скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению. 149

Политика РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России. 6K

Культура Анастасии Волочковой предложили сняться в эротике за $1,5 млн За участие в съёмках танцовщице обещали $1,5 млн и поинтересовались, на что могут рассчитывать с её стороны за указанную сумму денег. 18

Общество В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона. 5

Здоровье Умер заразившийся коронавирусом белгородский врач-онколог Врач-онколог, заболевший COVID-19, скончался во время лечения двусторонней пневмонии в Белгородской области, сообщил губернатор региона Евгений Савченко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". 49

Здоровье За сутки во Владимирской области выявлено 48 случаев коронавируса Днем 26 апреля федеральный портал стопкоронавирус.рф сообщает о 49 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области.

Футбол Федун: уже тысячу раз говорил, что чемпионат надо заканчивать После 22 туров текущего сезона «Спартак» с 28 очками на счету занимает восьмое место в турнирной таблице.

Экономика Россия приостанавливает экспорт зерна Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ. 141

Экономика Финансист Кинг оценил последствия обвала нефтяных цен для доллара Доллар потеряет статус мировой резервной валюты, если Москва и Эр-Рияд будут продолжать ценовую войну в энергетической отрасли, передает мнение Кинга "ПолитРоссия". 1

Единоборства Глава UFC рассказал, когда Нурмагомедов проведет следующий бой Президент UFC Дана Уайт в интервью ESPN сообщил, что возвращение в октагон чемпиона в легком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова должно состояться в сентябре или октябре. 7