Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщается на сайте ведомства. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения в нетрезвом виде, которое привело к смерти человека по неосторожности (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Политика Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края Арестованный глава региона Сергей Фургал отстранен от должности Президент России Владимир Путин отстранил от должности арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 1,8K

Общество Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов. 356

Политика Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом. 2,5K

Экономика ФАС предложила отменить предельную стоимость проведения техосмотра ФАС России предлагает перейти от установления предельных цен на проведение техосмотра (ТО) легковых автомобилей в регионах РФ к свободным ценам.

Энергетика Балтийские страны начали отказываться от российской нефти В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей. 25

Здоровье Доктор Мясников опроверг слухи о вреде кофе Главврач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» развеял наиболее популярные мифы о кофе. 110

Политика Помпео: США вносят Рамзана Кадырова в черный список Вашингтон, 20 июля 2020, 17:42 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власти Соединенных Штатов внесли главу Чечни Рамзана Кадырова в черный список. 21

Гаджеты Xiaomi второй раз снизила цены на смартфоны в РФ Акция получила название «Летняя распродажа, раунд 2». В ее рамках клиенты смогут купить со скидкой смартфоны от Xiaomi и Redmi.

Происшествия В Саратове напали на следователя управления СК Как сообщили в ведомстве, в отношении следователя областного управления СК утром 20 июля было совершено "противоправное деяние". 15