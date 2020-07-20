Происшествия
REGNUMУтверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
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Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета вчера в 04:22
Экономика
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Минфин предложил сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК.
РБК 13:34
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам
Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
REGNUM 10:35
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
Общество
Умер создатель олимпийского мишки Виктор Чижиков
Художник Виктор Чижиков умер 20 июля, сообщило издательство «АСТ дети» в Facebook.
Коммерсантъ 09:53
Экономика
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 17 июля в 14:57
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Общество
Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст
Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com 08:46
Общество
Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях.
Lenta.ru 11:44
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 03:11
Общество
В Екатеринбурге передвижной морг уехал от ЦГКБ № 24
На сегодняшний день патологоанатомическое отделение ЦГКБ № 24 рассчитано на одиннадцать тел.
Уральский меридиан 11:27
Происшествия
МИД подтвердил похищение семи россиян с танкера в Бенине
МИД России подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе у берегов Бенина.
RT на русском 13:33
Экономика
В Калуге поддержали бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса
Калуга, 17 июля 2020, 14:26 — REGNUM В Калужской области подано 439 заявлений в рамках нового постановления правительства РФ по предоставлению субсидий малым и средним предприятиям и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 17 июля в 07:26
Авто
Ford намерен возродить имя Maverick для нового внедорожника
Компания Ford намерена расширить внедорожную линейку, в которую входит дебютировавшее недавно семейство Bronco.
Motor 04:18
Игры
Epic Games Store дает право на бесплатную загрузку Torchlight II
Пользователям Epic Games Store предлагается бесплатно скачать игру Torchlight II.
RuNews24.ru 12:58
Происшествия
Улицы в Нижних Сергах затопило из-за сильных дождей
Из-за резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая затопило частный сектор, людей срочно эвакуируют.
Телеканал ОТВ 13:17
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Экономика
В Госдуме предложили запретить комиссию за переводы в одном банке
Миронов отметил, что после отмены "банковского роуминга" (комиссии за перевод средств между регионами РФ) ряд банков ввел комиссию за внутрибанковские переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц.
Москва 24 08:30
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Игры
Переход на Unreal Engine 5 сделает игры значительно «тяжелее»
Переход игры на движок Unreal Engine 5 сделает их существенно «тяжелее». Разработчики игр сообщили о ключевых особенностях нового продукта.
Дни24 09:53
Происшествия
Суд в Подмосковье арестовал мужчину, избивавшего двухлетнего пасынка
Дмитровский городской суд Подмосковья арестовал мужчину, избивавшего своего двухлетнего пасынка.
ТАСС 09:50
Происшествия
В Екатеринбурге на Пехотинцев за два дня произошли две массовые драки
Екатеринбург в эфире 07:14
Общество
Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 27 июля
Ограничительные меры, введенные в Свердловской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлены до 27 июля.
ТАСС 07:35
Происшествия
90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире
В столице неизвестный зарезал 90-летнюю преподавательницу ВГИК Иду Щур.
Вести.Ru 04:25