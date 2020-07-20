Происшествия

REGNUMREGNUMУтверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера Ефремова о ДТП на Смоленской площади

Агентство Москва09:10

По делу Ефремова утвердили обвинительное заключение

Газета.Ru10:50

Прокуратура запросит Михаилу Ефремову срок от пяти до 12 лет

Комсомольская правда09:37

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Михаила Ефермова

РБК09:31

В семье жертвы ДТП с Ефремовым конфликт: могли дать ложные показания

Московский Комсомолец12:15

Прокуратура утвердила обвинение по делу Ефремова

Интерфакс09:09

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

РИА Новости09:01
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Политика

NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна

Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета вчера в 04:22
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Экономика

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

Минфин предложил сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК.
РБК 13:34
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Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
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Экономика

Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам

Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
REGNUM 10:35
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
2,7K
Общество

Умер создатель олимпийского мишки Виктор Чижиков

Художник Виктор Чижиков умер 20 июля, сообщило издательство «АСТ дети» в Facebook.
Коммерсантъ 09:53
20
Экономика

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 17 июля в 14:57
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Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
600
Общество

Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст

Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com 08:46
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Общество

Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях.
Lenta.ru 11:44
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Космос

Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 03:11
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Общество

В Екатеринбурге передвижной морг уехал от ЦГКБ № 24

На сегодняшний день патологоанатомическое отделение ЦГКБ № 24 рассчитано на одиннадцать тел.
Уральский меридиан 11:27
30
Происшествия

МИД подтвердил похищение семи россиян с танкера в Бенине

МИД России подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе у берегов Бенина.
RT на русском 13:33
30
Экономика

В Калуге поддержали бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса

Калуга, 17 июля 2020, 14:26 — REGNUM В Калужской области подано 439 заявлений в рамках нового постановления правительства РФ по предоставлению субсидий малым и средним предприятиям и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 17 июля в 07:26
4
Политика

США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи

Ведомости 12:23
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Авто

Ford намерен возродить имя Maverick для нового внедорожника

Компания Ford намерена расширить внедорожную линейку, в которую входит дебютировавшее недавно семейство Bronco.
Motor 04:18
Игры

Epic Games Store дает право на бесплатную загрузку Torchlight II

Пользователям Epic Games Store предлагается бесплатно скачать игру Torchlight II.
RuNews24.ru 12:58
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Происшествия

Улицы в Нижних Сергах затопило из-за сильных дождей

Из-за резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая затопило частный сектор, людей срочно эвакуируют.
Телеканал ОТВ 13:17
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Игры

В Cyberpunk 2077 появится возможность пройти игру, не выполняя сюжетные квесты

Чемпионат 05:37
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Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
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Экономика

В Госдуме предложили запретить комиссию за переводы в одном банке

Миронов отметил, что после отмены "банковского роуминга" (комиссии за перевод средств между регионами РФ) ряд банков ввел комиссию за внутрибанковские переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц.
Москва 24 08:30
Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
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Кино

Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым

Piter.tv 09:19
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

Газета.Ru 07:44
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Игры

Переход на Unreal Engine 5 сделает игры значительно «тяжелее»

Переход игры на движок Unreal Engine 5 сделает их существенно «тяжелее». Разработчики игр сообщили о ключевых особенностях нового продукта.
Дни24 09:53
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Происшествия

Суд в Подмосковье арестовал мужчину, избивавшего двухлетнего пасынка

Дмитровский городской суд Подмосковья арестовал мужчину, избивавшего своего двухлетнего пасынка.
ТАСС 09:50
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Происшествия

В Екатеринбурге на Пехотинцев за два дня произошли две массовые драки

Екатеринбург в эфире 07:14
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Общество

Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 27 июля

Ограничительные меры, введенные в Свердловской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлены до 27 июля.
ТАСС 07:35
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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

В столице неизвестный зарезал 90-летнюю преподавательницу ВГИК Иду Щур.
Вести.Ru 04:25
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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