Общество

РИА НовостиРИА НовостиУтверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
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с чего всё началось
Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2020 год, говорится в приказе
, опубликованном на сайте нормативно правовой информации.
Коммерсантъвчера в 11:57

Подробнее о событии

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

Зейские Огнивчера в 14:03

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

Российская газетавчера в 09:30

Учащиеся 11 классов пишут диагностические работы по русскому языку

ИА Грозный-Информ20 декабря в 09:58

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Известиявчера в 15:36

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

РИА Новостивчера в 13:57

Названы сроки сдачи ЕГЭ в 2020 году

Газета.Ruвчера в 14:27

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Эхо Москвывчера в 13:01
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Игры

В Capcom заявили, что ремейк Resident Evil 3 готов на 90%

REGNUM 19 декабря в 04:05
Футбол

Моуринью придется огорчить бывших. Прогнозы на «Тоттенхэм» — «Челси»

Именно в «Челси» Моуринью доказал, что способен не только на сенсации в еврокубках, но и на доминирование в топовом чемпионате.
Sport24.ru вчера в 17:45
Политика

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости».
Известия 20 декабря в 13:27
Гаджеты

Дебют платформы Intel Z490 и процессоров Comet Lake-S намечен на февраль

Процессоры Comet Lake-S должны выпускаться по 14-нм технологии, а старшая модель получит достаточно крупный кристалл с десятью ядрами, и всё это будет происходить на фоне сохранения дефицита производственных мощностей Intel, поэтому намёки на задержку дебюта никого не удивили.
3DNews 20 декабря в 00:54
Общество

Зюганов оценил появление портрета Сталина на фасадах зданий Москвы

В пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы прокомментировали проекцию портрета Иосифа Сталина со словами "Я вернусь", которая появилась 20 декабря на нескольких фасадах Москвы.
Газета.Ru вчера в 08:28
Политика

Глава «Нафтогаза» оценил санкции против «Северного потока-2»

Ранее Министерство финансов США сообщило, что вступили в силу санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
ГЛАС.RU вчера в 05:49
Политика

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Газета.Ru вчера в 21:25
Энергетика

Козак назвал взаимовыгодным решение о выплате Газпромом $2,9 млрд

Договоренности о выплате Газпромом украинской стороне $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража взаимоприемлемы и выгодны всем, рассказал 21 декабря журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
REGNUM вчера в 10:00
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Отмечается, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. Дроздов рассказал, как происходит перерасчет.
РИА Новости вчера в 23:17
Биатлон

Норвежец Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси.
Газета.Ru вчера в 08:53
Армия и оружие

Украинских военных обяжут изучать английский язык

Со следующего года в украинской армии значительно усилят изучение английского языка с помощью инструкторов НАТО.
Новостной фронт вчера в 20:10
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК 19 декабря в 22:22
Политика

Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «больным и ущербным существом».
RT на русском вчера в 19:17
Политика

МИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту

Запрет украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту связан с «дополнительными гарантиями» для граждан.
Lenta.ru вчера в 20:20
Футбол

Скончался экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА Пшеничников

RT на русском 20 декабря в 13:48
Происшествия

Российских школьников накормили мясом с трупным ядом

Lenta.ru вчера в 14:48
Политика

СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии

Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.
RT на русском 20 декабря в 13:41
Политика

The Washington Post (США): правда, что Конгресс только что сорвал российский газопровод? (The Washington Post)

Конгресс опасается, что Россия будет использовать энергию в качестве оружия на европейской политической арене, одновременно ослабляя Украину и другие страны Восточной и Центральной Европы.
ИноСМИ вчера в 22:42
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Матч ТВ 20 декабря в 03:39
Общество

Первый McDonald’s в Сбербанке открылся в Москве

Известия 20 декабря в 04:01
Общество

S&P назвало сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа швейцарского морского подрядчика Allseas от прокладки труд российского газопровода "Северный поток-2" у России могут возникнуть проблемы с поиском новых кораблей.
Газета.Ru вчера в 20:54
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Газета.Ru вчера в 15:10
Энергетика

В «Нафтогазе» рассказали о новом транзитном договоре с «Газпромом»

«Нафтогаз Украины» станет посредником между «Газпромом» и компанией «Оператор ГТС Украины» в рамках нового транзитного договора между Украиной и РФ, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
News.ru вчера в 14:29
Футбол

Монако — Лилль 5:1

От сегодняшнего результата «Монако» в матче с «Лиллем» зависит дальнейшая судьба Леонарду Жардима: португалец может покинуть команду в случае поражения.
Чемпионат вчера в 11:00
Экономика

Минимальные розничные цены на коньяк и водку вырастут с 1 января

Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 года составит 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк - 433 рубля, следует их приказа Минфина, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Интерфакс 20 декабря в 13:16
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost 20 декабря в 00:00
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Газета.Ru вчера в 12:42
Политика

В Абакане стартовали выборы мэра

REGNUM вчера в 20:02
Происшествия

Угроза взрыва на рождественской ярмарке в Берлине не подтвердилась

В Берлине из-за угрозы взрыва эвакуировали рождественский рынок.
Вести.Ru вчера в 17:35
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