с чего всё началось

Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

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Происшествия Комиссия СПЧ просит расследовать задержание журналистов на Лубянке Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека просит Генпрокуратуру и Следственный комитет расследовать необоснованные задержания журналистов после ЧП на Лубянке и применение к ним силы.

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Политика Лавров рассказал о предложении Киева по разведению сил в Донбассе Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что украинские власти предложили для разведения сил в Донбассе три участка «в чистом поле», которые никак не повлияют на безопасность людей.