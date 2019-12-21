с чего всё началось

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.

Экономика ПФР объявил сроки выплат январских пенсий Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, для неработающих пенсионеров эти выплаты уже будут проиндексированы на 6,6%. Если в настоящем году средний размер пенсии у неработающего пенсионера составлял 15,6 тыс. рублей, то со следящего года он вырастет до 16,4 тыс. рублей.

Политика МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне В МИД Польши утверждают, что "слова президента России подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, стремились искать путь истины и примирения в польско-российских отношениях".

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору пиротехники В преддверии Нового года Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору фейерверков, салютов и другой пиротехники.

Политика Лавров рассказал о предложении Киева по разведению сил в Донбассе Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в эфире телепередачи «Большая игра» на Первом канале отметил, что в ходе разбора вопроса о разведении сил и средств в Донбассе украинская сторона предложила три участка в чистом поле, которые никак не повлияют на безопасность людей.

Политика Козак раскрыл детали контракта России и Украины по газу Поздно вечером в пятницу 20 декабря представитель "Газпрома" сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины, передает РИА "Новости".

Здоровье Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.

Религия День святой Анны: что запрещено делать 22 декабря В день святой Анны бесплодные женщины обычно молятся об исцелении своего недуга, а беременные – о благополучных родах и здоровье для малыша.

Политика Лавров рассказал о письме Трампа об отношениях США и России Глава российского МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил, что американский лидер Дональд Трамп прислал письмо, в котором заявил о готовности продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях России и США.

Хоккей Молодежная сборная России разгромила казахов в товарищеском матче Хоккеисты молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) разгромили сверстников из Казахстана в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира.

Политика Зюганов не исключил досрочных выборов президента Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.

Музыка Оскорбившего Гагарину участника шоу «Голос» высмеял Шнуров Поведение начинающего музыканта в прошлом выпуске сильно оскорбило Полину Гагарину: исполняя песню группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая» мужчина слишком сильно вошел в образ гопника и высыпал Гагариной на стол горсть семечек.

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Шоу-бизнес Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.

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