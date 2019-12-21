Общество
Российская газетаУтверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Читать в источнике
Оценить43
с чего всё началось
Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2020 год, говорится в приказе, опубликованном на сайте нормативно правовой информации.Коммерсантъвчера в 11:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Учащиеся 11 классов пишут диагностические работы по русскому языку
ИА Грозный-Информ20 декабря в 09:58
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Происшествия
В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе
Экономика
ПФР объявил сроки выплат январских пенсий
Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, для неработающих пенсионеров эти выплаты уже будут проиндексированы на 6,6%. Если в настоящем году средний размер пенсии у неработающего пенсионера составлял 15,6 тыс. рублей, то со следящего года он вырастет до 16,4 тыс. рублей.
Политика
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
В МИД Польши утверждают, что "слова президента России подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, стремились искать путь истины и примирения в польско-российских отношениях".
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за санкций США
Ранее в США признали, что проиграли России по делу "Северного потока-2" и проект будет закончен. Названа дата завершения строительства СП-2.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору пиротехники
В преддверии Нового года Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору фейерверков, салютов и другой пиротехники.
Политика
Лавров рассказал о предложении Киева по разведению сил в Донбассе
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в эфире телепередачи «Большая игра» на Первом канале отметил, что в ходе разбора вопроса о разведении сил и средств в Донбассе украинская сторона предложила три участка в чистом поле, которые никак не повлияют на безопасность людей.
Политика
Козак раскрыл детали контракта России и Украины по газу
Поздно вечером в пятницу 20 декабря представитель "Газпрома" сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины, передает РИА "Новости".
Футбол
«Валенсия» с Черышевым спаслась в матче против «Вальядолида»
«Вальядолид» едва не прервал серию без побед в домашнем матче 18-го тура Ла Лиги против «Валенсии».
Музыка
Зрители назвали провалом номер ученицы Шнурова на «Голосе»
Подопечная Сергея Шнурова на шоу «Голос» Рагда Ханиева разочаровала поклонников выступлением, для которого она выбрала песню «Выхода нет» группы «Сплин».
Здоровье
Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды
Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
Религия
День святой Анны: что запрещено делать 22 декабря
В день святой Анны бесплодные женщины обычно молятся об исцелении своего недуга, а беременные – о благополучных родах и здоровье для малыша.
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа об отношениях США и России
Глава российского МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил, что американский лидер Дональд Трамп прислал письмо, в котором заявил о готовности продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях России и США.
Единоборства
Александр Емельяненко прокомментировал вызов Рамзана Кадырова на бой
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Хоккей
Молодежная сборная России разгромила казахов в товарищеском матче
Хоккеисты молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) разгромили сверстников из Казахстана в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Музыка
Оскорбившего Гагарину участника шоу «Голос» высмеял Шнуров
Поведение начинающего музыканта в прошлом выпуске сильно оскорбило Полину Гагарину: исполняя песню группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая» мужчина слишком сильно вошел в образ гопника и высыпал Гагариной на стол горсть семечек.
Энергетика
Договоренности России и Украины обрушили цены на газ в Европе
Цена природного газа на TTF - крупнейшем хабе Европы в Нидерландах - рухнула сразу после сообщений о достижении принципиальных газовых соглашений между Россией и Украиной.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в купальнике снялась для журнала в пенном джакузи
На одном из фото Климова запечатлена в джакузи. Актриса облачена в голубой купальник, поверх которого можно заметить пену.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери
Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Общество
Как в мире отмечают день зимнего солнцестояния
В день зимнего солнцестояния благодаря наклону оси вращения планеты Солнце находится на наибольшем угловом удалении от небесного экватора, что делает ночь того полушария, в котором это происходит, самой короткой в году.
Происшествия
В Апатитах подростки избили полицейских
Политика
Помпео обвинил Россию и Китай в блокировке резолюции по Сирии
Россия и Китай "испачкали руки в крови", отказавшись принимать резолюцию о механизме трансграничной гуманитарной помощи Сирии, заявил Помпео.
Политика
Ашраф Гани побеждает на выборах президента Афганистана
Действующий президент Афганистана Ашраф Гани одерживает победу на прошедших в стране в конце сентября президентских выборах с результатом 50,64% голосов избирателей.
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Политика
Часть украинцев лишат соцвыплат
Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
Шоу-бизнес
Наргиз объяснила отсутствие её детей в России
Кино
34-летняя Агния Кузнецова впервые после родов вышла в свет
34-летняя Агния Кузнецова впервые после родов вышла в свет Напомним, что слухи о том, что Агния ждет ребенка, появились еще летом.
Общество