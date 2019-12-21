Общество

Российская газетаРоссийская газетаУтверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
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с чего всё началось
Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2020 год, говорится в приказе
, опубликованном на сайте нормативно правовой информации.
Коммерсантъвчера в 11:57

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Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

РИА Новостивчера в 13:57

Названы сроки сдачи ЕГЭ в 2020 году

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Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

Зейские Огнивчера в 14:03

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

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Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

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Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

Российская газетавчера в 09:30

Учащиеся 11 классов пишут диагностические работы по русскому языку

ИА Грозный-Информ20 декабря в 09:58
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Путин предложил изменить статью Конституции о президентских сроках

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Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
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Скандальный блогер Лена Миро жестко раскритиковала пару ростовчан Дмитрия и Полину Дибровых.
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В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
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Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за санкций США

Предприятие Allseas (Швейцария) сообщило об остановке строительства "Северного потока-2" из-за ожидаемых американских ограничительных мер.
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Экономика

Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка

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Политика

Козак раскрыл детали контракта России и Украины по газу

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Газета.Ru 20 декабря в 15:46
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Опытный образец модернизированного истребителя-бомбардировщика Су-34 поколения 4++ создадут к 2022 году.
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В сети появились изображения новинки в линейке «яблочных» смартфонов – iPhone SE 2. Предполагается, что гаджет будет представлен в первой половине следующего года.
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Хоккеисты китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» и нижегородского «Торпедо» устроили массовую драку во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Армия и оружие

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Как сообщает портал Nation News, на контрольно-пропускном пункте правительственная армия Сирии не пропустила колонну бронированных автомобилей американских военных.
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Поставки смартфонов Huawei бьют рекорды

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Появление портретов Сталина на улицах Москвы сочли незаконным

Акция с размещением проекций портрета бывшего лидера СССР Иосифа Сталина на фасадах зданий Москвы является незаконной.
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Наука

В Израиле найдена древнейшая дамба для защиты от подъема уровня моря

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Транспорт

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

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Армия и оружие

Украина намерена закупить американские ударные вертолёты AH-64 Apache

Военное обозрение вчера в 08:40
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