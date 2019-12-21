с чего всё началось

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

Футбол Монако — Лилль 5:1 Ранее сообщалось, что Жардим может быть отправлен в отставку с поста главного тренера команды, если не добьётся положительного результата в матче 19-го тура чемпионата Франции с «Лиллем».

Происшествия В центре Москвы две машины загорелись после ДТП Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.

Происшествия В Саратове полицейский умер от огнестрельного ранения В Саратове погиб сотрудник полиции в результате огнестрельного ранения. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Шоу-бизнес Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте, приведя в пример якобы новую женитьбу юмориста Евгения Петросяна.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Политика Глава МИД Украины объяснил усложнение правил поездок граждан в Россию «Выезд с загранпаспортом дает возможность не допустить бегства от ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон», — написал Пристайко в Twitter.

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Кино Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.

Игры Основатель Gearbox Рэнди Питчфорд не впечатлен Xbox Series X Исполнительный президент Microsoft по играм Фил Спенсер (Phil Spencer) ответил через Twitter на статью цифровой лаборатории Eurogamer об Xbox следующего поколения.