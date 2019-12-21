Общество
Российская газетаУтверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
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с чего всё началось
Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2020 год, говорится в приказе, опубликованном на сайте нормативно правовой информации.Коммерсантъ11:57
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Футбол
Монако — Лилль 5:1
Ранее сообщалось, что Жардим может быть отправлен в отставку с поста главного тренера команды, если не добьётся положительного результата в матче 19-го тура чемпионата Франции с «Лиллем».
Происшествия
В центре Москвы две машины загорелись после ДТП
Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Происшествия
В Саратове полицейский умер от огнестрельного ранения
В Саратове погиб сотрудник полиции в результате огнестрельного ранения. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
Армия и оружие
Донбасс предупредили о переброске военной техники ВСУ
«Киев гонит к вам огромные составы с техникой и танками, так что, господа ополченцы, готовьте РПГ, ПТУРы и все, что у вас есть!» — предупредил очевидец.
Общество
Александр Васильев посоветовал наряд для празднования Нового года
Ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев посоветовал наряд, в котором можно встретить Новый год.
Здоровье
Врачи назвали три продукта, способных спасти от рака
Шоу-бизнес
Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте, приведя в пример якобы новую женитьбу юмориста Евгения Петросяна.
Общество
В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Космос
Новый корабль «Starliner» совершит беспилотный полет к МКС
Созданный компанией «Boeing» корабль отправится на МКС в 6.36 по времени Восточного побережья США (14.36 по московскому времени).
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Политика
Глава МИД Украины объяснил усложнение правил поездок граждан в Россию
«Выезд с загранпаспортом дает возможность не допустить бегства от ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон», — написал Пристайко в Twitter.
Политика
В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку — 2»
Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что санкции, которые США ввели в пятницу против трубопровода "Северный поток 2", были приняты в интересах ЕС, и многие европейские страны благодарят за них.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Транспорт
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Кино
Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»
Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
Общество
«Аэрофлот» объявил о старте продаж билетов по субсидируемым тарифам
Льготные авиабилеты на Дальний Восток, Симферополь и Калининград, согласно сообщению авиакомпании «Аэрофлот», уже поступили в продажу.
Происшествия
Пять человек погибли в Лас-Вегасе в результате пожара в мотеле
Как минимум пять человек погибли и не менее 13 пострадали при пожаре в мотеле Alpine Motel Apartments в американском городе Лас-Вегас.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Игры
Основатель Gearbox Рэнди Питчфорд не впечатлен Xbox Series X
Исполнительный президент Microsoft по играм Фил Спенсер (Phil Spencer) ответил через Twitter на статью цифровой лаборатории Eurogamer об Xbox следующего поколения.
Происшествия
В Тулуне из-за обвала грунта погибли трое рабочих
Кино
Названа десятка худших фильмов 2019 года
Шоу-бизнес
Отец Фриске назвал виновных в скандале с Пригожиным
Отец певицы Жанны Фриске Владимир прокомментировал скандал, который произошел между ним и Иосифом Пригожиным.
Экономика
В России упали продажи мандаринов
Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%.
Кино
34-летняя Агния Кузнецова впервые после родов вышла в свет
34-летняя Агния Кузнецова впервые после родов вышла в свет Напомним, что слухи о том, что Агния ждет ребенка, появились еще летом.