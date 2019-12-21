Общество

Российская газетаРоссийская газетаУтверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
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с чего всё началось
Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2020 год, говорится в приказе
, опубликованном на сайте нормативно правовой информации.
Коммерсантъ11:57

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Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Известия15:36

Учащиеся 11 классов пишут диагностические работы по русскому языку

ИА Грозный-Информвчера в 09:58

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

Зейские Огни14:03

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

РИА Новости13:57

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Эхо Москвы13:01

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

Российская газета09:30

Названы сроки сдачи ЕГЭ в 2020 году

Газета.Ru14:27
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Футбол

Монако — Лилль 5:1

Ранее сообщалось, что Жардим может быть отправлен в отставку с поста главного тренера команды, если не добьётся положительного результата в матче 19-го тура чемпионата Франции с «Лиллем».
Чемпионат вчера в 18:41
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В центре Москвы две машины загорелись после ДТП

Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
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Политика

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В Саратове погиб сотрудник полиции в результате огнестрельного ранения. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
РБК 18:11
Армия и оружие

Донбасс предупредили о переброске военной техники ВСУ

«Киев гонит к вам огромные составы с техникой и танками, так что, господа ополченцы, готовьте РПГ, ПТУРы и все, что у вас есть!» — предупредил очевидец.
ФАН 10:00
Общество

Александр Васильев посоветовал наряд для празднования Нового года

Ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев посоветовал наряд, в котором можно встретить Новый год.
Газета.Ru 06:30
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Врачи назвали три продукта, способных спасти от рака

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Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна

Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте, приведя в пример якобы новую женитьбу юмориста Евгения Петросяна.
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Общество

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Известия 15:22
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Газета.Ru 12:42
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Новый корабль «Starliner» совершит беспилотный полет к МКС

Созданный компанией «Boeing» корабль отправится на МКС в 6.36 по времени Восточного побережья США (14.36 по московскому времени).
ГЛАС.RU вчера в 02:48
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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Глава МИД Украины объяснил усложнение правил поездок граждан в Россию

«Выезд с загранпаспортом дает возможность не допустить бегства от ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон», — написал Пристайко в Twitter.
РБК 20:17
Политика

В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку — 2»

Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что санкции, которые США ввели в пятницу против трубопровода "Северный поток 2", были приняты в интересах ЕС, и многие европейские страны благодарят за них.
РИА Новости 19:09
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском вчера в 03:21
Транспорт

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости 19 декабря в 07:03
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
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Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

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Запуск российских спутников связи «Гонец-М» перенесён

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Кино

Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»

Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
ФАН 19 декабря в 09:59
Общество

«Аэрофлот» объявил о старте продаж билетов по субсидируемым тарифам

Льготные авиабилеты на Дальний Восток, Симферополь и Калининград, согласно сообщению авиакомпании «Аэрофлот», уже поступили в продажу.
iReactor вчера в 23:51
Происшествия

Пять человек погибли в Лас-Вегасе в результате пожара в мотеле

Как минимум пять человек погибли и не менее 13 пострадали при пожаре в мотеле Alpine Motel Apartments в американском городе Лас-Вегас.
Политика Сегодня 14:48
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 12:01
Игры

Основатель Gearbox Рэнди Питчфорд не впечатлен Xbox Series X

Исполнительный президент Microsoft по играм Фил Спенсер (Phil Spencer) ответил через Twitter на статью цифровой лаборатории Eurogamer об Xbox следующего поколения.
3DNews вчера в 05:38
Происшествия

В Тулуне из-за обвала грунта погибли трое рабочих

Коммерсантъ вчера в 22:28
Кино

Названа десятка худших фильмов 2019 года

Газета.Ru 13:33
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Отец Фриске назвал виновных в скандале с Пригожиным

Отец певицы Жанны Фриске Владимир прокомментировал скандал, который произошел между ним и Иосифом Пригожиным.
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Экономика

В России упали продажи мандаринов

Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%.
Газета.Ru 02:04
Кино

34-летняя Агния Кузнецова впервые после родов вышла в свет

34-летняя Агния Кузнецова впервые после родов вышла в свет Напомним, что слухи о том, что Агния ждет ребенка, появились еще летом.
Вокруг ТВ 19 декабря в 12:27
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