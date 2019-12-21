Общество

Российская газетаРоссийская газетаУтверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
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с чего всё началось
Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2020 год, говорится в приказе
, опубликованном на сайте нормативно правовой информации.
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Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

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