Общество

Российская газетаРоссийская газетаУтверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
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с чего всё началось
Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2020 год, говорится в приказе
, опубликованном на сайте нормативно правовой информации.
Коммерсантъ11:57

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Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

Зейские Огни14:03

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

Российская газета09:30

Учащиеся 11 классов пишут диагностические работы по русскому языку

ИА Грозный-Информвчера в 09:58

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Известия15:36

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

РИА Новости13:57

Названы сроки сдачи ЕГЭ в 2020 году

Газета.Ru14:27

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Эхо Москвы13:01
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Политика

В Совфеде отметили противоречие новых санкций США Уставу ООН

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отреагировал на введение США санкций против «Северного потока - 2». По его словам, американцы преследуют исключительно собственные коммерческие интересы.
ТК Звезда 04:32
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60-летняя миллионерша ворвалась в «Давай поженимся!» и едва не сорвала эфир

Lenta.ru 19 декабря в 22:16
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 12:01
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.
RT на русском 11:00
Политика

Кипр не намерен закупать оружие у США после снятия Вашингтоном эмбарго

Кипр не намерен приобретать американское оружие даже после принятого властями США решения об отмене эмбарго на поставки вооружений в республику.
ТАСС 16:22
Политика

Россия и Украина договорились по газу

Со своей стороны, министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель сказал, что "Москва и Киев качественно отработали решение по газу, которое приближает страны к подписанию итогового договора".
Российская газета 19 декабря в 15:24
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Газета.Ru 15:10
Кино

Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix

ФАН вчера в 05:01
Армия и оружие

NI: в США признали превосходство российской артиллерии

Эксперты стратегического исследовательского центра RAND Corporation пришли к выводу, что возможности артиллерии армии США хуже, чем у России, пишет журнал National Interest со ссылкой на доклад центра.
Газета.Ru 19:22
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

По данным источников в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию украинского конфликта, участвовать в процессе обмена пленными отказались около 40 человек, которых Киев собирался передать самопровозглашенным республикам Донбасса, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос вчера в 07:42
Шоу-бизнес

Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна

Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте, приведя в пример якобы новую женитьбу юмориста Евгения Петросяна.
РИА Новости 17:55
Здоровье

Названы лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением

По словам эксперта, в первую очередь жертве отравления следует дать выпить полтора литра теплой воды.
РИА Новости вчера в 17:36
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК 11:24
Авто

В России на авторынке начались новогодние распродажи

Прежде всего, большие скидки распространяются на машины, у которых в ПТС указан 2019 год выпуска, а уже с 1 января они становятся на год старше.
OAnews 22:00
Политика

Депутаты парламента Великобритании одобрили законопроект о Brexit

За принятие документа проголосовали 358 депутатов, 234 высказались против. Ранее парламент Великобритании 4 раз отклонял законопроект.
DP.RU вчера в 10:05
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае

Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
Известия 08:17
Политика

СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии

Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.
RT на русском вчера в 13:41
Политика

В Узбекистане начались выборы в парламент

В Узбекистане открылись избирательные участки для голосования на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса (нижняя палата парламента).
Коммерсантъ 20:51
Происшествия

В центре Москвы две машины загорелись после ДТП

Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 13:04
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Политика

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru 15:33
Армия и оружие

Украинских военных обяжут изучать английский язык

Со следующего года в украинской армии значительно усилят изучение английского языка с помощью инструкторов НАТО.
Новостной фронт 20:10
Экономика

В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.
Российская газета 19:00
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия 17:29
Культура

Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей

Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
ТАСС 07:31
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Хоккей

Цулыгин: «Салават» хорошо двигался, бился и боролся

Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин подвёл итоги матча с "Авангардом" (1:2).
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Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 12:41
Футбол

Моуринью придется огорчить бывших. Прогнозы на «Тоттенхэм» — «Челси»

Именно в «Челси» Моуринью доказал, что способен не только на сенсации в еврокубках, но и на доминирование в топовом чемпионате.
Sport24.ru 17:45
Единоборства

Корейский Зомби в первом раунде нокаутировал Эдгара

Экс-чемпион UFC в легком весе Фрэнки Эдгар уступил Корейскому Зомби в главном бою UFC Fight Night 165. Кореец победил американца нокаутом.
Sportbox.RU 08:38
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