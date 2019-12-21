Общество
Российская газетаУтверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
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с чего всё началось
Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2020 год, говорится в приказе, опубликованном на сайте нормативно правовой информации.Коммерсантъ11:57
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Политика
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В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
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WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.
Политика
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Политика
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Со своей стороны, министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель сказал, что "Москва и Киев качественно отработали решение по газу, которое приближает страны к подписанию итогового договора".
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Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix
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Шоу-бизнес
Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
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По словам эксперта, в первую очередь жертве отравления следует дать выпить полтора литра теплой воды.
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Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Авто
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Прежде всего, большие скидки распространяются на машины, у которых в ПТС указан 2019 год выпуска, а уже с 1 января они становятся на год старше.
Политика
Депутаты парламента Великобритании одобрили законопроект о Brexit
За принятие документа проголосовали 358 депутатов, 234 высказались против. Ранее парламент Великобритании 4 раз отклонял законопроект.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае
Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
Политика
СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии
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В Узбекистане начались выборы в парламент
В Узбекистане открылись избирательные участки для голосования на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса (нижняя палата парламента).
Происшествия
В центре Москвы две машины загорелись после ДТП
Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
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Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Армия и оружие
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Со следующего года в украинской армии значительно усилят изучение английского языка с помощью инструкторов НАТО.
Экономика
В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров
С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.
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Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Культура
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Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
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Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
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Моуринью придется огорчить бывших. Прогнозы на «Тоттенхэм» — «Челси»
Именно в «Челси» Моуринью доказал, что способен не только на сенсации в еврокубках, но и на доминирование в топовом чемпионате.
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Корейский Зомби в первом раунде нокаутировал Эдгара
Экс-чемпион UFC в легком весе Фрэнки Эдгар уступил Корейскому Зомби в главном бою UFC Fight Night 165. Кореец победил американца нокаутом.