с чего всё началось

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

Политика В Совфеде отметили противоречие новых санкций США Уставу ООН Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отреагировал на введение США санкций против «Северного потока - 2». По его словам, американцы преследуют исключительно собственные коммерческие интересы.

Политика Россия и Украина договорились по газу Со своей стороны, министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель сказал, что "Москва и Киев качественно отработали решение по газу, которое приближает страны к подписанию итогового договора".

Армия и оружие NI: в США признали превосходство российской артиллерии Эксперты стратегического исследовательского центра RAND Corporation пришли к выводу, что возможности артиллерии армии США хуже, чем у России, пишет журнал National Interest со ссылкой на доклад центра.

Политика Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом По данным источников в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию украинского конфликта, участвовать в процессе обмена пленными отказались около 40 человек, которых Киев собирался передать самопровозглашенным республикам Донбасса, пишет "Коммерсантъ".

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Политика В Узбекистане начались выборы в парламент В Узбекистане открылись избирательные участки для голосования на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса (нижняя палата парламента).

Происшествия В центре Москвы две машины загорелись после ДТП Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.

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